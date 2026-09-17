Γλυφάδα: Η παρέα των νεαρών φέρεται να έκανε TikTok live πριν το δυστύχημα - Τι εξετάζει η Τροχαία

Το όχημα, με πέντε επιβαίνοντες ηλικίας 18-26 ετών, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, πιθανόν πάνω από 100 χλμ/ώρα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε μάντρα ξενοδοχείου

Μιχάλης Παπαδάκος

Γλυφάδα: Η παρέα των νεαρών φέρεται να έκανε TikTok live πριν το δυστύχημα - Τι εξετάζει η Τροχαία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας άλλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος.
  • Υπάρχει πληροφορία υπό έλεγχο ότι οι νεαροί έκαναν live στο TikTok κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος.
  • Το όχημα, με πέντε επιβαίνοντες ηλικίας 18-26 ετών, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, πιθανόν πάνω από 100 χλμ/ώρα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε μάντρα ξενοδοχείου.
  • Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κατέρρευσε τοίχος και επιβάτες εκτινάχθηκαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για την παροχή βοήθειας.
  • Η Τροχαία Αττικής διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί εμπλοκή άλλου οχήματος.
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Την ώρα που τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κι ένας ακόμη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9) στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Action Τώρα», ο απόστρατος αστυνομικός Σταύρος Μπαλάσκας αναφέρθηκε στην πληροφορία ότι οι νεαροί ενδέχεται να πραγματοποιούσαν live στο TikTok την ώρα του δυστυχήματος. «TikTok εκείνη τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην παρέα των νεαρών ηλικίας από 18 έως 26 ετών που επέβαινε στο ΙΧ μάρκας Renault που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πληροφορία ελέγχεται από την Αστυνομία, επισημαίνοντας: «Από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι εκείνη την ώρα ήταν στον αέρα στο TikTok».

Παράλληλα, περιέγραψε τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, εκτιμώντας ότι το όχημα κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα. «Στον τοίχο αφρενάριστος με πολύ μεγάλη ταχύτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ταχύτητα ενδέχεται να ξεπερνούσε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

«Ήταν εκκωφαντικό το "μπαμ"»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σφοδρή σύγκρουση. «Γύρω στις 02:00 περίπου ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι και υπήρχε μόνο καπνός, σκόνη. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου. Είχε γίνει αποκόλληση από το όχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, λίγο αργότερα είδε το αυτοκίνητο και δύο ανθρώπους πεσμένους στο οδόστρωμα. «Δυστυχώς, κατάλαβα ότι οι δύο δεν πρέπει να είναι εν ζωή. Μετά ήρθαν ασθενοφόρα, η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τους υπόλοιπους. Γινόταν ένας πανικός. Πολύ δυσάρεστη κατάσταση για να βλέπεις». Ο ίδιος εκτίμησε ότι η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που «μάλλον έτρεχε», καθώς, όπως είπε, «ο μαντρότοιχος γκρεμίστηκε».

Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα στη Γλυφάδα

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα νεαρής ηλικίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ΙΧ κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα όταν, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και φέρεται να προσέκρουσε σε μάντρα ξενοδοχείου, πριν ντεραπάρει και βρεθεί στη μέση του οδοστρώματος.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε ορισμένοι από τους επιβαίνοντες εκτινάχθηκαν στο οδόστρωμα. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, προκειμένου να επιχειρήσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και να απομακρυνθούν οι τραυματίες.

Αρχικά, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για πέντε βαριά τραυματίες. Μετά τη διακομιδή τους στο Ασκληπιείο Βούλας, όμως, διαπιστώθηκε ότι τρεις από τους επιβαίνοντες είχαν χάσει τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν 26χρονο, έναν 23χρονο και ένα ακόμη άτομο, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί.

Οι δύο επιζώντες είναι ηλικίας 18 ετών. Ο ένας εξ αυτών έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ αμφότεροι έχουν διακομισθεί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Οι έρευνες της Τροχαίας Αττικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πλήρη ανασύσταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάστηκαν κατά τις πρώτες ώρες της έρευνας ήταν και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παρουσία δεύτερου οχήματος στο δυστύχημα.

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