Ναύπακτος: Έπεσε μεγάλο κλαδί στον Άγιο Νικόλαο - Τρεις τραυματίες

Snapshot Ένα μεγάλο κλαδί πεύκου έπεσε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στον Λυγιά Ναυπάκτου κατά τη διάρκεια κηδείας.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από την πτώση του κλαδιού.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες. Snapshot powered by AI

Ένα μεγάλο κλαδί από πεύκο έπεσε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στον Λυγιά Ναυπάκτου, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη κηδεία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα.

Σύμφωνα με το NafpaktiaNews.gr, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τους τραυματίες και να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες έξω από τον Ιερό Ναό.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, ενώ ευτυχώς οι τραυματισμοί δεν είναι σοβαροί.

Διαβάστε επίσης