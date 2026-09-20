Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εξετάζεται αν Θεοδωρόπουλος και Γάκα είχαν στήσει «δίκτυο γιατρών»

Οι έρευνες φανερώνουν ένα πιθανό δίκτυο γιατρών

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εξετάζεται αν Θεοδωρόπουλος και Γάκα είχαν στήσει «δίκτυο γιατρών»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξετάζεται η ύπαρξη «δικτύου γιατρών» γύρω από το ιατρείο στο Κολωνάκι που συνδέεται με τους κατηγορούμενους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Οι γιατροί φέρονται να παρείχαν αμφιλεγόμενες γνωματεύσεις και διαγνώσεις, πιθανόν πείθοντας ασθενείς ότι είναι άρρωστοι χωρίς πραγματική αιτία.
  • Υπό διερεύνηση είναι η αλληλοϋποστήριξη και οι παραπομπές μεταξύ των γιατρών, καθώς και η αξιοπιστία των διαγνώσεων και θεραπειών που προτείνονταν.
  • Περιπτώσεις όπως αυτή γυναίκας που διαγνώστηκε με νεφρικό πρόβλημα παρά αρνητικά αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων, αναδεικνύουν πιθανή παραπλάνηση ασθενών.
  • Οι Αρχές εστιάζουν στις σχέσεις και μεθοδεύσεις του κύκλου των γιατρών για πιθανή δημιουργία ψευδών ασθενειών.
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Ένα πιθανό δίκτυο γιατρών, με το οποίο συνδέονται οι δύο γιατροί και ιδιοκτήτες του ιατρείου Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, φαίνεται πως έχει προκύψει από τις έρευνες.

Σύμφωνα με το MEGA, έχουν συγκεντρωθεί διάφορες πληροφορίες για την ύπαρξη ενός δικτύου γιατρών γύρω από το ιατρείο των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Μάλιστα, οι γιατροί φέρεται να παρείχαν γνωματεύσεις και διαγνώσεις που πλέον εξετάζονται. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας περίπου 45 ετών, η οποία είχε επισκεφθεί πριν από μερικά χρόνια το συγκεκριμένο ιατρείο για μία από τις μεθόδους αντιγήρανσης. Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να της είπε ότι αντιμετωπίζει ένα γενικότερο πρόβλημα με τα νεφρά της. Η γυναίκα στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις σε διαγνωστικό κέντρο, χωρίς να προκύψει κάποιο συγκεκριμένο αιματολογικό πρόβλημα.

Ο γιατρός φέρεται τότε να αμφισβήτησε τα αποτελέσματα, υποστηρίζοντας ότι τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα πραγματοποιούν μαζικές εξετάσεις και διαγνώσεις και ότι δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εντοπίσουν το πρόβλημα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, προτάθηκε στη γυναίκα να απευθυνθεί σε άλλον γιατρό, ο οποίος δεν ανήκει, όπως διευκρίνισε, στον κύκλο των προσώπων που αναφέρονται στην υπόθεση.

Ο συγκεκριμένος γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρχε ένα «υποβόσκον» αυτοάνοσο νόσημα. Ακολούθησε, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ένας κύκλος θεραπειών, με την ασθενή τελικά να καταλήγει στην εκτίμηση ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας το οποίο στη συνέχεια θεραπεύτηκε.

Ωστόσο, υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει από την υπόθεση, εξετάζεται κατά πόσο υπήρχε πράγματι το συγκεκριμένο νόσημα, δεδομένου ότι οι αρχικές εξετάσεις από διαγνωστικό κέντρο δεν είχαν εντοπίσει κάτι αντίστοιχο.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως ανέφερε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που εξετάζουν οι Αρχές: τις σχέσεις και τις παραπομπές μεταξύ διαφορετικών γιατρών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προέκυπταν συγκεκριμένες διαγνώσεις και στη συνέχεια ακολουθούσαν θεραπείες.

Η Αρχή για το «μαύρο» χρήμα ερευνά Θεοδωρόπουλο και Γάκα

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος έχουν μπει οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το Star, οι ελεγκτικές αρχές ερευνούν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των δύο γιατρών και ιδιοκτητών του ιατρείου Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Θα γίνει πλήρης καταγραφή της περιουσιακής τους κατάστασης, για να δουν στη συνέχεια, μετά από κατάλληλες διασταυρώσεις, αν όλα αυτά προήλθαν από νόμιμη δραστηριότητα.

Η Αρχή έχει στη διάθεσή της στοιχεία που δεν έχουν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας και πιθανότατα να μη σχετίζονται με την ιατρική τους ιδιότητα, αλλά με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η Αρχή θα ψάξει τα πάντα, ακόμη και το περιβόητο ρολόι των 200.000 ευρώ. Αν το δήλωσαν, αν το αγόρασε νόμιμα ο κατηγορούμενος γιατρός και αν στην περίπτωση που ήταν δώρο, δηλώθηκε ως τετοιο, αφού η αξία του ήταν μεγάλη.

Επιπλέον θα ελέγξουν:

  • τα ακίνητα, ακόμη και το ενοικιαζόμενο στο Ψυχικό, αλλά και αυτό στην Αγία Παρασκευή,
  • τα αυτοκίνητα,
  • τα δύο ιατρεία τους,
  • τα μηχανήματα,
  • τσάντες, πίνακες και οτιδήποτε ακριβό.

Επίσης θα ελεγχθεί αν κόβονταν παραστατικά για το ιατρείο που χρησιμοποιούνταν και ως χώρος για σεμινάρια.

Επιπλέον, η Αρχή περιμένει στοιχεία τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο όσο και την Εισαγγελία και για τον περιβόητο τιμοκατάλογο για τα ραντεβού και τις συνεργασίες με φαρμακεία. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να προχωρήσουν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών.

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