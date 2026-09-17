Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν συμμαθητή τους με πέτρες έξω από το σχολείο
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες
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Περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τρίτης έξω από λύκειο ένας 16χρονος και ένας 17χρονος επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά σε έναν άλλο 17χρονο, χτυπώντας τον μάλιστα και με πέτρα.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο όντας καλά στην υγεία του, ενώ οι δύο ανήλικοι δράστες συνελήφθησαν από τις αρχές.
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