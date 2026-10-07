Μετεγκατάσταση: Ποιοι μπορούν να πάρουν 10.000 ευρώ – Ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα

Το πρόγραμμα διευρύνεται μετά τον Έβρο σε ακόμη δέκα περιοχές της χώρας, με το 50% της ενίσχυσης να καταβάλλεται προκαταβολικά.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μετεγκατάσταση: Ποιοι μπορούν να πάρουν 10.000 ευρώ – Ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλατρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάστασης ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου και προσφέρει 10.000 ευρώ σε όσους εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές, με το 50% του ποσού να καταβάλλεται προκαταβολικά.
  • Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε δέκα νέες περιοχές, όπως Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά και Ιωάννινα, και πλέον δεν απαιτείται η απόδειξη εργασίας στην περιοχή, αρκεί να υπάρχει κατοικία.
  • Η μετεγκατάσταση μπορεί να αφορά και πόλεις των ενταγμένων περιοχών, όχι μόνο χωριά.
  • Εντός δεκαημέρου ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», που καλύπτει έως το 95% των δαπανών ανακαίνισης με ανώτατο ποσό 36.000 ευρώ ανά κατοικία, υπό την προϋπόθεση ενεργειακής αναβάθμισης.
  • Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» θα επιτρέψει σε περίπου 20.000 πολίτες ηλικίας 25-55 ετών να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με εισοδηματικά και αξιακά όρια κατοικίας και δανείων.
Snapshot powered by AI

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διευρυμένη εφαρμογή του Προγράμματος Μετεγκατάστασης, μέσω του οποίου προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, το 50% του ποσού θα καταβάλλεται προκαταβολικά, με το πρόγραμμα να απευθύνεται τόσο σε πολίτες που ζουν σήμερα στην Ελλάδα όσο και σε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στη δράση.

«Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγουμε την πλατφόρμα της Μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού προκαταβολικά», ανέφερε η υπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σε ποιες περιοχές επεκτείνεται το πρόγραμμα

Μετά την αρχική εφαρμογή του στον Έβρο, η Μετεγκατάσταση επεκτείνεται σε Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτία.

Οι όροι συμμετοχής έχουν παράλληλα απλοποιηθεί. Πλέον δεν απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να αποδεικνύει ότι εργάζεται στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί. Αρκεί να διαθέτει ή να μισθώνει κατοικία εκεί.

Παράλληλα, η μετεγκατάσταση δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε χωριά, αλλά μπορεί να αφορά και πόλεις των περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ανοίγει και το «Ανακαινίζω»

Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να ξεκινήσει και η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω».

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 94.000 βεβαιώσεις, από τις οποίες οι 80.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και περίπου 14.000 κλειστά ακίνητα.

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές δαπάνες, ώστε να λάβουν προκαταβολικά το 50% της επιδότησης.

Η συνολική ενίσχυση μπορεί να καλύψει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιείται και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.

Τι προβλέπει το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», μέσω του οποίου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, περίπου 20.000 επιπλέον πολίτες θα μπορούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Το πρόγραμμα θα αφορά ηλικίες από 25 έως 55 ετών, κατοικίες αξίας έως 300.000 ευρώ και δάνεια έως 230.000 ευρώ. Για τα ζευγάρια, το εισοδηματικό όριο θα φτάνει τις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Σύμφωνα με την υπουργό, μέσω του «Σπίτι μου ΙΙ» έχουν ήδη αποκτήσει κατοικία περισσότεροι από 14.100 πολίτες, με τη μέση ηλικία των ωφελουμένων να διαμορφώνεται στα 38 έτη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Φόβοι για επενδυτικό κενό μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα «αγκάθια» της επόμενης ημέρας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετεγκατάσταση: Ποιοι μπορούν να πάρουν 10.000 ευρώ – Ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα

07:18LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Νέα αποκάλυψη μετά την Κάθλιν Τέρνερ – Η σχέση του με πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου»

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης «έσβησε» τις φωτιές - Τι είπε για Δένδια και Άδωνι και τι απέφυγε να πει

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σεντ – Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ και του Καζάν

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη στην κόρη της» - Νέα μαρτυρία για τη μέθη

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση Plasma Echo: Πράκτορες του FBI του Μπάιντεν παρακολουθούσαν κρυφά τη σύζυγο και τον γιο του Τραμπ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: «Η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη»

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία μακρόν η εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου M51.3: «Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

05:06WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:25LIFESTYLE

Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

21:23ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει ξανά ο καιρός - Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ημέρες

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

06:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

21:52ΕΘΝΙΚΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δύσης και τη Χριστιανοσύνη - Η έκκληση για την υπεράσπιση του Δυτικού Πολιτισμού

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο υδραυλικός, serial killer της Βαρσοβίας συνελήφθη στο μπαλκόνι: Θύμα δολοφονήθηκε σε ανοιχτή ακρόαση

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε έπαυλη 1,7 εκατ. δολαρίων: Στέλεχος ασφαλιστικής σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του, πριν αυτοκτονήσει

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ