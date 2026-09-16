Πώς μια τεχνητή νοημοσύνη σχεδιασμένη να φτιάχνει συνδετήρες, θα μπορούσε να αφανίσει τον κόσμο

Η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπερφυή τεχνητή νοημοσύνη και τις πιθανές απειλές της για το ανθρώπινο είδος έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Παρότι η τρέχουσα τεχνολογία των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων θεωρείται απίθανο να παράγει άμεσα μια τέτοια μορφή νοημοσύνης, η ακαδημαϊκή κοινότητα μελετάει εδώ και και χρόνια τα σενάρια αυτά, επισημαίνοντας τους σοβαρούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον.

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