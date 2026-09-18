Μήλα Ζαγοράς και μήλα Ιρλανδίας, Τα γκάζια και τα φρένα των κομμάτων μετά την ΔΕΘ, Η Ρόζα φεύγει

Ξεκίνησαν να μαζεύουν τα μήλα στη Ζαγορά.

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Μήλα Ζαγοράς και μήλα Ιρλανδίας, Τα γκάζια και τα φρένα των κομμάτων μετά την ΔΕΘ, Η Ρόζα φεύγει
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Πρώτα τα Gala, τα Golden και τα Jona. Μαζί μ’ αυτιά μαζεύουν και τα αχλάδια κρυστάλλια. Αρχές Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν τα φιρίκια και τα μήλα Fuji. Και κάπου εκεί στην μέση του επόμενου μήνα θα συγκεντρωθούν και τα κάστανα. Τους βλέπω να ξυπνάνε χαράματα, ντυμένοι ζεστά για να συνεχίσουν με κοντομάνικα αργότερα καθώς ο καιρός ακόμα είναι γλυκούλης. Σίγουρα δεν θα είναι έτσι την εποχή του φιρικιού, πόσο μάλλον του κάστανου. Η εμφάνιση της αγαπημένης μου λιχουδιάς, πάντα ψητά στην φωτιά, θα βρει τους κοινούς θνητούς να στοιχηματίζουν: πόσο κάτω από 1,75 θα βγει το θέρμανσης στην αγορά; Θα είναι 1,50; 1,35; Η μήπως 1,20; Για να ξεκινήσει από το 1,75 το λίτρο πάντως ο Πρωθυπουργός, πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει;

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Η αλήθεια είναι πως αυτό το 1,75 ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά όσων το άκουσαν στην συνέντευξη που έδωσε στην Ert. Βέβαια σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η διάθεσή του μπορεί να έχει αλλάξει ριζικά το σημερινό σκηνικό στον Κόλπο. Να έχουν μαζευτεί οι Χούθι, να έχει ανοίξει το Ορμούζ, να έχει συνέλθει η Σαουδική Αραβία που έκοψε μαχαίρι την διάθεση αργού στην ΕΕ, ενώ συνεχίζει να στέλνει σε Κίνα και Ασία γενικότερα. Αλλά μπορεί και όχι. Και δεν είναι μόνο το θέρμανσης. Είναι και η τιμή του μήλου. Του αχλαδιού. Του γάλακτος και των αυγών. Του κρέατος και του ψωμιού. Είναι πολλά μαζεμένα.

Στην Ιρλανδία

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Η συγκομιδή ξεκίνησε και στην Ιρλανδία στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τις συνεδριάσεις Eurogroup και Ecofin. Η τιμή τους είναι 2,80 με 3 ευρώ το κιλό. Στην χώρα του 779 δις ΑΕΠ το 2026, την 23η πλουσιότερη στον κόσμο, την χώρα που διάλεξαν για έδρα τους η Apple

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και η Eli Lilly, και ο μέσος μισθός είναι (δεν θέλω να στεναχωρήσω κανεναν), 4.500 ευρώ τον μήνα, όλοι μπορούν να απολαύσουν τα τραγανά ιρλανδέζικα μήλα. Από την άλλη δεν θέλω να δημιουργήσω και αυταπάτες και έχουμε καμιά ξαφνική φυγή στην Ιρλανδία. Αν αφαιρέσεις τους μισθούς στελεχών των πολυεθνικών που φώλιασαν στην Ιρλανδία, ο μέσος μισθός πέφτει στις 3.160-3.700 μικτά το μήνα. Και πάλι δεν θα το σκεφτείς να απολαύσεις την φθινοπωρινή λιχουδιά.

Λογικά το ίδιο θα κάνουν και οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης που θα μαζευτούν υπό τον Πιερρ στο Eurogroup, και όλων των κρατών-μελών της ΕΕ στο Ecofin. Αντικείμενο συζήτησής τους δεν θα είναι η τιμή του μήλου Ζαγοράς στο ράφι, αλλά του πετρελαίου θέρμανσης, του ντίζελ, της βενζίνης και του ρεύματος στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά φέτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λευκός καπνός. Καθένας μόνος του θα πορευτεί σ’ αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση.

Γκάζια και φρένα

Πίσω του ο Πιερρ άφησε τις εντυπώσεις από τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ΔΕΘ. Δεν άφησε και κάτι καινούργιο πάντως. Μαζί και με την MRB για το Open, μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται πλήρως η εικόνα του Ιουνίου:

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ΝΔ μακράν μπροστά να αγγίζει το 30%, ακολουθεί ο Αλέξης με βαρύ διψήφιο 16-17%, ο Ανδρουλάκης ξέφυγε από την κατάρα του 10-11 και παίζει στο 12%, και στην συνέχεια τσιμπημένος Βελόπουλος, ΚΚΕ, Ζωή, Αφροδίτη και οι μικροί.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, το τοπίο είναι επίσης ίδιο. Το 14% του Αλέξη είναι το πρώτο του, καθώς τον Ιούνιο η εν λόγω εταιρία δεν τον είχε βάλει στην λίστα.

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Ο πρώτος κύκλος της ΔΕΘ θα ολοκληρωθεί δημοσκοπικά την επόμενη εβδομάδα με Metron, Alco, και Real Polls. Οι πρώτες εντυπώσεις δεν είναι ούτε γκάζια, ούτε φρένα.

Πάει κι η Ρόζα

Αυτό δεν το πιστεύουν στην Χαριλάου Τρικούπη καθώς ερμηνεύουν την άνοδο κατά μία μονάδα ως ‘γκάζια’, και την εδραίωση του Αλέξη στην δεύτερη θέση με διαφορά πέντε μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, ως «ταβάνι». Το χαμόγελο πάγωσε η όμορφη καρδιολόγος Ρόζα Βρεττού, η οποία κούνησε μαντίλι.

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Η Λευκαδίτισσα που είναι ΠΑΣΟΚ από τα γεννοφάσκια της και έδωσε μάχες για το κόμμα πολλές φορές κυνηγώντας τον σταυρό, άφησε αιχμές για την ηγεσία του κόμματος. «Το έχει μεταβάλλει σε κόμμα-δημιούργημα μηχανισμών και λιστών ανθρώπων» αναφέρει μεταξύ άλλων, ενώ κάνει λόγο για « εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΠΑΣΟΚ, ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλιών, και επιφανειακή πολιτική σύνθεση σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία εσωκομματικής δημοκρατίας».

Με λίγα λόγια Ρόζα, η οποία δέχτηκε σφοδρή επίθεση από την Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορεί την ηγεσία ότι συνεχίζει στον ίδιο δρόμο από το ’21, που οδήγησε στα πενιχρά αποτελέσματα των εκλογών του ’23 και του ’24.

Όμως έρχεται ο Γιώργος Σκανδαλίδης!

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Την ώρα που η Ρόζα φεύγει, ο Γιώργος Σκανδαλίδης έρχεται. Πρόκειται για τον γιό του Κώστα Σκανδαλίδη, του στελέχους που έχασε για πρώτη φορά την έδρα στην Α’ Αθήνας από τον Παύλο Γερουλάνο στις εκλογές του ’23. Ο Γιώργος Σκανδαλίδης με υψηλού επιπέδου σπουδές στην Πολιτική Φιλοσοφία στο Cambridge έκανε εμφάνιση με πολιτική άρθρο γνώμης (iefimerida), για την Αριστερά και την Δεξιά. «Η Αριστερά είναι ίσως πιο αναγκαία από ποτέ. Αλλά για να λειτουργήσει ως αντίβαρο σε μια Δεξιά που ανεβαίνει, πρέπει πρώτα να θυμηθεί γιατί υπάρχει. Η Δεξιά έχει καταλάβει κάτι που η Αριστερά δείχνει να ξέχασε: η πολιτική χρειάζεται σύγκρουση, αντίπαλο και προορισμό. Κατονομάζει τι θέλει να αλλάξει και ποια τάξη πραγμάτων υπόσχεται. Μπορεί κανείς να διαφωνεί με τον προορισμό της. Αλλά μπαίνει στο πεδίο για να κερδίσει. Και δεν νικάς κάποιον που μάχεται με ένα σεμινάριο ευαισθητοποίησης» γράφει.

Οι παροικούντες την πασοκική Ιερουσαλήμ μιλούν για ένα συγκροτημένο, νέο άνθρωπο, χαμηλών τόνων, που πιέστηκε αρκετά από τον μπαμπά του να κατέβει στην ίδια έδρα και μέχρι στιγμής αρνιόταν. Ίσως να άλλαξε γνώμη.

Σας φιλώ

Η Πυθία

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