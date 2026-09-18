Φωτιά στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.
- Επιχειρούν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
- Παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας.
Για την κατάσβεση, αρχικά, κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλεόν επιχειρούν, 62 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:02 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η DEMO ABEΕ και η ΔΥΠΑ επενδύουν στη νέα γενιά Τεχνικών Βιομηχανικών Αυτοματισμών
15:57 ∙ WHAT THE FACT
Επιστήμονες ανακύκλωσαν πτερύγια ανεμογεννητριών και έφτιαξαν... ζελεδάκια!
15:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στη Νίσυρο - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
09:34 ∙ WHAT THE FACT
Σκέφτηκε μια απλή ιδέα στην καφετέρια και στα 36 του βγάζει 51 εκατ. ευρώ τον χρόνο
11:41 ∙ LIFESTYLE
MEGA: Η νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου και η προσθήκη της Μαρίας Αντωνά
12:56 ∙ LIFESTYLE