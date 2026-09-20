Πόλεμος ξανά στο Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για νέες επιχειρήσεις, η Τεχεράνη απαντά με απειλές

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Πόλεμος ξανά στο Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για νέες επιχειρήσεις, η Τεχεράνη απαντά με απειλές
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι ΗΠΑ με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση του ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή και τόνισε ότι όποια χώρα της περιφέρειας υποστηρίξει την αμερικανική επίθεση θα θεωρηθεί ότι συμμετέχει στη σύγκρουση.

Ειδικότερα, η Κεντρική Διοίκηση Χατάμ αλ-Ανμπίγια των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο κοινής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκή χώρα και έλαβε το «πράσινο φως» από ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθετική ενέργεια, όλες οι βάσεις και τα συμφέροντά τους στην περιοχή θα βρεθούν αντιμέτωπα με «συνεχείς, αποτελεσματικές και επώδυνες επιθέσεις, χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη».

Επίσης, η ιρανική διοίκηση απευθύνεται ευθέως στις γειτονικές χώρες, προειδοποιώντας ότι, εάν συνεχίσουν τη «διπλή πολιτική» τους και ταχθούν στο πλευρό της Ουάσινγκτον εναντίον του Ιράν, θα θεωρηθούν πλήρως συμμέτοχες στις ενέργειες αυτές και, σε αυτή την περίπτωση, «δεν θα μπορούν πλέον να αναμένουν αυτοσυγκράτηση από τις ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Παράλληλα με τις προειδοποιήσεις του στρατού, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αναφέρθηκε χθες στις προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή. Όπως δήλωσε, το Ιράν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Υεμένης και κινείται σε διπλωματικό επίπεδο έναντι των ΗΠΑ.

Ο Ρεζαΐ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη διαβίβασε μέσω του Κατάρ στους Αμερικανούς τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου και πλέον αναμένει την απάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Διευκρίνισε ότι «η Τεχεράνη παραμένει προσηλωμένη στη φετφά του ηγέτη Αλί Χαμενεΐ κατά των πυρηνικών όπλων και δεν έχουμε αλλάξει το πυρηνικό μας δόγμα».

Στην ίδια κατεύθυνση και οι δηλώσεις του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι «μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι της Τεχεράνης, το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό».

Λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή, η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες της, καλώντας τους να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο ταξιδιού στη Μέση Ανατολή και προειδοποιώντας για ένα σύνθετο περιβάλλον ασφαλείας και πραγματικό κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης.

Η Ουάσινγκτον κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση, κυρίως λόγω του κινδύνου εκτεταμένων προβλημάτων στις μετακινήσεις, αιφνίδιων ακυρώσεων πτήσεων και κλεισίματος εναέριων χώρων.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί για σειρά συγκεκριμένων απειλών για την ασφάλεια, με κυριότερη τη δράση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι στην Υεμένη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι σφοδρές συγκρούσεις των Χούθι με τη Σαουδική Αραβία και οι επιθέσεις που έχουν πραγματοποιήσει, μεταξύ των οποίων και άμεσα πλήγματα σε πολιτικά αεροδρόμια, ενδέχεται να πυροδοτήσουν ταχεία κλιμάκωση.

Επιπλέον, στις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας υπάρχει έντονη ανησυχία ότι διπλωματικές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και αμερικανικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων από την Τεχεράνη ή οργανώσεις που συνδέονται μαζί της.

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