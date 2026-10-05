Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 10 κρίσιμα σημεία που εξετάζονται ως προσπάθεια συγκάλυψης της 56χρονης

Από τις διαγραφές ψηφιακών στοιχείων και το ραντεβού που εξαφανίστηκε μέχρι τις καταθέσεις για φίλτρα του μηχανήματος και «κοινή γραμμή» στις μαρτυρίες

Ανθή Κουρεντζή

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 10 κρίσιμα σημεία που εξετάζονται ως προσπάθεια συγκάλυψης της 56χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επικεντρώνεται σε δέκα σημεία που θεωρούνται προσπάθεια συγκάλυψης από την 56χρονη γιατρό.
  • Η γιατρός δήλωσε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν δηλωμένο και ελεγχόμενο, αλλά τα έγγραφα αναφέρονται μόνο σε συσκευή οζονοθεραπείας.
  • Υπάρχει ασάφεια σχετικά με την ώρα άφιξης του Μαζωνάκη στο ιατρείο και αν η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει πριν την κατάρρευσή του.
  • Καταθέσεις αναφέρουν ότι η γιατρός αφαίρεσε φίλτρα από το μηχάνημα πριν φτάσει το ΕΚΑΒ και ότι υπήρξε προσπάθεια συντονισμένης γραμμής στις καταθέσεις των υπαλλήλων.
  • Εξετάζονται διαγραφές φωτογραφιών, βίντεο και συνομιλιών από την γιατρό, καθώς και η επίσκεψη της σε δικηγόρο και η αλλαγή ρούχων μετά το περιστατικό.
Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα φέρεται να συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την έρευνα να επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στις ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν, αλλά και στις κινήσεις που ακολούθησαν.

Η προσπάθεια της 56χρονης να παραπλανήσει τις Αρχές

Τα δέκα ξεχωριστά σημεία τα οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξετάζονται ως μέρος μιας προσπάθειας της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού να αποσείσει τις ευθύνες της και να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα για το τι συνέβη στο ιατρείο.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, πάντως, αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει έρευνας και θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Το μηχάνημα που δηλώθηκε ως συσκευή οζονοθεραπείας

Ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά το μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο.Η 56χρονη γιατρός, μέσω του τότε δικηγόρου της, είχε υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα ήταν δηλωμένο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι είχε ελεγχθεί το 2025.

«Το μηχάνημα έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο κι έχει γίνει και έλεγχος το 2025. Όταν έγινε αυτοψία, το μηχάνημα ήταν εκεί και μάλιστα γινόταν και θεραπεία. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον έλεγχο. Δεν το έκρυψα ποτέ», είχε αναφέρει.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σχετικό έγγραφο γινόταν αναφορά σε συσκευή οζονοθεραπείας και όχι σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Η γιατρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τις 15:00, αλλά ο Γιώργος Μαζωνάκης καθυστέρησε και έφτασε στις 16:00.

Η ακριβής ώρα άφιξης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη σύνθεση του χρονικού, καθώς συγκρίνεται με τα δεδομένα του μηχανήματος, τις καταθέσεις και την ώρα κλήσης του ΕΚΑΒ.

«Δεν προλάβαμε να κάνουμε θεραπεία»

Η 56χρονη φέρεται επίσης να είχε υποστηρίξει ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει.

Όπως είχε αναφέρει στους διασώστες του ΕΚΑΒ:«Δεν προλάβαμε να κάνουμε θεραπεία. Τη στιγμή που του έβαζε φλεβοκαθετήρα, κατέρρευσε». Ωστόσο, στοιχεία που έχουν προκύψει από καταθέσεις και από το ίδιο το μηχάνημα φέρονται να εξετάζονται ως προς το αν συμβαδίζουν με αυτή την εκδοχή.

Η φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή

Στην ίδια κατεύθυνση εξετάζεται και η πολυσυζητημένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε σταλεί στον 62χρονο υπνοθεραπευτή.

Οι Αρχές ερευνούν τον χρόνο αποστολής, τον λόγο για τον οποίο εστάλη και αν συνδέεται με την προσπάθεια αποτύπωσης της κατάστασης του τραγουδιστή μετά το περιστατικό.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας για τα φίλτρα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η κατάθεση 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι, πριν φτάσει το ΕΚΑΒ, η γιατρός αφαίρεσε φίλτρα από το μηχάνημα και της ζήτησε να τα πετάξει.

«Πριν φτάσει το ΕΚΑΒ η γιατρός αφαίρεσε τα φίλτρα από το μηχάνημα και μου τα έδωσε για να τα πετάξω. Μετά δεν ξαναμπήκα στο δωμάτιο», φέρεται να κατέθεσε.

Το συγκεκριμένο σημείο αξιολογείται ιδιαίτερα, καθώς μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για το αν και ποια διαδικασία είχε προηγηθεί.

Η «κοινή γραμμή» στις καταθέσεις

Οι κατηγορούμενοι γιατροί φέρονται να είχαν ζητήσει από τις υπαλλήλους τους να ακολουθήσουν κοινή γραμμή στις καταθέσεις τους.

Η ίδια νοσηλεύτρια φέρεται να έχει καταθέσει: «Ο 58χρονος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και ότι πρέπει να έχουμε την ίδια γραμμή στις καταθέσεις μας».

Η αναφορά αυτή βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση και εξετάζεται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες μαρτυρίες.

Οι διαγραφές φωτογραφιών, βίντεο και συνομιλιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η 56χρονη φέρεται να διέγραψε στις 19:09 της ίδιας ημέρας ένα βίντεο και δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η έρευνα εξετάζει και διαγραμμένες συνομιλίες, καθώς και αναζητήσεις σχετικές με φαρμακευτικές ουσίες.

Τα ψηφιακά αυτά ίχνη θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύσταση των γεγονότων λεπτό προς λεπτό.

Η επίσκεψη στον δικηγόρο και η αλλαγή ρούχων

Άλλο σημείο που εξετάζεται αφορά τις κινήσεις της γιατρού μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αντί να ακολουθήσει το ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο «Ελπίς», φέρεται να πήγε μαζί με τον σύζυγό της στον δικηγόρο τους, ενώ πριν από την πρώτη τους κατάθεση στην Αστυνομία φέρονται να άλλαξαν ρούχα. Και αυτό το στοιχείο ερευνάται ως μέρος της συνολικής αλληλουχίας των γεγονότων.

Το ραντεβού που διαγράφηκεΣτο επίκεντρο βρίσκεται ακόμη η διαγραφή του ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη από το σύστημα του ιατρείου.

Ο γιατρός είχε εξηγήσει ότι: «Όλα τα ραντεβού διαγράφονται μετά την ολοκλήρωσή τους, όχι αυτόματα, από τη γραμματεία, γιατί όλα τα στοιχεία μπορούμε να τα βρούμε από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και από τα φορολογικά μας στοιχεία».

Οι ερευνητές εξετάζουν αν η διαγραφή αυτή αποτελούσε συνήθη πρακτική ή αν αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του χρόνου και των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε.

Η «επιστροφή αίματος» στις 16:28

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο αφορά τα δεδομένα του μηχανήματος.Σύμφωνα με την αναφορά του, η διαδικασία «επιστροφής αίματος» καταγράφηκε στις 16:28, ώρα κατά την οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ΕΚΑΒ είχε ήδη φτάσει στο ιατρείο και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αποσυνδεδεμένος από το μηχάνημα.

Η γιατρός είχε υποστηρίξει: «Στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος. Στην περίπτωση του Μαζωνάκη το έκανα εγώ πατώντας το κουμπί “επιστροφή αίματος” και μετά “διακοπή θεραπείας”».

Η χρονική αυτή ακολουθία αποτελεί ένα από τα σημεία που οι Αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν με τις καταθέσεις και τα τεχνικά δεδομένα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:07ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός μυστικών υπηρεσιών Γερμανίας: Η προειδοποίηση για τα «μικρά πράσινα ανθρωπάκια» της Ρωσίας

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Έκαναν «σούζες» σε Κηφισίας και Βουλιαγμένης και ανέβαζαν βίντεο – Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί

19:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καματερό: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι έπειτα από καταδίωξη κλεμμένου ταξί

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή περιγραφή: Σκότωσε και τεμάχισε τη σύντροφό του και την κόρη της - Τις πέρασε από μηχανή του κιμά και τις σκόρπισε στη Μόσχα

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Μικρή ανάσα μετά την κακοκαιρία - Νέα επιδείνωση το δεύτερο μισό της εβδομάδας

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με 32 επιβαίνοντες

18:36WHAT THE FACT

Η «αέρια» δοκιμασία της σχέσης: Αν κάνετε αυτό μπροστά στον σύντροφό σας, η σχέση σας πηγαίνει στο επόμενο επίπεδο

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρολάν Γκαρός: Από τους αιθέρες στο κόκκινο χώμα - Πώς ένας αεροπόρος πέρασε στην ιστορία του τένις

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Liveblog: Η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ και η ομιλία Μητσοτάκη

18:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ε.Ε.: Παρακολουθούν πολύ στενά τις αναφορές για ύποπτο κρούσμα πανώλης στη Ρωσία

18:03LIFESTYLE

Νταμιάνο Ντάβιντ: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο με την Ντοβ Κάμερον - «Περήφανος που σε αποκαλώ σύζυγό μου»

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποκλείστηκε ο Μεντβέντεφ στον ημιτελικό του China Open με τον Τζόκοβιτς – Χτύπησε θεατή με τη μπάλα

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Η ενεργειακή κρίση πλήττει το καθεστώς του Ιράν: Ο υπουργός Πετρελαίου παραιτείται εν μέσω ελλείψεων

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Ιράν: Δεν θα επιτρέξουμε στους αγιατολάδες να απειλήσουν την ύπαρξη μας

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 10 κρίσιμα σημεία που εξετάζονται ως προσπάθεια συγκάλυψης της 56χρονης - Από τις διαγραμμένες φωτογραφίες στο ραντεβού που εξαφανίστηκε

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα σε «κλοιό» λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο: Από πότε αρχίζουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

17:34ΥΓΕΙΑ

Τι πρέπει να κάνει άμεσα όποιος βγάλει μια σκουρόχρωμη γραμμή σε κάποιο νύχι

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στις ΗΠΑ: Η Κινέζα, ο γιος του προέδρου της Ταϊβάν και τα ανατριχιαστικά μηνύματα του Πεκίνου

17:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Κάρπαθο: «Ποτέ δεν είχαμε τόσο αξιόμαχο στρατό»

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Το τσαμπί με σταφύλια στην Ιταλία που έσπασε κάθε ρεκόρ: Ζυγίζει… 6,75 κιλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16LIFESTYLE

«Αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς»: Γιατί η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα έκανε διαφορετικό μνημόσυνο

13:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το διάστημα 5–19 Οκτωβρίου - Τι δείχνει το ECMWF

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Ταχίνι: Τι προσφέρει μια κουταλιά και γιατί έχει σημασία η ποσότητα

22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

16:15LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι ανατροπές της Κυριακής – Ποιοι έχασαν την πρωτιά, ποιοι έκαναν τη διαφορά

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα σε «κλοιό» λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο: Από πότε αρχίζουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

15:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρόμος με ψάρι που... περπατάει στη στεριά και εξαπλώνεται - Οι αρχές καλούν τους πολίτες να του κόβουν το κεφάλι

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το κόλπο με τους λογαριασμούς ρεύματος: Πώς «ξεπλένεται» μαύρο χρήμα μέσω επιστροφών

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η δολοφονία 39χρονης Γιαπωνέζας από Αμερικανό πεζοναύτη - Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα ψηφιακά «ίχνη» που προσπάθησε να σβήσει η Γάκα - Το «κωδικοποιημένο» αρχείο, οι διαγραμμένες αναζητήσεις και η ομαδική συνομιλία

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή περιγραφή: Σκότωσε και τεμάχισε τη σύντροφό του και την κόρη της - Τις πέρασε από μηχανή του κιμά και τις σκόρπισε στη Μόσχα

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Liveblog: Η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ και η ομιλία Μητσοτάκη

15:51LIFESTYLE

Μπεν Άφλεκ: «Δεν κυνηγάω τίποτα» - Τι λέει για την προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε με ψαρότρατες το λιμάνι του Πειραιά: Μείωση κόστους καυσίμων ζητούν οι ψαράδες – Βίντεο και φωτογραφίες από την κινητοποίηση

08:54LIFESTYLE

 Με το «Ώρες Μικρές» τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νίκος Βέρτης - Συγκίνησε το κοινό με το μπουζούκι του

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Λείψανα τσάρου Σαμουήλ: Πολιτικοεκκλησιαστική αντιπαράθεση και στη μέση Φανάρι και Γλυπτά Παρθενώνα

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

18:36WHAT THE FACT

Η «αέρια» δοκιμασία της σχέσης: Αν κάνετε αυτό μπροστά στον σύντροφό σας, η σχέση σας πηγαίνει στο επόμενο επίπεδο

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

15:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έλεγχοι «πόθεν έσχες»: Περιουσίες εκατομμυρίων και αδήλωτα εισοδήματα στο μικροσκόπιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ