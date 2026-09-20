Τα μπουζούκια μετακόμισαν στο «Μαρία Κάλλας»: ΚΘΒΕ και Στανίση έβαλαν φωτιά στη θεατρική πίστα

Τραγούδια, λουλούδια, έρωτες, καημούς και σπάσιμο πιάτων στην παράσταση του Κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδας που έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα

Μίλτος Τσεκούρας

Τα μπουζούκια μετακόμισαν στο «Μαρία Κάλλας»: ΚΘΒΕ και Στανίση έβαλαν φωτιά στη θεατρική πίστα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η παράσταση «Αυτή νύχτα μένει» του ΚΘΒ έκανε πρεμιέρα στο θέατρο «Μα Κάλλας» στην Αθήνα, αναπαριστώντας τη ζωή της ελληνικής νύχτας των δεκαετιών80 και ’90.
  • Η Κατερίνα Στανίση συμμετείχε ως guest, ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες της και μετατρέποντας το θέατρο σε σκηνή μπουζουκιών.
  • Η μουσικοθεατρική παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή και περιλαμβάνει νέα μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, με σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη.
  • Ο Παναγιώτης Πετράκης πρωταγωνιστεί στην παράσταση, που πλαισιώνεται από μεγάλο θίασο και ζωντανή ορχήστρα.
  • Η αθηναϊκή πρεμιέρα προσέλκυσε σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό, καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο, με τις παραστάσεις να συνεχίζονται έως τις 27/09/2026.
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Αν υπάρχει ένας τρόπος να περιγράψει κανείς τη βραδιά του Σαββάτου στο Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», αυτός είναι ένας: η νύχτα μετακόμισε στο θέατρο!

Η μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Αυτή η νύχτα μένει», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, έκανε το βράδυ του Σαββάτου την αθηναϊκή της πρεμιέρα και έφερε μαζί της όλα όσα χαρακτηρίζουν τον κόσμο της ελληνικής νύχτας: λαϊκά τραγούδια, λουλούδια, έρωτες, καημούς, υπερβολές, όνειρα και ιστορίες ανθρώπων που έζησαν τη νύχτα στα άκρα.

Και αν η παράσταση από μόνη της ταξιδεύει το κοινό στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, η εμφάνιση της Κατερίνας Στανίση ήταν εκείνη που έκανε το ταξίδι στον χρόνο… ρεαλιστικό.

Η Στανίση έκανε το Ολύμπια «μπουζούκια»

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν φυσικά η guest εμφάνιση της Κατερίνας Στανίση.

Η αγαπημένη λαϊκή τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και, με την παρουσία και τη χαρακτηριστική φωνή της, έφερε στο θέατρο κάτι από τη λάμψη των παλιών νυχτερινών κέντρων. Η Στανίση ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες της, ανάμεσά τους το «Σ’ έχω κάνει Θεό», «Συγγνώμη κύριε ποιος είστε» και το «Αναστατώνομαι», ξεσηκώνοντας το κοινό.

Για λίγα λεπτά, το Ολύμπια δεν έμοιαζε με θέατρο. Έμοιαζε με πίστα.

Στανίση, Ολύμπια

Τα φώτα, η μουσική, η φωνή της Στανίση και κυρίως η αντίδραση του κοινού δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμισε τις μεγάλες λαϊκές βραδιές μιας άλλης εποχής. Και αυτή ακριβώς είναι η δύναμη της συγκεκριμένης παράστασης: να κάνει τον θεατή να μην παρακολουθεί απλώς μια ιστορία, αλλά να αισθάνεται ότι βρίσκεται μέσα σε αυτή.

«Αυτή η νύχτα μένει»

Το έργο του Θάνου Αλεξανδρή επέστρεψε στη σκηνή μέσα από μια μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή του ΚΘΒΕ, σε σκηνοθεσία και θεατρική απόδοση του Αστέριου Πελτέκη.

Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε το 1994, καταγράφει έναν ολόκληρο κόσμο της ελληνικής νύχτας και ιδιαίτερα των επαρχιακών νυχτερινών κέντρων. Έναν κόσμο με τη λάμψη αλλά και τις σκοτεινές πλευρές του, με ανθρώπους που κυνηγούν το όνειρο, τον έρωτα, την επιτυχία και την αναγνώριση.

Στη θεατρική μεταφορά, όλα αυτά γίνονται τραγούδι, χορός και ζωντανή σκηνική δράση.

Η μουσική φέρει την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος έχει δημιουργήσει νέα μουσική για την παράσταση, διατηρώντας παράλληλα στοιχεία από την εμβληματική μουσική που είχε γράψει για την κινηματογραφική μεταφορά του έργου.

Τα σκηνικά και η εικαστική σύνθεση είναι της Φρόσως Λύτρα, τα κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη, οι χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου και οι φωτισμοί του Στέλιου Τζολόπουλου.

Στανίση, Ολύμπια

Ο Παναγιώτης Πετράκης στον κεντρικό ρόλο

Στην ανανεωμένη διανομή της φετινής παραγωγής, τον κεντρικό ρόλο έχει αναλάβει ο Παναγιώτης Πετράκης, πλαισιωμένος από έναν πολυπρόσωπο θίασο.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι Νίνα Ακτύπη, Θάνος Αλεξανδρής, Αντώνης Αντωνάκος, Εύα Βάρσου, Νίκος Γεωργάκης, Θανάσης Δισλής, Ζωή Ευθυμίου, Χριστίνα Ζαχάρωφ, Στέλιος Καλαϊτζής, Σοφία Καλεμκερίδου, Γιάννης Καραμφίλης, Θάνος Κοντογιώργης, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Γιάννης Μόχλας, Κατερίνα Μπουλούμη, Δημήτρης Παπάζογλου, Βασιλική Ρέινα, Κώστας Σαντάς, Εύη Σαρμή και Πηνελόπη Σεργουνιώτη.

Επί σκηνής βρίσκονται επίσης οι χορευτές Αναστασία Κελέση και Γιάννης Μάρτος, ενώ η ζωντανή μουσική δίνεται από τους Τραϊανό Αλμπανούδη στο μπάσο, Παναγιώτη Μπάρλα στο πιάνο, Παύλο Παφρανίδη στο μπουζούκι και Ζωγράφο Σταυρίδη στο ακορντεόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή του ίδιου του συγγραφέα Θάνου Αλεξανδρή, αλλά και του Δημήτρη Παπάζογλου σε ρόλο-έκπληξη.

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

Η αθηναϊκή πρεμιέρα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του πολιτικού, του καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού κόσμου.

Η βραδιά είχε, άλλωστε, και δεύτερη guest εμφάνιση, καθώς στη σκηνή ανέβηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, δίνοντας το δικό του ξεχωριστό χρώμα στην πρεμιέρα. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 27/09/2026.

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