Καβούρι «νίντζα» κρατάει λεπίδα - Το βίντεο με 900.000 likes

Το βίντεο ανέβασε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όπου το καβούρι αποφάσισε να «κυνηγήσει»

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Καβούρι «νίντζα» κρατάει λεπίδα - Το βίντεο με 900.000 likes
WHAT THE FACT
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  • Ένα βίντεο από τη Φλόριντα δείχνει ένα καβούρι να κρατάει λεπίδα μαχαιριού και να κυνηγάει έναν άνδρα και το σκύλο του μέσα στο σπίτι.
  • Ο άνδρας κατάφερε να πιάσει το καβούρι από τη μία δαγκάνα, ενώ το καβούρι κρατούσε ακόμα τη λεπίδα στην άλλη.
  • Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 900,000 likes και έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.
  • Κάποιοι χρήστες αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα του βίντεο, ενώ άλλοι εξήγησαν ότι τα καβούρια έλκονται από λαμπερά αντικείμενα, όπως η λεπίδα.
  • Η Φλόριντα φιλοξενεί πολλούς τύπους καβουριών που συχνά εμφανίζονται κοντά σε κατοικίες.
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Ένα βίντεο έχει προκαλέσει την προσοχή του διαδικτύου, όπου ένα καβούρι φαίνεται να κρατάει μία λεπίδα μαχαιριού ενώ βρίσκεται σε ένα σπίτι στη Φλόριντα.

Στα πλάνα που μοιράστηκε ο Εντουάρντο Αλβάρεζ, με τη λεζάντα «Η Φλόριντα ξεφεύγει από τον έλεγχο», φαίνεται το καρκινοειδές να κρατά κάτι που μοιάζει με το μπροστινό άκρο ενός μαχαιριού.

Το καβούρι κουνάει το «όπλο» προς τον άνδρα και τον σκύλο του, ο οποίος οπισθοχωρεί, εμφανώς τρομοκρατημένος, προκαλώντας την έκπληξη του ιδιοκτήτη του. «Φίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα;» λέει έκπληκτος.

Το καβούρι συνεχίζει μέχρι που ο άνδρας το πιάνει από την ελεύθερη δαγκάνα του, αλλά εκείνο συνεχίζει να κρατάει τη λεπίδα στην άλλη. Τελικά ο Αλβάρεζε βγάζει το καβούρι στον κήπο όπου τελειώνει το βίντεο.

Το παράξενο βίντεο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 900,000 likes, μαζί με αρκετές αντιδράσεις. Ένας χρήστης έγραψε: «Πραγματικά δεν θα ήταν δύσκολο να τροποποιήσουμε τα καβούρια με θανατηφόρα όπλα και να τα απελευθερώσουμε πίσω στο περιβάλλον...»

Μερικοί άνθρωποι υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να είναι ψεύτικο, κάποιοι ωστόσο απέρριψαν το ενδεχόμενο.

Ένας χρήστης ανέφερε ότι τα καβούρια έλκονται από λαμπερά πράγματα, οπότε αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. «Τους αρέσουν τα γυαλιστερά πράγματα, μπορείτε να βρείτε τόνους φωτογραφιών και βίντεο που κλέβουν ασημικά», έγραψε ο χρήστης.

Η Φλόριντα φιλοξενεί διάφορους τύπους καβουριών, τα οποία συχνά εντοπίζονται γύρω από τα σπίτια.

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