Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη στην κόρη της» - Νέα μαρτυρία για τη μέθη

Snapshot Η γιατρός κατηγορείται ότι χορήγησε μέθη σε τουλάχιστον τρία άτομα τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης και της κόρης της.

Μία εργαζόμενη του ιατρείου ανέφερε ότι στην κόρη της γιατρού είχε γίνει πλασμαφαίρεση παράλληλα με τη χορήγηση μέθης.

Η γιατρός παραδέχθηκε στην κατάθεσή της ότι χρησιμοποίησε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε εαυτόν και κόρη, χωρίς όμως να αναφέρει χορήγηση μέθης στην κόρη της.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη διαδικασία χορήγησης μέθης, την προέλευση των ουσιών και τις συνθήκες στον χώρο του ιατρείου.

Εξετάζονται επίσης οι επαφές της γιατρού με αναισθησιολόγο σχετικά με τη χορήγηση μέθης. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη λειτουργία του ιατρείου όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τη χορήγηση μέθης να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Σύμφωνα με μαρτυρία εργαζόμενης, η κατηγορούμενη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, φέρεται να είχε χορηγήσει μέθη σε τουλάχιστον τρία άτομα μέσα στον τελευταίο χρόνο, μεταξύ των οποίων και η ίδια της η κόρη.

Η ίδια εργαζόμενη υποστηρίζει ότι στην κόρη της γιατρού είχε πραγματοποιηθεί και πλασμαφαίρεση, ενώ η μέθη φέρεται να είχε χορηγηθεί στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας.

«Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη και στην κόρη της», ανέφερε εργαζόμενη του ιατρείου σε ομαδική συνομιλία με συναδέλφους της στο Viber, στις 26 Αυγούστου. Η γιατρός δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη συνομιλία.

Η εργαζόμενη εξηγεί ότι στην ομαδική συνομιλία οι νοσηλεύτριες συντόνιζαν τις βάρδιες τους και αντάλλασσαν πληροφορίες για τις διαδικασίες που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο.

«Ήμουν στην ομαδική. Σε αυτήν την ομαδική συνεννοούνταν οι νοσηλεύτριες για το ποια θα πάει ποια μέρα και τι ώρα. Απ' ό,τι θυμάμαι, είχε κάνει κάποια INUS εκείνη την εβδομάδα που εμείς ακόμα λείπαμε διακοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«3-4 περιστατικά μέσα στον τελευταίο χρόνο»

Η συγκεκριμένη μαρτυρία δεν περιορίζεται στην κόρη της γιατρού. Η εργαζόμενη κάνει λόγο και για άλλους ασθενείς στους οποίους φέρεται να είχε χορηγηθεί μέθη.

«Ναι, πρέπει να έχει γίνει στο παρελθόν. Σπάνια μεν, αλλά ναι. Αν θυμάμαι, από αυτά που είχα πιάσει ακουστικά και μόνο, χωρίς να το δω, 3-4 να ήτανε μέσα στον χρόνο τον τελευταίο;», ανέφερε.

Οι αναφορές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς εξετάζεται πλέον αν η χορήγηση μέθης αποτελούσε πρακτική που είχε εφαρμοστεί και σε άλλα περιστατικά στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Στην κατάθεσή της αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση της κόρης της

Την ίδια ώρα, στην κατάθεσή της ενώπιον του ανακριτή, η γιατρός φέρεται να αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση που είχε πραγματοποιήσει στην κόρη της.

«Και η ίδια έχω χρησιμοποιήσει το μηχάνημα για τον εαυτό μου, αλλά και στην κόρη μου», φέρεται να είπε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, στη συγκεκριμένη αναφορά δεν γίνεται λόγος για τη χορήγηση μέθης στην κόρη της.

Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα, καθώς, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος η συγκεκριμένη ουσία δεν μπορεί να εντοπιστεί στον οργανισμό μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης. Έτσι, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι μαρτυρίες και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις ουσίες

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το ερώτημα από πού προμηθεύονταν οι ουσίες που χρησιμοποιούνταν για τη μέθη και υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες διαδικασίες.

Παράλληλα, εξετάζονται και οι επαφές της γιατρού με αναισθησιολόγο. Σύμφωνα με κατάθεση γραμματέως, «είχε άμεση επικοινωνία μαζί της, αλλά ακουγόταν πού και πού».

Η μέθη φέρνει ρήξη στο ζευγάρι της Καρνεάδου

Η μέθη γίνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα για την υπερασπιστική γραμμή της γιατρού και η «σανίδα σωτηρίας» για τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή του γιατρού, αν διαπιστωθεί η ύπαρξη μέθης, θα υπάρξει από την πλευρά του δημόσια τοποθέτηση που θα δηλώνει την πλήρη αποστασιοποίηση και αντίθεσή του. Δεν έχει γνώση για μέθη και καταδικάζει.

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