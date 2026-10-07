Μετεγκατάσταση: Ποιοι μπορούν να πάρουν 10.000 ευρώ – Ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα

Snapshot Η πλατρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάστασης ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου και προσφέρει 10.000 ευρώ σε όσους εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές, με το 50% του ποσού να καταβάλλεται προκαταβολικά.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε δέκα νέες περιοχές, όπως Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά και Ιωάννινα, και πλέον δεν απαιτείται η απόδειξη εργασίας στην περιοχή, αρκεί να υπάρχει κατοικία.

Η μετεγκατάσταση μπορεί να αφορά και πόλεις των ενταγμένων περιοχών, όχι μόνο χωριά.

Εντός δεκαημέρου ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», που καλύπτει έως το 95% των δαπανών ανακαίνισης με ανώτατο ποσό 36.000 ευρώ ανά κατοικία, υπό την προϋπόθεση ενεργειακής αναβάθμισης.

Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» θα επιτρέψει σε περίπου 20.000 πολίτες ηλικίας 25-55 ετών να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με εισοδηματικά και αξιακά όρια κατοικίας και δανείων. Snapshot powered by AI

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διευρυμένη εφαρμογή του Προγράμματος Μετεγκατάστασης, μέσω του οποίου προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, το 50% του ποσού θα καταβάλλεται προκαταβολικά, με το πρόγραμμα να απευθύνεται τόσο σε πολίτες που ζουν σήμερα στην Ελλάδα όσο και σε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στη δράση.

«Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγουμε την πλατφόρμα της Μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού προκαταβολικά», ανέφερε η υπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σε ποιες περιοχές επεκτείνεται το πρόγραμμα

Μετά την αρχική εφαρμογή του στον Έβρο, η Μετεγκατάσταση επεκτείνεται σε Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτία.

Οι όροι συμμετοχής έχουν παράλληλα απλοποιηθεί. Πλέον δεν απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να αποδεικνύει ότι εργάζεται στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί. Αρκεί να διαθέτει ή να μισθώνει κατοικία εκεί.

Παράλληλα, η μετεγκατάσταση δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε χωριά, αλλά μπορεί να αφορά και πόλεις των περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ανοίγει και το «Ανακαινίζω»

Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να ξεκινήσει και η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω».

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 94.000 βεβαιώσεις, από τις οποίες οι 80.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και περίπου 14.000 κλειστά ακίνητα.

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές δαπάνες, ώστε να λάβουν προκαταβολικά το 50% της επιδότησης.

Η συνολική ενίσχυση μπορεί να καλύψει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιείται και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.

Τι προβλέπει το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», μέσω του οποίου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, περίπου 20.000 επιπλέον πολίτες θα μπορούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Το πρόγραμμα θα αφορά ηλικίες από 25 έως 55 ετών, κατοικίες αξίας έως 300.000 ευρώ και δάνεια έως 230.000 ευρώ. Για τα ζευγάρια, το εισοδηματικό όριο θα φτάνει τις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Σύμφωνα με την υπουργό, μέσω του «Σπίτι μου ΙΙ» έχουν ήδη αποκτήσει κατοικία περισσότεροι από 14.100 πολίτες, με τη μέση ηλικία των ωφελουμένων να διαμορφώνεται στα 38 έτη.