Πώς μια τεχνητή νοημοσύνη σχεδιασμένη να φτιάχνει συνδετήρες, θα μπορούσε να αφανίσει τον κόσμο
Το θεωρητικό πείραμα του φιλόσοφου Νικ Μπόστρομ δείχνει πως μια υπερφυής τεχνητή νοημοσύνη με έναν, φαινομενικά, αθώο στόχο θα μπορούσε να οδηγήσει στον αφανισμό της ανθρωπότητας
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Η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπερφυή τεχνητή νοημοσύνη και τις πιθανές απειλές της για το ανθρώπινο είδος έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα.
Παρότι η τρέχουσα τεχνολογία των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων θεωρείται απίθανο να παράγει άμεσα μια τέτοια μορφή νοημοσύνης, η ακαδημαϊκή κοινότητα μελετάει εδώ και και χρόνια τα σενάρια αυτά, επισημαίνοντας τους σοβαρούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον.
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