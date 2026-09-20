Φωτιά στο Λασίθι: Ήχησε το 112 για εκκένωση - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στο Λασίθι την Κυριακή το μεσημέρι.

Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα για αεροπυρόσβεση.

Ο Δήμος Σητείας υποστηρίζει την πυροσβεστική με υδροφόρες.

Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική εκκένωση της ευρύτερης περιοχής του οικισμού Καρύδι προς Ζάκρο. Snapshot powered by AI

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στο Λασίθι.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο πλέον επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Επισης ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 16:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

Διαβάστε επίσης