Κυριάκος-Αλέξης-Ανδρουλάκης η σειρά μετά την ΔΕΘ, κάν’το  όπως η Μελόνι

Στο  κρας τεστ των τριών, ο Κυριάκος είναι σταθερά πρώτος και ψηλά, ακολουθεί ο Αλέξης, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης παραμένει σταθερά τρίτος σε όλα τα ποιοτικά ερωτήματα, παρά την μικρή άνοδο

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Κυριάκος-Αλέξης-Ανδρουλάκης η σειρά μετά την ΔΕΘ, κάν’το  όπως η Μελόνι
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Μετά τα προεόρτια ξεκίνησε το τσουνάμι των δημοσκοπήσεων με Opinion Poll για το Action24 και Pulse για τον ΣΚΑΪ, ενώ ακολουθούν Marc, MRB και GPO. Το κύμα θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα με Metron, Alco και Real polls. Τελικά η προεκλογική ΔΕΘ δεν κούνησε σημαντικά τις βελόνες, εκτός απ’ της Καρυστιανού που επιβεβαίωσε την κατακόρυφη πτώση. Φταίνε οι εξαγγελίες; Φταίει η επικοινωνία των μέτρων μετά; Ισως φταίει και η προσδοκία από την ίδια την ΔΕΘ.

Η σειρά στην τριάδα της κορυφής παραμενει ίδια, δηλαδή ΝΔ από απόσταση και μετά Αλέξης, και τρίτο το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Στην εκτίμηση κατανομής αναποφάσιστων της Pulse, η ΝΔ βρίσκεται στο 30,5% , η ΕΛΑΣ 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5% και το ΚΚΕ 7%. Πλεύση Ελευθερίας και ΕΛΠΙΔΑ βρίσκονται στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%

Όρεξη να’ χεις να ασχολείσαι με τα επιμέρους. Στο κρας τεστ των τριών, ο Κυριάκος είναι σταθερά πρώτος και ψηλά, ακολουθεί ο Αλέξης, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης παραμένει σταθερά τρίτος σε όλα τα ποιοτικά ερωτήματα, παρά την μικρή άνοδο. Πολύ καλή η υπόσχεση επαναφοράς 13ης σύνταξης και 13ου μισθού, όμως όταν το επόμενο διάστημα γίνει ευκρινές πως αυτά είναι …δόσεις μέσα σε μια τετραετία, είναι πιθανό η βελόνα να ξανακουνηθεί προς τα κάτω.

Πάντως αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν προκύπτει.

Κάν’ το όπως η Μελόνι

Μελόνι

Η Τζόρτζια Μελόνι

EPA

Κι ενώ στην φετινή ΔΕΘ υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες καθ’ ότι προεκλογική, υπήρξε ξεφούσκωμα. Έτσι ούτε η ΝΔ έκανε πέταγμα, ούτε ο Αλέξης, και του Ανδρουλάκη ήταν κάπως ψόφιο. Η πρακτική του λίγα σε πολλούς τελικά δεν έβγαλε κέρδη στο ταμείο. Ίσως ο τρόπος της Μελόνι να είναι καλύτερος.

Αποφασιστικά. Δυναμικά. Στοχευμένα, άμεσα, και οριζόντια ανακοίνωσε ότι καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για ΙΧ και μηχανάκια. Η Τζώρτζια έχει μπροστά της εκλογές. Είτε Νοέμβριο του ’27, είτε νωρίτερα την άνοιξη. Η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Προκαλεί ανακούφιση σε όλες τις τσέπες άμεσα και έχει impact.

Ποιος;

Στα δικά μας η μάχη θα παιχτεί σε μεγάλο βαθμό στο γήπεδο της προσωπικής αξιοπιστίας και ακτινοβολίας των υποψήφιων πρωθυπουργών. Και σ’ αυτή την μάχη ήδη ξεχώρισαν Κυριάκος και Αλέξης.

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Ο κόσμος δεν βλέπει προγραμματάρες, αλλά το πρόσωπο που θα κληθεί να τις εφαρμόσει. Την καλύτερη ιδέα να είχε εκστομίσει πχ στην μάχη κατά της ακρίβειας ο Χ, εάν ο Ψ έχει μεγαλύτερο πέρασμα στην κοινωνία θα τον φάει λάχανο.

Χαμόγελα

Η ΔΕΘ άφησε χαμόγελα στη Αμαλίας που είδε με ικανοποίηση την παγίωση της δεύτερης θέσης. Όμως τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς το κόμμα δεν έχει αποκτήσει ακόμα ραχοκοκαλιά και άκρα. Ο αναβρασμός είναι μεγάλος καθώς τρέχουν να τα προλάβουν εν κινήσει. Και να οργανωθούν, και να μην υπάρξει παράλληλα κενό στην δημόσια εκπροσώπηση, και να βγαίνει πρόγραμμα και «γραμμή».

Ικανοποίηση

Χαμόγελα υπάρχουν και στην Χαριλάου Τρικούπη παρά την παγίωση στην τρίτη θέση, από την αδιόρατη κίνηση της βελόνας. Επίσης χαίρονται γιατί ο πρόεδρος τα πήγε καλύτερα στην φετινή ΔΕΘ απ’ ότι στα προηγούμενες. Το επόμενο διάστημα θα επικεντρωθούν στον αγώνα της Αττικής στην οποία το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ακόμα και πέμπτο κόμμα σε ορισμένες περιοχές, ενώ αβεβαιότητα υπάρχει για τα νέα πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Πχ ο ναύαρχος Αποστολάκης

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βλέπει θετικά την είσοδό του, ο Ανδρουλάκης τον θέλει στην Α’ Πειραιά, όμως ξεχνάει πως οι επιτελικοί έχουν ξεμάθει να είναι φαντάροι. Και το κυνήγι του σταυρού θέλει φαντάρους.

Η μάχη της ουράς

Ενδιαφέρον έχει και η μάχη της ουράς, ειδικά στα κόμματα της αριστερής πολυκατοικίας.

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Αν ενώσεις τον ΣΥΡΙΖΑ των Δούρου-Πολάκη-Παππά, με τη Νέα Αριστερά του Γαβριήλ και τους Δημοκράτες του Κασσελάκη, πλησιάζεις το πολυπόθητο 3% εισόδου στην Βουλή. Ο Γιάνης, μπορεί στην Opinion να είναι οριακά έξω, αλλά στην Pulse έχει στρογγυλό 3% και γι’ αυτό τους κοιτάει τους άλλους αφ' υψηλού.

Η μάχη των εδράνων

Εάν πάντως η κάλπη έβγαζε το αποτέλεσμα της Opinion και εάν ο πρόεδρος Αντώνης τελικά δεν κατέβει, τότε ούτε εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στην θέση του επόμενου προέδρου της Βουλής.

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Σκέψου μόνο την μάχη της μπροστινής σειράς των εδράνων.

Σας φιλώ

Η Πυθία

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