Ξεκλειδώνει το διπλωματικό αρχείο της Ελλάδας – Πρόσβαση και με AI

Snapshot Από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 λειτουργεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ) με πρόσβαση και διαδικτυακά.

Οι ερευνητές μπορούν να συμβουλεύονται τους καταλόγους του αρχειακού υλικού χωρίς προηγούμενη εγγραφή.

Ψηφιοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια σελίδες και φάκελοι, δημιουργώντας ψηφιακή υποδομή για ασφαλή διατήρηση και εύκολη αναζήτηση.

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε αδειοδοτημένους ερευνητές να χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την έρευνα στο ψηφιοποιημένο υλικό.

Το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών ενισχύεται ως εργαλείο διαφύλαξης και έρευνας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μέσω της ψηφιοποίησης και ταξινόμησης. Snapshot powered by AI

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ), τόσο στο Αναγνωστήριο της Υπηρεσίας, όσο και διαδικτυακά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arxeio.mfa.gr.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι ερευνητές και ερευνήτριες θα μπορούν να συμβουλεύονται, χωρίς προηγούμενη εγγραφή, τους καταλόγους του αποδεσμευμένου αρχειακού υλικού της ΥΔΙΑ.

Στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποιήθηκαν και μικροφωτογραφήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια σελίδες αρχειακού υλικού, ταξινομήθηκαν δεκάδες χιλιάδες φάκελοι αρχείου και δημιουργήθηκε ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή για την ασφαλή διατήρηση, ευχερή αναζήτηση και ελεγχόμενη αξιοποίηση του Αρχείου, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο πρόσβασης.

Η νέα πλατφόρμα παρέχει στους αδειοδοτημένους ερευνητές δυνατότητες πρόσβασης και έρευνας στο ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό, μεταξύ άλλων με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί τη θεσμική μνήμη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Με την ταξινόμηση και την ψηφιοποίησή του ενισχύεται η διαφύλαξή του και η αξιοποίησή του ως εργαλείου έρευνας και άσκησης της διπλωματίας.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, δείτε εδώ.

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