Η Κιάρα Φεράνι πόζαρε με τη Σακίρα στη συναυλία της στη Μαδρίτη

«Σάββατο βράδυ στη Μαδρίτη με τη Σακίρα», έγραψε η διάσημη influencer στη λεζάντα της ανάρτησής της για την παρουσία της στη συναυλία της Κολομβιανής σταρ, οκτώ χρόνια μετά τη μεγάλη εμφάνισή της στην ισπανική πρωτεύουσα

Ανθή Κουρεντζή

Η Κιάρα Φεράνι πόζαρε με τη Σακίρα στη συναυλία της στη Μαδρίτη
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  • Η Σακίρα επέστρεψε στη Μαδρίτη μετά από οκτώ χρόνια με μια πολυήμερη συναυλιακή residency.
  • Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου στο Shakira Stadium στη Villaverde.
  • Η Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας Κιάρα Φεράνι παρακολούθησε τη συναυλία και μοιράστηκε στιγμιότυπα στα social media.
  • Η Κιάρα Φεράνι δημοσίευσε μια selfie με τη Σακίρα που ξεχώρισε και έγινε το highlight της βραδιάς.
Snapshot powered by AI

Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη της εμφάνιση στην Ισπανία, η Σακίρα επέστρεψε στη Μαδρίτη. Και αυτή τη φορά δεν ήρθε για μία μόνο συναυλία, αλλά για να εγκατασταθεί για αρκετές εβδομάδες στην ισπανική πρωτεύουσα, με μια εντυπωσιακή residency που μετατρέπει την επιστροφή της σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα του φθινοπώρου.

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Η Κιάρα Φεράνι / Instagram

Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Shakira Stadium, τον προσωρινό χώρο που έχει δημιουργηθεί στο Iberdrola Music, στη Villaverde και μεταξύ άλλων, το παρών έδωσε η Κιάρα Φεράνι.

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Η Κιάρα Φεράνι με τη Σακίρα / Instagram

Η Ιταλίδα επιχειρηματίας και influencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά, μεταφέροντας λίγο από το κλίμα της συναυλίας. Χαμογελαστή και χαλαρή, η Κιάρα Φεράνι απόλαυσε τις μεγάλες επιτυχίες της Σακίρα, φωτογραφήθηκε με το outfit που επέλεξε για τη βραδιά και μοιράστηκε στιγμιότυπα, καθώς διασκέδαζε με την παρέα της.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις της, όμως, υπήρξε μία φωτογραφία που ξεχώρισε περισσότερο από όλες: η selfie της με την ίδια τη Σακίρα.

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Η Κιάρα Φεράνι / Instagram

Οι δύο γυναίκες ποζάρουν μαζί στον φακό, σε ένα στιγμιότυπο που έκλεψε αμέσως τις εντυπώσεις και έγινε το highlight της βραδιάς για την Κιάρα Φεράνι.

«Σαββατόβραδο στην Μαδρίτη με τη Σακίρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιάρα Φεράνι.

https://www.instagram.com/p/DdgSR_tCIjT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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