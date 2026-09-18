Τηλεθέαση: Ποιοι «πατούν κορυφή» στην πρωινή ζώνη

Snapshot Η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε την υψηλότερη τηλεθέαση με 26,2% στο σύνολο και 22,4% στο δυναμικό κοινό την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου.

Το μαγκαζίνο «Σήμερα» σημείωσε 20,7% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό, ξεπερνώντας την εκπομπή «Πρώτη εικόνα» του ΣΚΑΪ.

Οι «Αταίριαστοι» είχαν 19,2% στο σύνολο και 17% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Live You» σημείωσε 17,6% και 14,9% αντίστοιχα.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε χαμηλότερα ποσοστά με 6,7% στο σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό.

Οι ενημερωτικές εκπομπές του OPEN και του ERTNEWS σημείωσαν ποσοστά κάτω του 18% στο σύνολο και χαμηλότερα στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται το παζλ της πρωινής ζώνης. Οι ενημερωτικές εκπομπές είχαν τον χρόνο να διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο κοινού, πριν αρχίσουν οι μάχες με τα infotainment μαγκαζίνο και ξαναμοιραστεί η τράπουλα της τηλεθέασης. Ποιοι έχουν προβάδισμα μέχρι τώρα;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για την Πέμπτη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» σημείωσε 26,2% στο σύνολο και 22,4% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Πρώτη εικόνα» κατέγραψε 18,4% στο σύνολο και 12,9% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Σήμερα» έκανε 20,7% στο σύνολο και 15,4% στους τηλεθεατές 18-54.

Οι «Αταίριαστοι», στο ίδιο μέτωπο, βρέθηκαν στο 19,2% στο σύνολο και στο 17% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 17,6% στο σύνολο και 14,9% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το «Καλημέρα Ελλάδα», με τους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλο, κράτησε παρέα στο 6,7% στο σύνολο και στο 7% στο δυναμικό κοινό.

Στο OPEN, η ενημερωτική εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» έκανε 12,2% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό. Το «10 Παντού» του ίδιου καναλιού κατέγραψε 17,2% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό. Στο ERTNEWS οι «Συνδέσεις» έκαναν 6,1% στο σύνολο και 4,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Newsroom» 4,5% και 1,3% αντίστοιχα.

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