Τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα: Νεκρός σε τροχαίο 47χρονος μοτοσικλετιστής

Snapshot Ένας 47χρονος μοτοσικλετιστής από την Κάτω Αχαΐα σκοτώθηκε σε τροχαίο στη μικρή Περιμετρική της Πάτρας τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η μοτοσικλέτα βγήκε από την πορεία της και ανατράπηκε στην περιοχή Ταμπάχανα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών.

Ο οδηγός δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης σύμφωνα με τον αστυνομικό έλεγχο.

Το δυστύχημα συνέβη ανήμερα της γιορτής του θύματος. Snapshot powered by AI

Ένας 47χρονος μοτοσικλετιστής με καταγωγή από την Κάτω Αχαΐα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (20/9), στη μικρή Περιμετρική της Πάτρας. Τραγική σύμπτωση είναι, ότι το δυστύχημα σημειώθηκε ανήμερα της γιορτής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε με κατεύθυνση προς την περιοχή Ταμπάχανα, βγήκε από την πορεία της και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, διερευνώνται, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πατρών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτίων και συνθηκών θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος, που συνέβη σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα στη Μίνι Περιμετρική Οδό Πατρών, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Από τον αστυνομικό έλεγχο προέκυψε ότι ο οδηγός στερούνταν αδείας ικανότητας οδήγησης.

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