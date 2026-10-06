Μαζωνάκης: Η Ιωάννα Γάκα έκανε πλασμαφαίρεση στον εαυτό της και στην κόρη της

Snapshot Η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον εαυτό της και στην κόρη της, θεωρώντας την θεραπευτική με πολλά οφέλη.

Η γιατρός ισχυρίστηκε ότι οι συσκευές πλασμαφαίρεσης ήταν δηλωμένες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά ο Σύλλογος αρνείται να γνώριζε για αυτές και επισημαίνει την απαγόρευση της θεραπείας σε ιδιωτικά ιατρεία.

Η θεραπεία γινόταν χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου, γεγονός που υποδηλώνει παράνομη πρακτική στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η γιατρός ανέφερε ότι δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες αντενδείξεις ή παρενέργειες στον οδηγό χρήσης του μηχανήματος που να σχετίζονται με την υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Μαζωνάκης αρχικά ήταν επιφυλακτικός λόγω κόστους, αλλά δέχτηκε τη θεραπεία όταν του προτάθηκε να γίνει χωρίς χρέωση. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που έρχονται από την κατάθεση της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η ίδια δηλώνει πως έχει χρησιμοποιήσει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και στον εαυτό της αλλά και στην κόρη της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από την απολογία της, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστηρίζει ότι η πλασμαφαίρεση είναι μία θεραπευτική διαδικασία που έχει πολλά οφέλη για έναν ασθενή. Όπως αναφέρθηκε στο MEGA, η κατηγορούμενη δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές φωτογραφίες, βίντεο αλλά και μαρτυρίες που δείχνουν ότι είχε χρησιμοποιήσει το μηχάνημα και η ίδια, καθώς και η κόρη της αλλά και πολλοί πελάτες.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι συσκευές ήταν κανονικά δηλωμένες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ σε μία από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν, υπήρχε ασθενής συνδεδεμένος με το μηχάνημα και έκανε τη θεραπεία.

Πρόκειται για μία προσπάθεια της γιατρού να παρουσιάση την ιατρική πράξη ως μία απλή και ευεργετική διαδικασία. Την ίδια ώρα όμως οι αναφορές για τον τρόπο που γινόταν η θεραπεία στο ιατρείο της Καρνεάδου, χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου, αποδεικνύουν ότι πρόκειται για παράνομη πράξη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει απορρίψει τους σχετικούς ισχυρισμούς, αναφέροντας ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη των μηχανημάτων, ενώ οι θεραπείες αυτές απαγορεύεται να γίνουν σε ιδιωτικά ιατρεία.

Τι ανέφερε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στην απολογία της δήλωσε ότι στο εγχειρίδιο λειτουργίας του μηχανήματος δεν αναφέρονται, συγκεκριμένες αντενδείξεις ή παρενέργειες που θα μπορούσαν να συνδέονται με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ίδια φέρεται να αναφέρει ακόμη ότι δεν είχε προηγουμένως αντιμετωπίσει αντίστοιχο περιστατικό με άλλον ασθενή. Όπως υποστηρίζει, εάν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν θα προχωρούσε στην πραγματοποίησή της.

Στην απολογία της γίνεται αναφορά και στο πώς αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη θεραπεία. Η γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αρχικά επιφυλακτικός, κυρίως εξαιτίας του οικονομικού κόστους της διαδικασίας.

Κατά την ίδια εκδοχή, ο τραγουδιστής τελικά δέχθηκε να υποβληθεί στη θεραπεία όταν ο γιατρός φέρεται να του πρότεινε να την πραγματοποιήσει χωρίς χρέωση, ως δώρο.

Διαβάστε επίσης