Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Μου λείπεις» του Γιώργου Μαζωνάκη

Snapshot Ο βιολιστής Νίκος Χατζόπουλος κλήθηκε από τον Νίκο Τερζή να συμμετάσχει στην ηχογράφηση, παρά την αρχική του αμφιβολία για το κατά πόσο ταιριάζει το βιολί στο συγκεκριμένο ύφος.

Η χαρακτηριστική μελωδία του βιολιού προέκυψε μέσα από αυτοσχεδιασμό στο στούντιο, με τη σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ηχογράφησης Τάκη Αργυρίου.

Η ηχογράφηση ολοκληρώθηκε νωρίς τα ξημερώματα, περίπου στις 3:30, και αποτέλεσε μια σημαντική μουσική καινοτομία για την εποχή της.

Το βιολί στο «Μου λείπεις» αναγνωρίζεται σήμερα ως ένα ξεχωριστό στοιχείο που συνδέθηκε στενά με την καριέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Την άγνωστη ιστορία που κρύβεται πίσω από το τραγούδι «Μου λείπεις» του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, αποκάλυψε ο βιολιστής Νίκος Χατζόπουλος. Όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη ηχογράφηση προέκυψε μέσα από μια ιδιαίτερη μουσική πρόκληση για τα δεδομένα της εποχής: τον συνδυασμό βιολιού με μια λούπα που παρέπεμπε σε δυτικό μουσικό άκουσμα.

Με αφορμή ένα παλαιότερο βίντεο στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης περιγράφει στον Μιχάλη Κουινέλη (Stavento) πόσο ασυνήθιστο ήταν τότε να χρησιμοποιηθεί βιολί πάνω σε μια τέτοια λούπα, ο Νίκος Χατζόπουλος θέλησε να μοιραστεί τη δική του εκδοχή για το πώς δημιουργήθηκε το χαρακτηριστικό μουσικό μέρος του τραγουδιού.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο TikTok, όλα ξεκίνησαν όταν ο Νίκος Τερζής τον κάλεσε στο στούντιο, προκειμένου να ακούσει ένα καινούργιο τότε τραγούδι του νεαρού Γιώργου Μαζωνάκη και να αποφασίσει αν θα ήθελε να συμμετάσχει στην ηχογράφηση. Η αρχική του αντίδραση, όπως περιγράφει, ήταν να αναρωτηθεί αν πραγματικά ταίριαζε βιολί σε ένα κομμάτι αυτού του ύφους.

Ωστόσο, η διαφορετική αυτή προσέγγιση τον κέρδισε. Ο Χατζόπουλος εξηγεί πως το πάντρεμα του βιολιού με τη συγκεκριμένη μουσική παραγωγή αποτελούσε μια πραγματική πρόκληση για την εποχή. Αφού άκουσε το τραγούδι και του άρεσε τόσο η σύνθεση όσο και η ερμηνεία του νεαρού τότε τραγουδιστή, αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει και να δοκιμάσει τις δυνατότητες του οργάνου πάνω στη λούπα.

Με τη σύμφωνη γνώμη του τεχνικού της ηχογράφησης, Τάκη Αργυρίου, ξεκίνησε να παίζει, αφήνοντας ουσιαστικά το αποτέλεσμα να προκύψει αυθόρμητα μέσα στο στούντιο.

Έτσι, σύμφωνα με την αφήγησή του, γεννήθηκε το χαρακτηριστικό βιολί του «Μου λείπεις», σε μια νυχτερινή ηχογράφηση που ολοκληρώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα.

Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Νίκος Χατζόπουλος θυμάται εκείνη τη στιγμή και τη θεωρεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας μουσικής επιλογής που ξεκίνησε ως πειραματισμός και τελικά αποτέλεσε μέρος ενός τραγουδιού που συνδέθηκε με την πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

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