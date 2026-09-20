Διόνυσος: Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν 19χρονο και έναν συνομήλικό του τραυματία

Snapshot Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Διονύσου με θύμα έναν 19χρονο οδηγό.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο.

Ο 19χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο συνοδηγός του μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο και πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός του συνοδηγού.

Διενεργείται έρευνα από την Τροχαία για τη διακρίβωση των συνθηκών του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Λεωφόρο Διονύσου, με θύμα έναν 19χρονο.

Ο 19χρονος ήταν οδηγός ΙΧ με συνοδηγό έναν συνομήλικό του και κινούνταν επί της Λεωφόρου Διονύσου στο ρεύμα προς Νέα Μάκρη. Όπως αναφέρει το irafina, λίγο μετά το γήπεδο Διονύσου, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο διαχωριστικό-προστατευτικό στηθαίο.

Από τη σύγκρουση ο 19χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο φίλος και συνοδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με ελαφρά τραύματα.

«Το όχημα βγήκε εκτός της προβλεπόμενης πορείας του στο ρεύμα προς Νέα Μάκρη, προσκρούοντας με μεγάλη σφοδρότητα στα πλευρικά όρια του δρόμου. Ο οδηγός ανασύρθηκε θανάσιμα τραυματισμένος, ενώ στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο για τη διακομιδή των θυμάτων», αναφέρουν οι πρώτες αναφορές από τον τόπο του δυστυχήματος.

Για την διακρίβωση των συνθηκών του τραγικού περιστατικού διενεργείται έρευνα και προανάκριση από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

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