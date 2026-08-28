Γεραπετρίτης: Έχει σταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα

Snapshot Η Ελλάδα απέστειλε ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία, καταγγέλλοντας ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και δεν έχουν έννομα αποτελέσματα.

Η ελληνική κυβέρνηση υιοθετεί ενεργητική διπλωματία υπερασπίζοντας την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα έναντι της Τουρκίας.

Οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές από τα ανατολικά έχουν σχεδόν μηδενιστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ οι παραβιάσεις μειώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με προηγούμενες κυβερνήσεις.

Η Ελλάδα έχει ενισχύσει τις διεθνείς συμμαχίες της και το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, διατηρώντας παράλληλα διάλογο με την Τουρκία παρά τις διαφωνίες.

Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει αιτιάσεις περί κρίσης και τονίζει ότι η πολιτική της έχει οδηγήσει σε μείωση εντάσεων και αύξηση της ισχύος της χώρας. Snapshot powered by AI

Ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία έχει αποστείλει η Αθήνα σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα, με αναλυτική καταγραφή των λόγων για τους οποίους η θεσμοθέτησή τους αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο.

Αυτό αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, σχετικά με τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδας και να την φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ», επισήμανε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών στην πρωτολογία του:

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Καζαμία, για την επίκαιρη ερώτηση που μου δίνει την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το ζήτημα.

Κατ’ αρχάς να επισημάνουμε - ήδη έχει καταγραφεί στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών - ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα, τα οποία η τουρκική κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει με εσωτερική νομοθεσία, είναι προφανώς αντίθετα στο Διεθνές Δίκαιο, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν δεσμεύουν τη χώρα. Αποτελούν δε σαφή παραβίαση και του ενωσιακού κεκτημένου.

Σε σχέση με τις απαντήσεις, οι οποίες δόθηκαν, πέρα από την ανακοίνωση στην οποία αναφερθήκατε, θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα αυτό, με αναλυτική καταγραφή των λόγων για τους οποίους η θεσμοθέτηση των δύο πάρκων αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές Αρχές. Οι θεσμοί γνωρίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας και η Ελλάδα προτίθεται να προβεί και σε περαιτέρω ενέργειες για τα ζητήματα αυτά.

Επειδή μας εγκαλείτε ότι δεν έχουμε επίγνωση της κατάστασης, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, όχι μόνο βρίσκονται σε καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης της κατάστασης, αλλά θα ήθελα να σας επισημάνω, πρώτον, το γεγονός ότι η ελληνική Πολιτεία, για πρώτη φορά, είναι ενεργός δρώσα στη διπλωματία της, με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις να έρχονται από την Τουρκία. Εμείς δεν παρακολουθούμε, αλλά ενεργούμε και αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Δεύτερον, για το ζήτημα στο οποίο αναφέρεστε, επειδή μας έχετε φέρει στη Βουλή και εγώ πάντοτε, όπως γνωρίζετε, προσέρχομαι για να απαντώ στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Μας φέρατε για τα F-35, να μας επιστήσετε την προσοχή, F-35 δεν έχουν υπάρξει.

Μας φέρατε για τον νόμο, τον επικείμενο, σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας, δεν έχει έρθει. Μας φέρνετε τώρα για τα ζητήματα των θαλάσσιων περιβαλλοντικών πάρκων, να σας επισημάνω – θα το έχετε δει – ότι δεν περιλαμβάνουν όρους και περιορισμούς, αλλά είναι συντεταγμένες, οι οποίες πράγματι, επειδή βρίσκονται εκτός χωρικών υδάτων και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, βρίσκονται σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο. Όμως η ελληνική κυβέρνηση είναι εκεί, είναι παρούσα και, κυρίως, είναι ενεργητικώς δρώσα.

Κύριε Καζαμία, αναφερθήκατε στην ανησυχία του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ποια είναι η κυβέρνηση εκείνη, η οποία μπορεί να διαχειριστεί την οποιαδήποτε κρίση και αντιλαμβάνεται επίσης σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Θέλω να σας θυμίσω, όταν η αρχηγός σας ήταν μέρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, όταν λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν Πρόεδρος της Βουλής και ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, θέλω να σας θυμίσω ποια ήταν η κατάσταση σε σχέση με τις παραβιάσεις. Θέλω να σας θυμίσω ποια ήταν η κατάσταση σε σχέση με το μεταναστευτικό στο Ανατολικό Αιγαίο.

Έχετε εικόνα ποια είναι σήμερα η κατάσταση στο ανατολικό Αιγαίο; Από το ενάμιση εκατομμύριο παράτυπους μετανάστες που είχαμε το 2015 και 2016, σήμερα έχουμε σχεδόν μηδενίσει τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές εξ ανατολών και αντ’ αυτού έχουμε μία κατάσταση με τουριστική κίνηση μεγάλης κλίμακας από την Τουρκία που ενισχύει την τοπική οικονομία. Οι σκηνές, τις οποίες ο ελληνικός λαός θυμάται, της Μόριας και της Ειδομένης, είναι σκηνές, οι οποίες έχουν παρέλθει. Γιατί; Διότι η παρούσα ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει καλά να διαχειρίζεται τα διεθνή και γνωρίζει να αντιμετωπίζει κρίσεις. Και το σημερινό διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν στο παρελθόν. Για αυτό ο ελληνικός λαός οφείλει να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και αναγνωρίζει εκείνους οι οποίοι υπηρετούν το εθνικό συμφέρον με σθένος.

Τι είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη δευτερολογία του

Στη συνέχεια κατά τη δευτερολογία του ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε:

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η απάντησή σας, κύριε Καζαμία, νομίζω ότι δεν χρειάζεται ανταπάντηση. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και βλέπει ποιος είναι εκείνος, ο οποίος χρησιμοποιεί υπεύθυνο λόγο και υπεύθυνη στάση απέναντι στα εθνικά ζητήματα και ποιος είναι εκείνος, ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις.

Αναφερθήκατε στην παραίτηση του συμβούλου του Πρωθυπουργού. Έχετε δει κάποια δήλωσή του για τον λόγο για τον οποίο παραιτήθηκε; Ήρθατε εδώ να μας πείτε ότι παραιτήθηκε διότι διαβλέπει κρίση και δεν συμφωνεί με τη στρατηγική; Από πού το εκλάβατε αυτό; Να μας πείτε, από πού το εκλάβατε; Έρχεστε στη Βουλή και λέτε πράγματα, τα οποία είναι ανυπόστατα και αστοιχείωτα μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω.

Δεύτερον, αναφερθήκατε σε 700 παραβιάσεις έως τον Απρίλιο. Διακόσιες πενήντα. Είναι καλό να υπάρχουν παραβιάσεις; Είναι κάκιστο, αλλά απέναντι στις χιλιάδες παραβιάσεις που είχατε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και πριν από αυτό ακόμη περισσότερες, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια σαφέστατη ύφεση. Διαφωνείτε σε αυτό; Διαφωνείτε και στους αριθμούς τώρα, Κύριε Καζαμία;

Επιπλέον, μιλήσατε για το θέμα του Ισραήλ. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Καζαμία. Ειλικρινά λυπάμαι. Ήρθατε να μας πείτε να σταματήσουμε τη διεθνή συμμαχία με το Ισραήλ επειδή ενοχλεί την Τουρκία; Αυτό ήρθατε να μας πείτε; Λυπάμαι πολύ. Η στάση σας είναι ανεύθυνη και στην πραγματικότητα έρχεστε αυτή τη στιγμή να εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό. Να του πείτε ότι επειδή ενοχλείται η Τουρκία από τη συμμαχία μας με το Ισραήλ ή με άλλες χώρες, θα πρέπει να τη διακόψουμε για να την εξευμενίσουμε. Αυτή είναι η στάση σας.

Εγώ θέλω λοιπόν να σας πω το ακόλουθο. Η ελληνική κυβέρνηση με την πολιτική της τα τρία τελευταία χρόνια έχει κερδίσει σε όλα τα επίπεδα στην εξωτερική πολιτική. Γιατί; Διότι σήμερα έχουμε το μεγαλύτερο διεθνές αποτύπωμα που είχαμε ποτέ. Με στρατηγικές συμμαχίες με όλους τους μεγάλους γεωπολιτικούς παίκτες. Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναλαμβάνουμε την Προεδρία τον Οκτώβριο, αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη αναβάθμιση του γεωπολιτικού αποτυπώματος, όταν η ελληνική οικονομία είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και η εθνική μας άμυνα έχει αναπτύξει τις αμυντικές δυνατότητες, όπως δεν το είχε πράξει ποτέ.

Πότε, Κύριε Καζαμία; Τα τελευταία τρία χρόνια. Τι συνέβη λοιπόν τα τελευταία τρία χρόνια; Στην πραγματικότητα, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο, πρώτον, οι μεταναστευτικές ροές έχουν σχεδόν μηδενιστεί εξ ανατολών. Δεύτερον, οι παραβιάσεις έχουν απομειωθεί σε τεράστιο βαθμό. Τρίτον, αποκλιμακώνονται εντάσεις. Και όλα αυτά ενόσω ενισχύεται η θέση της Ελλάδας. Όλοι καταλαβαίνουν ότι σήμερα ο λόγος της Ελλάδας είναι ισχυρός στο διεθνές στερέωμα όπως δεν ήταν ποτέ. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Καζαμία; Σας άκουσα με προσοχή. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά σε τι διαφωνείτε από την πολιτική μας. Μας λέτε: «εμείς θέλουμε να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με την Τουρκία». Το είπατε μόνος σας. Πράγματι και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με την Τουρκία. Ακόμα και με εκείνους με τους οποίους διαφωνούμε θεμελιακά, δομικά, θα πρέπει να υπάρχει. Γιατί; Για να απομειώνονται οι εντάσεις και να μην παράγονται κρίσεις. Μας λέτε: «μα ναι, να έχουμε διάλογο με την Τουρκία, αλλά να μην αντιδρά η Τουρκία». Πόσο αφελές είναι αυτό κύριε Καζαμία; Θέλετε στην πραγματικότητα να μιλάμε με την Τουρκία, η Τουρκία να αποστεί από τις θέσεις που δεκαετίες έχει αναπτύξει;

Η διαφορά κύριε Καζαμία είναι η εξής: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδας και να την φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ.