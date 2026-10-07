Τοπικές οργανώσεις ΕΛΑΣ προανήγγειλε ο Τσίπρας - Πώς άνοιξε νέο μέτωπο με την αντιπολίτευση

Προδιαγράφεται νέα ένταση με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις βολές Τσίπρα εναντίον τους 

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τοπικές οργανώσεις ΕΛΑΣ προανήγγειλε ο Τσίπρας - Πώς άνοιξε νέο μέτωπο με την αντιπολίτευση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η ΕΛΑΣ θα δημιουργήσει φυσικές τοπικές οργανώσεις για να αποκτήσει σταθερή παρουσία στις γειτονιές και τους χώρους εργασίας, ανατρέποντας τον αρχικό ψηφιακό οργανωτικό σχεδιασμό.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε νέα ένταση με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η ΕΛΑΣ "ξεβόλεψε" την αντιπολίτευση και διαταράσσει τις ισορροπίες.
  • Ο στόχος της ΕΛΑΣ είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων με ρεαλιστικές και ριζοσπαστικές προτάσεις, όχι ο εσωτερικός ανταγωνισμός στην αντιπολίτευση.
  • Ο Τσίπρας χαρακτήρισε την εμφάνιση της ΕΛΑΣ ως "μικρό θαύμα" που έφερε ελπίδα και αναστάτωση στο πολιτικό σύστημα, επηρεάζοντας και την κυβέρνηση που αποφάσισε να εξαντλήσει την τετραετία.
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Στην οικοδόμηση φυσικών τοπικών οργανώσεων περνά πλέον η ΕΛΑΣ, με τον Αλέξη Τσίπρα να σηματοδοτεί από τη συνάντηση με τις Συντονιστικές Επιτροπές Αττικής μια ουσιαστική μετατόπιση σε σχέση με τον αρχικό οργανωτικό σχεδιασμό του κόμματος, ο οποίος δεν έδινε ιδιαίτερο βάρος στη συγκρότηση παραδοσιακών τοπικών οργανώσεων. Παράλληλα, οι αιχμηρές αναφορές του στην αντιπολίτευση ανοίγουν τον δρόμο για νέο γύρο αντιπαράθεσης τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ήρθε η ώρα να αποκτήσει και υλική βάση»

Το πιο σαφές μήνυμα της ομιλίας αφορούσε την οργανωτική ανάπτυξη της ΕΛΑΣ, με τον Αλέξη Τσίπρα να δηλώνει ότι «ήρθε η ώρα η ΕΛ.Α.Σ. να αποκτήσει και υλική βάση, φυσική παρουσία, όχι μόνο ψηφιακή».

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «τώρα είναι η ώρα η Συμπαράταξη να αποκτήσει και υλική βάση. Να αποκτήσει και φυσική παρουσία στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στις πλατείες, τα καφενεία, εκεί όπου οι άνθρωποι συγεκντρώνονται, συζητάνε, αγωνιούν και κυρίως εκεί όπου κινητοποιούνται».

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ουσιαστικά ανατρέπει τον αρχικό σχεδιασμό για ένα κόμμα που θα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις ψηφιακές δυνατότητες οργάνωσης και συμμετοχής, χωρίς να δίνει το ίδιο βάρος στο παραδοσιακό μοντέλο των φυσικών τοπικών οργανώσεων.

Η νέα κατεύθυνση δείχνει ότι η ηγεσία της ΕΛΑΣ θεωρεί πλέον απαραίτητη την απόκτηση σταθερής παρουσίας στις γειτονιές και στις τοπικές κοινωνίες, καθώς η κομματική οικοδόμηση περνά στην επόμενη φάση μετά τους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας του νέου φορέα.

«Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση»

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχαν και οι αναφορές Τσίπρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις και να ανοίξουν νέο κύκλο αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, η χρήση της λέξης «ξεβολέψαμε» υποδηλώνει τη θέση ότι η αντιπολίτευση μέχρι και την εμφάνιση της ΕΛΑΣ ήταν «βολεμένη» στην αντιπαράθεση με τη ΝΔ, κάτι το οποίο ήδη από το βράδυ της εκφώνησης της ομιλίας, σχολιάζεται με έντονο τρόπο από στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, την όποια αντιπολίτευση έδειχνε να μην ιδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, όλο το προηγούμενο διάστημα. Αποτέλεσμα, με δυο λόγια, είναι σήμερα όλοι σχεδόν να έχουν έναν στόχο, να μας νικήσουν, έστω και με μια ψήφο. Αυτός είναι ο στόχος όλων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επιχείρησε πάντως να διαφοροποιήσει τον στόχο της ΕΛΑΣ από έναν εσωτερικό ανταγωνισμό στον χώρο της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι «ο δικός μας ο στόχος πρέπει να είναι να νικήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ο κόσμος γύρω μας».

Όπως πρόσθεσε, ο στόχος αυτός πρέπει να συνδέεται με «προτάσεις ρεαλιστικές και ριζοσπαστικές συνάμα», αλλά και με την ήττα της κυβερνητικής πολιτικής, θέτοντας ως βασική επιδίωξη «την αλλαγή πολιτικής και την πολιτική αλλαγή».

«Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα»

Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό των τεσσάρων μηνών, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η ΕΛΑΣ κατάφερε να ανατρέψει τις πολιτικές ισορροπίες.

«Αυτούς τους 4 μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί», είπε, προσθέτοντας ότι το νέο κόμμα κατάφερε «μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρει ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα».

Κατά τον ίδιο, η εμφάνιση της ΕΛΑΣ «ξεβόλεψε όλο το πολιτικό σύστημα», με πρώτο το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο -όπως υποστήριξε- σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε μάλιστα την άνοδο της ΕΛΑΣ με την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία, χαρακτηρίζοντας την επιλογή αυτή «μεγάλο ρίσκο», καθώς, όπως είπε, η κυβέρνηση αναλαμβάνει πλήρως το κόστος της ακρίβειας και της κρίσης κόστους ζωής, ιδιαίτερα σε καύσιμα, ρεύμα και ενέργεια.

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