Η Σάρον Στόουν «καρφώνει» τη Σίντνεϊ Σουίνι μετά την γυμνή φωτογράφιση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η 68χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο τεύχος Power of Women του Variety και, σε βίντεο για το περιοδικό, θυμήθηκε μερικούς από τους πιο γνωστούς ρόλους της, από το Basic Instinct έως το Euphoria.

Ανθή Κουρεντζή

Η Σάρον Στόουν «καρφώνει» τη Σίντνεϊ Σουίνι μετά την γυμνή φωτογράφιση που προκάλεσε αντιδράσεις
LIFESTYLE
3'
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  • Η Σάρον Στόουν πειράζει τη Σίντνεϊ Σουίνι για την τάση της να εμφανίζεται με αποκαλυπτικά ρούχα στις καμπάνιες της.
  • Η Στόουν και η Σουίνι συμπρωταγωνίστησαν στη σειρά Euphoria, όπου η Στόουν υποδύθηκε την εκτελεστική παραγωγό Patricia Lance.
  • Η Σουίνι λάνσαρε τη σειρά εσωρούχων SYRN, που επικεντρώνεται σε διαφορετικούς σωματότυπους και έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του τολμηρού περιεχομένου.
  • Η Σουίνι εμφανίστηκε γυμνή σε διαφήμιση της πλατφόρμας αθλητικών προβλέψεων Novig, επιλέγοντας η ίδια αυτή τη μορφή έκφρασης.
  • Η Σουίνι προτίμησε τη Novig επειδή εστιάζει αποκλειστικά σε αθλητικές προβλέψεις, αποφεύγοντας πιο γενικευμένες πλατφόρμες στοιχημάτων.
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Η Σάρον Στόουν δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τη Σίντνεϊ Σουίνι για την τάση της να εμφανίζεται όλο και πιο αποκαλυπτική στις καμπάνιες της.

Η 68χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο τεύχος Power of Women του Variety και, σε βίντεο για το περιοδικό, θυμήθηκε μερικούς από τους πιο γνωστούς ρόλους της, από το Basic Instinct έως το Euphoria.

Σε ένα σημείο του βίντεο, η Στόουν απαγγέλλει μία από τις ατάκες της από τη σειρά του HBO, όπου συμπρωταγωνιστεί με την 29χρονη Σουίνι: «Είσαι έτοιμη να αφήσεις τον κόσμο πίσω; Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για την αδελφή σου; Η απάντηση που ψάχνεις είναι: “Ναι, κυρία μου, ευχαριστώ”».

https://www.instagram.com/p/DdZIhR7o9km/

Η σειρά ολοκληρώθηκε τον Μάιο, έπειτα από τρεις σεζόν. Η Στόουν υποδύθηκε την εκτελεστική παραγωγό Patricia Lance, ενώ η Σουίνι είχε τον ρόλο της Cassie Howard.

https://www.instagram.com/p/DdZT-KEBwSq/

Μιλώντας για τον χαρακτήρα της, η Σάρον Στόουν εξήγησε: «Προσπάθησα να κάνω τον χαρακτήρα της Σίντνεϊ Σουίνι να σταματήσει να είναι cam girl και να έρθει να δουλέψει για μένα στη σειρά που παρήγαγα, το L.A. Nights. Και συμφώνησε να σταματήσει να είναι cam girl — κάτι που, τελικά, δεν έκανε».

Και τότε ήρθε η «φαρμακερή» ατάκα: «Όπως μπορείτε να δείτε από τη νέα σειρά εσωρούχων της Σίντνεϊ, δεν κράτησε και πολύ».

Η Σουίνι λάνσαρε τη σειρά εσωρούχων SYRN τον Ιανουάριο και βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων για τις ιδιαίτερα τολμηρές φωτογραφίες που συνόδευσαν την καμπάνια.

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει έκτοτε μιλήσει πιο αναλυτικά για τη φιλοσοφία πίσω από το brand της, τονίζοντας ότι στόχος της ήταν κάθε κομμάτι να εφαρμόζει σωστά και να απευθύνεται σε «ένα όμορφο εύρος διαφορετικών σωματότυπων».

Πιο πρόσφατα, η Σουίνι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αντιδράσεων, αυτή τη φορά για τη συμμετοχή της σε διαφήμιση της πλατφόρμας αθλητικών προβλέψεων Novig.

Στο διαφημιστικό, η ηθοποιός εμφανίζεται εντελώς γυμνή, χρησιμοποιώντας διάφορα αθλητικά αντικείμενα προκειμένου να καλύπτει το σώμα της.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Novig, Jacob Fortinsky, ήταν η ίδια η Σουίνι που αποφάσισε να εμφανιστεί γυμνή στην καμπάνια, για έναν λόγο που, όπως είπε, σχετιζόταν με τη φιλοσοφία της πλατφόρμας.

Η ηθοποιός φέρεται να προτίμησε τη Novig επειδή επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αθλητικές προβλέψεις, σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες που επιτρέπουν στοιχήματα ή προβλέψεις σχεδόν για οτιδήποτε.

«Μου είπε: “Νιώθω άβολα με άλλες πλατφόρμες που έχουν αγορές ακόμη και για το τι χρώμα εσώρουχο θα φορέσω”», θυμήθηκε ο Fortinsky σε συνέντευξή του στο Front Office Sports.

Όπως φέρεται να είπε η ίδια η Σουίνι: «Υπάρχει κάτι καθαρό στον αθλητισμό».

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