Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι σε κατάρρευση κτιρίου – Βίντεο

Snapshot Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 5 παιδιά, σκοτώθηκαν και δεκάδες αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου στη Λωρίδα της Γάζας.

Δέκα οικογένειες ζούσαν στα διαμερίσματα του κτιρίου παρά τις προειδοποιήσεις για την ανασφάλειά του.

Οι ομάδες διάσωσης αντιμετωπίζουν έλλειψη εξοπλισμού λόγω ισραηλινού εμπάργκο, αλλά κατάφεραν να φέρουν βαρέα μηχανήματα για τη διάσωση.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 5 Παλαιστινίων, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας διοικητής της Χαμάς.

Ένας ασθενής σκοτώθηκε από ισραηλινό drone σε κέντρο υγείας που υποστηρίζεται από τη βρετανική οργάνωση «Medical Aid for Palestinians» στην περιοχή Τζαμπάλια. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 5 παιδιά, ενώ δεκάδες αγνοούνται, μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου που είχε υποστεί ζημιές από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τοπικές ομάδες διάσωσης.

Βίντεο δείχνουν ότι συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση αγνοουμένων στα συντρίμμια του πολυώροφου κτιρίου στην περιοχή Ταλ αλ-Χάουα της πόλης της Γάζας.Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι 10 οικογένειες ζούσαν στα διαμερίσματα του κτιρίου, παρά τις προειδοποιήσεις ότι δεν ήταν ασφαλές.

Αρχικά μέλη της υπηρεσίας διάσωσης της Πολιτικής Άμυνας, η οποία τελεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, δήλωσαν ότι αρχικά εργάζονταν με γυμνά χέρια στα συντρίμμια καθώς δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό εξαιτίας του ισραηλινού εμπάργκο. Αργότερα κατάφεραν να μεταφέρουν στο σημείο κάποια βαρέα μηχανήματα προκειμένου να βοηθήσουν το έργο των διασωστών.

Την Τρίτη, τουλάχιστον 5 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα ανάμεσα τους δύο παιδιά και ένας διοικητής της Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε έναν διοικητή της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Γάζας και έναν άλλο μαχητή στο βόρειο τμήμα.

Επιπλέον, η βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση «Medical Aid for Palestinians» ανέφερε ότι ένας ασθενής σκοτώθηκε από ισραηλινό drone σε ένα κέντρο υγείας που στηρίζει η οργάνωση στη Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Γάζας.