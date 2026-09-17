WSJ: Ξεχάστε την «Αποκάλυψη» της AI – Οι πραγματικοί κίνδυνοι είναι ήδη εδώ

Μέσα από την αμερικανική βιομηχανία της AI υποστηρίζουν ότι τα χειρότερα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας

Δημήτρης Μάνωλης

WSJ: Ξεχάστε την «Αποκάλυψη» της AI – Οι πραγματικοί κίνδυνοι είναι ήδη εδώ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
10'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους, όπως κυβερνοεπιθέσεις και κατασκευή όπλων, χωρίς να απαιτείται υπερανθρώπινη νοημοσύνη.
  • Πολλοί ειδικοί αμφισβητούν ότι έχει επιτευχθεί η αναδρομική αυτοβελτίωση της AI και θεωρούν ότι η πλήρης αυτοβελτίωση απέχει ακόμη πολύ.
  • Η υπερβολική εστίαση στην πιθανή υπερνοημοσύνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από τους άμεσους και υπαρκτούς κινδύνους της AI σήμερα.
  • Προτείνεται η τακτική αξιολόγηση των συστημάτων AI από ανεξάρτητους φορείς και η εφαρμογή αυστηρών ρυθμίσεων, παρόμοιων με αυτές σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς.
  • Η δημιουργία ειδικής ρυθμιστικής αρχής για την AI συζητείται, ενώ αυξάνεται η διακομματική υποστήριξη για αυστηρότερους περιορισμούς στην τεχνολογική βιομηχανία.
Snapshot powered by AI

Υπάρχουν ήδη άφθονα και ανησυχητικά στοιχεία ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους να κάνουν επικίνδυνα πράγματα: να πραγματοποιήσουν κυβερνοεπιθέσεις, να κατασκευάσουν όπλα ή ακόμη και να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους, επισημαίνεται σε δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, το οποίο δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της.

Το περιστατικό κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με το Hugging Face, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς πλατφόρμες φιλοξενίας και διαμοιρασμού μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και μια αυξανόμενη σειρά παρόμοιων περιστατικών ομάδων AI agents με ανεπαρκείς περιορισμούς, δείχνει πόσο ισχυρή και δυνητικά επικίνδυνη έχει ήδη γίνει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, πολλοί μέσα στην αμερικανική βιομηχανία της AI υποστηρίζουν ότι τα χειρότερα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας, εξαιτίας της πιθανής εμφάνισης συστημάτων με υπερανθρώπινες ικανότητες και δυνατότητα αυτοβελτίωσης.

Αρκετοί ειδικοί, όμως, μεταξύ των οποίων και πολλοί που μελετούν επαγγελματικά τους κινδύνους της AI, εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Η άποψη των λεγόμενων «doomers», σύμφωνα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποφασίσει να εξαλείψει την ανθρωπότητα ή ακόμη και «απλώς» να ανατρέψει τον ανθρώπινο πολιτισμό, προϋποθέτει ρυθμούς τεχνολογικής ανάπτυξης που μέχρι σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί.

Και εάν οι παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίζεται αυτό το σενάριο παγκόσμιας καταστροφής αποδειχθούν λανθασμένες, υπάρχει ο κίνδυνος να περιορίσουμε ή να ρυθμίσουμε την AI με τρόπους που δεν αντιμετωπίζουν τις πραγματικές βλάβες που προκαλεί ήδη σήμερα.

Η συζήτηση για την «αναδρομική αυτοβελτίωση»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται ο ισχυρισμός ότι τα σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν κάποια στιγμή να αναλάβουν τα ίδια την εκπαίδευση των επόμενων γενεών μοντέλων.

Η διαδικασία αυτή αποκαλείται recursive self-improvement, δηλαδή αναδρομική ή επαναληπτική αυτοβελτίωση.

Θα μπορούσε κανείς να τη φανταστεί ως εξέλιξη «με στεροειδή»: διαδικασίες που στη φύση θα χρειάζονταν δισεκατομμύρια χρόνια να πραγματοποιούνται με ταχύτητα φωτός μέσα σε τεράστια υπερυπολογιστικά συστήματα AI.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, πρότεινε πρόσφατα μια διεθνή συμφωνία που θα επιβραδύνει τον ρυθμό κυκλοφορίας νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να καθυστερήσει η εμφάνιση της αναδρομικής αυτοβελτίωσης.

Ωστόσο, η Melanie Mitchell, καθηγήτρια στο μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο Santa Fe Institute και ειδική στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλώνει ότι η ανθρωπότητα απέχει ακόμη πολύ από την τεχνητή γενική νοημοσύνη.

Όπως σημειώνει, η AI σημειώνει εντυπωσιακή πρόοδο, αλλά οι ισχυρισμοί ορισμένων ότι έχει ήδη επιτευχθεί αναδρομική αυτοβελτίωση δεν αντέχουν σε αυστηρή εξέταση.

Δεν είναι η μόνη που υποστηρίζει αυτή την άποψη.

Πρόσφατη μελέτη περίπου δύο δεκάδων ακαδημαϊκών από το Πρίστον, το Στάντφορντ και άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια διαπίστωσε ότι ακόμη και τα πιο προηγμένα συστήματα AI αδυνατούν να πραγματοποιήσουν την πρωτότυπη έρευνα που απαιτείται για να προωθήσουν τα ίδια τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης.

Δύο από τους συγγραφείς της συγκεκριμένης έρευνας αμφισβήτησαν επίσης ότι η επίθεση από swarm agents στο Hugging Face οφειλόταν σε κάποια θεαματική άνοδο της νοημοσύνης των συστημάτων.

Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, η επιτυχία της επίθεσης οφειλόταν κυρίως στην απουσία βασικών τεχνικών δικλίδων ασφαλείας και όχι σε ανεξέλεγκτη έκρηξη των δυνατοτήτων της AI.

Ο Yann LeCun, πρώην επικεφαλής επιστήμονας AI της Meta, χαρακτήρισε την ανάλυση αυτή «μια ευπρόσδεκτη δόση λογικής σε μια κατά τα άλλα παράλογη συζήτηση».

Η OpenAI και η Anthropic δεν απάντησαν σε επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό.

Οι κίνδυνοι υπάρχουν ακόμη και χωρίς «υπερνοημοσύνη»

Όσοι διαφωνούν με τους «doomers» δεν υποστηρίζουν ότι η AI είναι ακίνδυνη.

Αντίθετα, επισημαίνουν ότι ένα σύστημα δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικά ικανό για να αποκτήσει μεγάλη ισχύ και να προκαλέσει ζημιά.

Ορισμένοι προτείνουν τα συστήματα AI να υποβάλλονται σε τακτικές αξιολογήσεις από ανεξάρτητους φορείς και οι εταιρείες που τα δημιουργούν να φέρουν ευθύνη όταν προκαλούνται βλάβες.

Κατά την άποψή τους, η AI θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τρόπο αντίστοιχο με τα αεροπλάνα, τους ανελκυστήρες και άλλες κρίσιμες τεχνολογίες: να σχεδιάζεται εξαρχής έτσι ώστε να περιορίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο.

«Αν πιστεύεις ότι μια τεχνολογία είναι αρκετά ισχυρή ώστε να δημιουργήσει νέους επικίνδυνους ιούς ή, για κάποιον λόγο, να καταλάβει ολόκληρο τον πλανήτη, τότε θα πρέπει να είναι και αρκετά ισχυρή ώστε να δημιουργήσει θεραπείες για τον καρκίνο, να αντιμετωπίσει τη γήρανση και να επιλύσει κοινωνικοοικονομικά ή πολιτικά προβλήματα», αναφέρει ο Christopher Canal, CEO της EquiStamp, εταιρείας που βοηθά επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να αξιολογούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η AI έχει πράγματι δείξει ότι μπορεί να εξελίσσεται γρήγορα, επειδή προσεγγίζει τις ανθρώπινες δυνατότητες χάρη στη συνεχή τροφοδότηση με ανθρώπινη γνώση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ανασυνδυάσει αυτή τη γνώση και να ξεπεράσει όσα μπορούσαν μέχρι τότε να επιτύχουν οι άνθρωποι, μέσω τεχνικών μεταγενέστερης εκπαίδευσης, όπως η ενισχυτική μάθηση.

Αυτό έχει ήδη παρατηρηθεί, για παράδειγμα, στον χώρο των μαθηματικών.

Ο Yi Ma, καθηγητής AI στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, υποστήριξε ότι τα σημερινά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δεν είναι πραγματικά ευφυή, αλλά μάλλον «μοντέλα γνώσης».

Ερευνητές από πανεπιστήμια και εμπορικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα υποστήριξαν επίσης σε πρόσφατη μελέτη ότι η πλήρως αυτόνομη AI που αυτοβελτιώνεται πιθανότατα απέχει ακόμη πολύ, λόγω του τεράστιου αριθμού επιστημονικών και τεχνικών ανακαλύψεων που θα απαιτούνταν.

Κατά την άποψή τους, οι άνθρωποι θα παραμείνουν πιθανότατα μέσα στη διαδικασία, εποπτεύοντας και περιορίζοντας τον ρυθμό με τον οποίο θα μπορεί να εξελίσσεται η AI.

Πότε θα μπορεί η AI να δημιουργεί μόνη της τον διάδοχό της;

Η εταιρεία Vals AI, η οποία αξιολογεί σημερινά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, διατηρεί έναν δείκτη που ονομάζεται RSI Index.

Ο δείκτης εξετάζει κατά πόσο ένα μοντέλο μπορεί να «πραγματοποιήσει την έρευνα που απαιτείται για να δημιουργηθεί το επόμενο μοντέλο».

Μέχρι σήμερα, κανένα δημόσια διαθέσιμο μοντέλο δεν βρίσκεται καν κοντά σε αυτό το επίπεδο.

Ωστόσο, ο Rayan Krishnan, CEO της Vals AI, δηλώνει ότι η ομάδα του προβλέπει πως τα μοντέλα AI θα μπορούσαν μέχρι τον Αύγουστο του 2027 ή και νωρίτερα να ξεπεράσουν τους ανθρώπους στην ικανότητα βελτίωσης της επόμενης γενιάς συστημάτων.

Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με το συγκεκριμένο σενάριο, θα μπορούσαν να αρχίσουν να δημιουργούν μόνα τους τους διαδόχους τους.

«Μόλις φτάσουμε στην αναδρομική αυτοβελτίωση, ο φόβος είναι ότι όλα τα ενδεχόμενα ανοίγουν», αναφέρει ο Krishnan.

«Θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση “ταχείας απογείωσης”, όπου τα μοντέλα θα αποκτούν γρήγορα νέες δεξιότητες και θα ξεπερνούν τους ανθρώπους σε κάθε πιθανό πεδίο».

Η «πιθανότητα καταστροφής»

Οι επιστήμονες της AI χρησιμοποιούν συχνά έναν όρο που μοιάζει με μαθηματικό τύπο για να περιγράψουν το ενδεχόμενο υπαρξιακής καταστροφής από την τεχνητή νοημοσύνη: p(doom), δηλαδή «πιθανότητα καταστροφής».

Μετά την παραίτηση του ερευνητή της Anthropic Jacob Coxon, η οποία προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στον τεχνολογικό κόσμο, άλλος μηχανικός της εταιρείας δήλωσε ότι θεωρεί την πιθανότητα αυτή τουλάχιστον 10% μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Άλλοι άνθρωποι της βιομηχανίας δήλωσαν ότι θεωρούν την πιθανότητα ακόμη μεγαλύτερη.

Ορισμένοι υποστηρικτές των πιο απαισιόδοξων σεναρίων λένε ότι υπολογίζουν το προσωπικό τους p(doom) μέσα από μια αλυσίδα υπό όρους πιθανοτήτων.

Ωστόσο, επειδή οι πιθανότητες αυτές στηρίζονται σε υποθέσεις, οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από 0% έως σχεδόν 100%, ενώ αρκετές καταλήγουν γύρω στο 10%.

Η Melanie Mitchell αμφισβητεί έντονα τέτοιους υπολογισμούς.

Όπως σημειώνει, το παράξενο είναι ότι, εάν εξετάσει κανείς τις αντίστοιχες προβλέψεις της τελευταίας δεκαετίας και περισσότερο, «είναι πάντα περίπου 10%».

Κατά την ίδια, πρόκειται περισσότερο για γενικές εντυπώσεις παρά για πραγματικά στοιχεία ή αξιόπιστους υπολογισμούς.

Ο κίνδυνος να κυνηγάμε το λάθος πρόβλημα

Ένα ακόμη επιχείρημα κατά της υπερβολικής εστίασης στην υπερνοημοσύνη είναι ότι ο κόσμος είναι γεμάτος απίθανα σενάρια που θα μπορούσαν θεωρητικά να οδηγήσουν στο τέλος της ανθρωπότητας.

Εάν προσπαθούμε να αποτρέψουμε όλα αυτά τα ενδεχόμενα ταυτόχρονα, γίνεται πολύ δύσκολο να ιεραρχήσουμε τους κινδύνους που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, είναι ότι επιστήμονες και πολιτικοί προτείνουν λύσεις που δεν αγγίζουν τους πραγματικούς και άμεσους κινδύνους της AI.

Ο Stuart Russell, καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley και πρόεδρος της International Association for Safe and Ethical Artificial Intelligence, υποστηρίζει ότι οι προτάσεις των εταιρειών να «επιβραδύνουν την αιχμή» της τεχνολογικής εξέλιξης δεν αντιμετωπίζουν σωστά το πρόβλημα.

Χρησιμοποιεί μάλιστα μια χαρακτηριστική αναλογία: είναι σαν να λέμε ότι κατευθυνόμαστε προς τον γκρεμό με 60 μίλια την ώρα και ότι, εάν μειώσουμε την ταχύτητα στα 40 μίλια, τότε όλα θα είναι εντάξει.

Η AI να ρυθμίζεται όπως τα αεροπλάνα, τα κτίρια και τα φάρμακα

Ο Russell και άλλοι ειδικοί προτείνουν οι εταιρείες AI να υποχρεώνονται να τηρούν πρότυπα αντίστοιχα με εκείνα που ισχύουν ήδη σε κρίσιμους τομείς της καθημερινής ζωής, όπως οι αερομεταφορές, τα κτίρια, τα τρόφιμα και τα φάρμακα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στις λεγόμενες «κόκκινες γραμμές συμπεριφοράς», τις οποίες ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να παραβιάζει.

Η παραβίαση άλλων υπολογιστικών συστημάτων, η κλοπή πληροφοριών ή η παροχή οδηγιών σε τρομοκρατικές οργανώσεις για την κατασκευή βιολογικών όπλων είναι παράνομες πράξεις όταν γίνονται από ανθρώπους.

Κατά τον Russell, θα πρέπει να είναι παράνομες και όταν πραγματοποιούνται από συστήματα AI εταιρειών.

Το πρόβλημα, όπως αναγνωρίζει ο ίδιος, είναι ότι μια τέτοια απαίτηση θα ισοδυναμούσε στην πράξη με απαγόρευση πολλών από τα σημερινά προηγμένα συστήματα AI.

Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες που τα δημιουργούν δεν γνωρίζουν ακόμη πώς να εγγυηθούν ότι τα μοντέλα τους θα τηρούν πάντα τέτοιους περιορισμούς.

Μια «FDA για την τεχνητή νοημοσύνη»;

Άλλοι έχουν προτείνει τη δημιουργία ενός οργανισμού αντίστοιχου με την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, αλλά ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη.

Μέχρι σήμερα, πάντως, η δημιουργία μιας νέας ρυθμιστικής αρχής δεν έχει προχωρήσει στο Κογκρέσο.

Παράλληλα, ορισμένες ισχυρές φωνές στον χώρο της τεχνολογίας υποστηρίζουν ότι μια τέτοια δομή θα μπορούσε να κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το τεχνολογικό τους πλεονέκτημα απέναντι στην Κίνα.

Ωστόσο, η διακομματική υποστήριξη για αυστηρότερους περιορισμούς στις εταιρείες AI και στα συστήματά τους ενισχύεται, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες.

«Η βιομηχανία της τεχνολογίας έχει εδώ και δεκαετίες ως μάντρα ότι η ρύθμιση είναι κακή», σημειώνει ο Russell.

«Δεν αποδέχονται την ευθύνη για τις βλάβες που προκαλούνται και κρύβονται πίσω από την ελευθερία του λόγου. Αυτό, πιστεύω, πρέπει να αλλάξει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:53LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Βοηθούσε οικονομικά τον Σπύρο Φωκά χωρίς εκείνος να το γνωρίζει

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισσός - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας, Αττική και κέντρο Αθήνας

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα - Στις φλόγες διυλιστήριο της Ρωσίας

08:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Γιώργο Μαζωνάκη: «Του αφιερώνω τη "Σωτηρία της ψυχής" που τον άγγιξε και μου το τραγούδησε πολλές φορές» - Βίντεο

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική η κατάληξη του σφοδρού τροχαίου στην Ποσειδώνος - Κατέληξαν οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες, ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

08:33LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»

08:28LIFESTYLE

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Μου λείπεις» του Γιώργου Μαζωνάκη

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Mαρτυρία πρώην πελάτισσας του υπνοθεραπευτή - «Eλεγε πως ο πατέρας μου έχει μετενσαρκωθεί σε μένα»

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Λατινική Αμερική: Επισημοποιήθηκαν τα σύνορα Βολιβίας-Παραγουάης μετά από 88 χρόνια διαπραγματεύσεων

08:02ΜΑΝΤΕΙΟ

Κυριάκος-Αλέξης-Ανδρουλάκης η σειρά μετά την ΔΕΘ, κάν’το  όπως η Μελόνι, στρατηγοί και φαντάροι στα ψηφοδέλτια

08:00ANNOUNCEMENTS

H ANEK LINES σε ταξιδεύει με τον αέρα του τόπου της!

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι αυτοκίνητο είναι τελικά ο Lightning McQueen;

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Γάτα προκάλεσε… φωτιά σε κεντρική καφετέρια της Λάρισας

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (17/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Φύσσας: Οι σημερινές και αυριανές κινητοποιήσεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

WSJ: Ξεχάστε την «Αποκάλυψη» της AI – Οι πραγματικοί κίνδυνοι είναι ήδη εδώ

07:38LIFESTYLE

Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έγινε... ρεπόρτερ στο MEGA

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LAMDA: Πώς έχει εισπράξει ήδη 1,8 δισ. ευρώ στο Ελληνικό

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400 ευρώ - Ποιοι δεν θα το λάβουν

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν συμμαθητή τους με πέτρες έξω από το σχολείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική η κατάληξη του σφοδρού τροχαίου στην Ποσειδώνος - Κατέληξαν οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες, ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Στον Κορυδαλλό το ζευγάρι των γιατρών από το Κολωνάκι –Με πρώην αστυνομικούς ο Θεοδωρόπουλος - Με την... Μουρτζούκου η Γάκα!

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Από το Κολωνάκι στην Ερμιονίδα: Τα σχέδια της Γάκα για πολυτελές κέντρο ευεξίας - Αγόρασε παράκτιο οικόπεδο-φιλέτο 100 στρέμματα

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στην Ποσειδώνος – Οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στον Κορυδαλλό η Ιωάννα Γάκα

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η προειδοποίηση αστυνομικού - «Πείτε την αλήθεια, αλλιώς θα την βρούμε μόνοι μας»

07:38LIFESTYLE

Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έγινε... ρεπόρτερ στο MEGA

06:54ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Ένα χρόνο μετά η οικογένειά της ψάχνει απαντήσεις - «Δεν μας λένε από τι πέθανε»

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζονται οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Mαρτυρία πρώην πελάτισσας του υπνοθεραπευτή - «Eλεγε πως ο πατέρας μου έχει μετενσαρκωθεί σε μένα»

07:24ΕΘΝΙΚΑ

«Οι Έλληνες δεν άφησαν ούτε πέτρα στον Μοριά»: Νέο τουρκικό παραλήρημα στο CNN Türk για την Πελοπόννησο

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων: Η ΝΔ πάνω από το 30%, αλλά η κάλπη παραμένει ρευστή

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

06:52ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί πρέπει να πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από τον πρωινό καφέ

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400 ευρώ - Ποιοι δεν θα το λάβουν

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Το νέο βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης έγινε viral - Γιαγιά vs ChatGPT - «Ποιο σούσι βρε χαζοgpt;»

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Γάτα προκάλεσε… φωτιά σε κεντρική καφετέρια της Λάρισας

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Υποβρύχιο στη στεριά»: Πλάνα από τις αχανείς υπόγειες πυραυλικές πόλεις της Κίνας - Μήνυμα στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ