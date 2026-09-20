Αστέρι της ποδηλασίας σκοτώνεται μετά από σύγκρουση με ελάφι - Νικητής τον Πανελλήνιο Ορεινό Αγώνα

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το ποδήλατό του καταστράφηκε

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Αστέρι της ποδηλασίας σκοτώνεται μετά από σύγκρουση με ελάφι - Νικητής τον Πανελλήνιο Ορεινό Αγώνα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Γερμανός ποδηλάτης Max Riese σκοτώθηκε σε σύγκρουση με ελάφι κατά τη διάρκεια κατάβασης υψηλής ταχύτητας κοντά στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας.
  • Το ποδήλατό του καταστράφηκε ολοσχερώς και βρέθηκαν τρίχες ελαφιού στη φανέλα του, επιβεβαιώνοντας την πρόσκρουση.
  • Ο Riese ήταν γνωστός για την προώθηση της ποδηλασίας υπεραντοχής και είχε ιδρύσει την οργάνωση GravGrav.
  • Τον Μάιο του 2026 κέρδισε τον Πανελλήνιο Ορεινό Αγώνα και είχε σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες υπεραντοχής.
  • Το 2025 σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ με τη μέθοδο «Τριπλό Έβερεστ», ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας λόφο με συνολική υψομετρική αύξηση 26.544 μέτρων.
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Τραγικό θάνατο βρήκε ο Γερμανός ποδηλάτης Max Riese, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της παγκόσμιας υπερποδηλασίας, μετά από σύγκρουση με ένα ελάφι.

Ο 36χρονος κατά τη διάρκεια κατάβασης υψηλής ταχύτητας κοντά στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, όπου ζούσε, συγκρούστηκε βίαια με το ζώο με συνέπεια το ποδήλατό του να καταστραφεί.

Ένας οδηγός που περνούσε από εκεί τον βρήκε σοβαρά τραυματισμένο στην άκρη του δρόμου και κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά ήταν πολύ αργά για να σώσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αστυνομικών και συγγενών του αθλητή, το ζώο διέσχισε το δρόμο τη στιγμή που ο Riese κατέβηκε με μεγάλη ταχύτητα. Μεταξύ των δοκιμών που επιβεβαίωσαν την υπόθεση της πρόσκρουσης με το ζώο ήταν τρίχες ελαφιού κολλημένες στη φανέλα του ποδηλάτη.

Η είδηση συγκλόνισε αμέσως τον κόσμο της ποδηλασίας υπεραντοχής, μια πειθαρχία που ο Riese είχε βοηθήσει να διαδοθεί με τα κατορθώματά του και την κοινότητα που έχτισε γύρω από αυτήν. Η GravGrav, η οργάνωση που είχε ιδρύσει για την προώθηση της ποδηλασίας υπεραντοχής στο χαλίκι και την ορειβασία, ήταν υπεύθυνη για την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του. «Ο Μαξ ήταν μια εξαιρετική ψυχή. Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και την κοινότητα γύρω του. Αφήνει ένα αναντικατάστατο κενό, στην κοινότητα συνολικά, για την GravGrav, αλλά κυρίως για την οικογένειά της, για τη Λίζα και τα αγαπημένα της πρόσωπα», ανέφερε η οργάνωση στα κοινωνικά της δίκτυα.

Κέρδισε τον Πανελλήνιο Ορεινό Αγώνα μήνες από τον θάνατό του

Η καριέρα του Riese τον τελευταίο καιρό ήταν αυτή ενός αθλητή στην ακμή του. Τον Μάιο του 2026 είχε κερδίσει τον Πανελλήνιο Ορεινό Αγώνα και τον Αύγουστο είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στον Ορεινό Αγώνα του Δρόμου του Μεταξιού, δύο από τις πιο απαιτητικές διοργανώσεις στο διεθνές καλεντάρι της υπερποδηλασίας. Επιπλέον, είχε προγραμματίσει να συμμετάσχει στον Ορεινό Αγώνα Ταύρου, έναν αγώνα στον οποίο δεν αγωνιζόταν πλέον.

Το όνομά του είχε επίσης μεγάλη απήχηση την προηγούμενη χρονιά, όταν σημείωσε ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ με τη μέθοδο που είναι γνωστή ως «Τριπλό Έβερεστ»: ανεβοκατεβαίνοντας τον ίδιο λόφο με ποδήλατο μέχρι να συγκεντρώσει 26.544 μέτρα θετικής υψομετρικής αύξησης, που ισοδυναμεί με τρεις φορές το ύψος του Έβερεστ.

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