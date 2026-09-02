Γεραπετρίτης: Η Ε.Ε. οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

Snapshot Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει το Διεθνές Δίκαιο, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητηθούν θέματα παγκόσμιας ασφάλειας, Μέσης Ανατολής και αναθεωρητισμού.

Η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει στρατηγικά αυτόνομο χαρακτήρα και να ενισχύσει το γεωπολιτικό και διπλωματικό της αποτύπωμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο σχετικά με διεθνείς παραβιάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δείξει αλληλεγγύη σε κάθε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου χωρίς παραχωρήσεις στους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας. Snapshot powered by AI

Στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του άτυπου Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά την άφιξη του στην Ιρλανδία ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι «θα συζητήσουμε τα θέματα, τα οποία είναι ζέοντα και αφορούν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, τη Μέση Ανατολή, τις περιπτώσεις εκείνες που ο αναθεωρητισμός είναι εξαιρετικά οξύς. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου, υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Και συνέχισε: «Επιπλέον, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για θέματα, τα οποία άπτονται της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόσω θα διατηρήσει τον στρατηγικά αυτόνομο χαρακτήρα της, θα αναπτύξει το γεωπολιτικό και διπλωματικό της αποτύπωμα στον κόσμο, έτσι ώστε να έχει ουσιαστική συμβολή στην επίλυση των μεγάλων διαφορών και στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών».

«Τέλος, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλιτα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας», σημείωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

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