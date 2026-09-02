Γεραπετρίτης: Ενημέρωσε τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ε.Ε. για τις παραβιάσεις της Τουρκίας

Snapshot Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ε.Ε. για παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Δεν κατονόμασε την Τουρκία, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία αποδοχή υποχώρησης στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Η Ελλάδα υποστηρίζει το Διεθνές Δίκαιο και την ειρηνική επίλυση διαφορών.

Ζήτησε την άμεση αλληλεγγύη της Ε.Ε. και των κρατών μελών απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα.

Η επιθετικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία και χωρίς διακρίσεις. Snapshot powered by AI

Το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης για τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Μετά το τέλος του συμβουλίου στην Ιρλανδία ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν κατονόμασε την Τουρκία αλλά σημείωσε ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

«Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Και συνέχισε: «Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου. Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.