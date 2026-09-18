Διπλή παρέμβαση Μητσοτάκη: Φρένο στο ράλι του πετρελαίου, ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παρέμβαση για τη μείωση τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με οριζόντια ενίσχυση.

Η κυβέρνηση εξετάζει την επέκταση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στο diesel από τον Οκτώβριο για τον περιορισμό της ακρίβειας.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας και ότι θα γίνει περαιτέρω ενίσχυση και μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα του επιδόματος.

Στα ελληνοτουρκικά, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την τουρκική προκλητικότητα με αποφασιστικότητα και χωρίς πανικό, διατηρώντας σταθερή παρουσία στο πεδίο.

Ο Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η μόνη ρεαλιστική πρόταση για τις εκλογές είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και απέκλεισε συνεργασίες με συγκεκριμένα κόμματα. Snapshot powered by AI

Με το βλέμμα στραμμένο στην αγορά ενέργειας και κυρίως στο κόστος θέρμανσης των νοικοκυριών μπαίνει η κυβέρνηση στην επόμενη εβδομάδα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε μια συνολική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ, προανήγγειλε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση και τα διυλιστήρια, με στόχο η έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να γίνει σε χαμηλότερη τιμή από τα περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο με τα οποία έκλεισε πέρυσι η αγορά.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από το κυβερνητικό επιτελείο είναι σαφές: η διεθνής αναταραχή στις ενεργειακές αγορές δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε νέο κύμα πίεσης για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης

Στο κυβερνητικό πακέτο βρίσκεται και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, με τον πρωθυπουργό να μιλά για οριζόντια ενίσχυση.

Παράλληλα, επανέρχεται στο τραπέζι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει την επέκταση του συγκεκριμένου μέτρου και στο diesel για τον Οκτώβριο.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το ενεργειακό κόστος λειτουργεί πολλαπλασιαστικά: από τη θέρμανση των κατοικιών και τις μετακινήσεις μέχρι το κόστος μεταφοράς προϊόντων και τελικά τις τιμές στην αγορά.

«Η Ελλάδα είναι πιο ασφαλής»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε παράλληλα να στείλει μήνυμα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία.

Όπως υποστήριξε, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταραχής η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση, σημειώνοντας ότι η χώρα δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία και τη Γαλλία.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την ενεργειακή ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι εξασφαλισμένη ως προς την τροφοδοσία της με καύσιμα.

«Η θάλασσα λίγο αγριεύει»

Στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός κράτησε χαμηλούς τόνους αλλά έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας.

«Η θάλασσα λίγο αγριεύει», ήταν χαρακτηριστική αποστροφή του, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει την τουρκική προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και ότι ασκεί πολιτική «στο πεδίο».

Η φράση αυτή δείχνει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θέλει η κυβέρνηση να τοποθετεί την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση: χωρίς κινήσεις πανικού, αλλά με έμφαση στην παρουσία και τις ενέργειες της χώρας.

Εκλογές: «Η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι η αυτοδυναμία»

Στο πολιτικό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως ως στόχο την ύπαρξη κυβέρνησης την επομένη των εκλογών, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν είναι αυτονόητο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία τη μόνη ρεαλιστική πρόταση, ενώ απέκλεισε συνεργασίες με την Ελληνική Λύση και την «Φωνή Λογικής».

Για το ΠΑΣΟΚ σχολίασε σκωπτικά ότι «μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια “ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία”», αφήνοντας έτσι ανοιχτό το πολιτικό μέτωπο με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ουσιαστικά ότι έχει πει όσα ήθελε να πει και παρέπεμψε στο ενδεχόμενο νέου κόμματος, λέγοντας ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ξανά εφόσον αυτό συμβεί.

Επαρκές το νομικό πλαίσιο για Κασιδιάρη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Ηλία Κασιδιάρη, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι επαρκές.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι σε περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα οι ακραίες φωνές μπορούν να βρουν απήχηση.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν δυνάμεις «εκτός των τειχών» που θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές ενόψει των εκλογών και έθεσε ως κυβερνητική υποχρέωση την προσέγγιση και των πολιτών που, όπως είπε, «κλείνουν τα αυτιά τους».

«Δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να κλείσει και τη συζήτηση για πιθανές περικοπές στο επίδομα ανεργίας.

Η θέση του ήταν κατηγορηματική: «Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας».

Υποστήριξε ότι έχει ήδη γίνει σημαντική αναμόρφωση του συστήματος και ότι στόχος δεν είναι να παραμένουν οι πολίτες στην ανεργία, αλλά να υποστηρίζονται ώστε να επιστρέψουν στην εργασία.

Μάλιστα, προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυση του επιδόματος και μεγαλύτερη ανταποδοτικότητά του.

Στήριξη στον Μαρινάκη

Ο πρωθυπουργός έστειλε τέλος και μήνυμα στήριξης προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, μετά τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από δηλώσεις του.

Τόνισε ότι πρόκειται για έναν «εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο» και ότι η θέση του είναι ιδιαίτερη, καθώς καλείται να εκφράζει τις κυβερνητικές θέσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι δύσκολο να διαχωριστούν πλήρως οι ρόλοι του κυβερνητικού εκπροσώπου από εκείνον του πολιτικού που μπορεί να εκφράζει προσωπική άποψη.

Το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι τον περιβάλλει με «απόλυτη εμπιστοσύνη» και ότι είναι «πάρα πολύ ικανοποιημένος» από το συνολικό έργο του.

Και κάπου εδώ βρίσκεται και το πολιτικό στοίχημα της επόμενης περιόδου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ. Αν πράγματι ανοίξει χαμηλότερα από πέρυσι και συνοδευτεί από αυξημένο επίδομα και παρεμβάσεις στην αγορά, η κυβέρνηση θα έχει ένα ακόμη επιχείρημα ότι επιχειρεί να απορροφήσει μέρος της διεθνούς ενεργειακής πίεσης πριν αυτή φτάσει στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

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