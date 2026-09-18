Φωτιά στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.

Επιχειρούν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας.

Για την κατάσβεση, αρχικά, κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλεόν επιχειρούν, 62 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

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