Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 10 κρίσιμα σημεία που εξετάζονται ως προσπάθεια συγκάλυψης της 56χρονης

Snapshot Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επικεντρώνεται σε δέκα σημεία που θεωρούνται προσπάθεια συγκάλυψης από την 56χρονη γιατρό.

Η γιατρός δήλωσε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν δηλωμένο και ελεγχόμενο, αλλά τα έγγραφα αναφέρονται μόνο σε συσκευή οζονοθεραπείας.

Υπάρχει ασάφεια σχετικά με την ώρα άφιξης του Μαζωνάκη στο ιατρείο και αν η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει πριν την κατάρρευσή του.

Καταθέσεις αναφέρουν ότι η γιατρός αφαίρεσε φίλτρα από το μηχάνημα πριν φτάσει το ΕΚΑΒ και ότι υπήρξε προσπάθεια συντονισμένης γραμμής στις καταθέσεις των υπαλλήλων.

Εξετάζονται διαγραφές φωτογραφιών, βίντεο και συνομιλιών από την γιατρό, καθώς και η επίσκεψη της σε δικηγόρο και η αλλαγή ρούχων μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα φέρεται να συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την έρευνα να επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στις ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν, αλλά και στις κινήσεις που ακολούθησαν.

Η προσπάθεια της 56χρονης να παραπλανήσει τις Αρχές

Τα δέκα ξεχωριστά σημεία τα οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξετάζονται ως μέρος μιας προσπάθειας της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού να αποσείσει τις ευθύνες της και να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα για το τι συνέβη στο ιατρείο.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, πάντως, αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει έρευνας και θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Το μηχάνημα που δηλώθηκε ως συσκευή οζονοθεραπείας

Ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά το μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο.Η 56χρονη γιατρός, μέσω του τότε δικηγόρου της, είχε υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα ήταν δηλωμένο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι είχε ελεγχθεί το 2025.

«Το μηχάνημα έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο κι έχει γίνει και έλεγχος το 2025. Όταν έγινε αυτοψία, το μηχάνημα ήταν εκεί και μάλιστα γινόταν και θεραπεία. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον έλεγχο. Δεν το έκρυψα ποτέ», είχε αναφέρει.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σχετικό έγγραφο γινόταν αναφορά σε συσκευή οζονοθεραπείας και όχι σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Η γιατρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τις 15:00, αλλά ο Γιώργος Μαζωνάκης καθυστέρησε και έφτασε στις 16:00.

Η ακριβής ώρα άφιξης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη σύνθεση του χρονικού, καθώς συγκρίνεται με τα δεδομένα του μηχανήματος, τις καταθέσεις και την ώρα κλήσης του ΕΚΑΒ.

«Δεν προλάβαμε να κάνουμε θεραπεία»

Η 56χρονη φέρεται επίσης να είχε υποστηρίξει ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει.

Όπως είχε αναφέρει στους διασώστες του ΕΚΑΒ:«Δεν προλάβαμε να κάνουμε θεραπεία. Τη στιγμή που του έβαζε φλεβοκαθετήρα, κατέρρευσε». Ωστόσο, στοιχεία που έχουν προκύψει από καταθέσεις και από το ίδιο το μηχάνημα φέρονται να εξετάζονται ως προς το αν συμβαδίζουν με αυτή την εκδοχή.

Η φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή

Στην ίδια κατεύθυνση εξετάζεται και η πολυσυζητημένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε σταλεί στον 62χρονο υπνοθεραπευτή.

Οι Αρχές ερευνούν τον χρόνο αποστολής, τον λόγο για τον οποίο εστάλη και αν συνδέεται με την προσπάθεια αποτύπωσης της κατάστασης του τραγουδιστή μετά το περιστατικό.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας για τα φίλτρα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η κατάθεση 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι, πριν φτάσει το ΕΚΑΒ, η γιατρός αφαίρεσε φίλτρα από το μηχάνημα και της ζήτησε να τα πετάξει.

«Πριν φτάσει το ΕΚΑΒ η γιατρός αφαίρεσε τα φίλτρα από το μηχάνημα και μου τα έδωσε για να τα πετάξω. Μετά δεν ξαναμπήκα στο δωμάτιο», φέρεται να κατέθεσε.

Το συγκεκριμένο σημείο αξιολογείται ιδιαίτερα, καθώς μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για το αν και ποια διαδικασία είχε προηγηθεί.

Η «κοινή γραμμή» στις καταθέσεις

Οι κατηγορούμενοι γιατροί φέρονται να είχαν ζητήσει από τις υπαλλήλους τους να ακολουθήσουν κοινή γραμμή στις καταθέσεις τους.

Η ίδια νοσηλεύτρια φέρεται να έχει καταθέσει: «Ο 58χρονος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και ότι πρέπει να έχουμε την ίδια γραμμή στις καταθέσεις μας».

Η αναφορά αυτή βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση και εξετάζεται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες μαρτυρίες.

Οι διαγραφές φωτογραφιών, βίντεο και συνομιλιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η 56χρονη φέρεται να διέγραψε στις 19:09 της ίδιας ημέρας ένα βίντεο και δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η έρευνα εξετάζει και διαγραμμένες συνομιλίες, καθώς και αναζητήσεις σχετικές με φαρμακευτικές ουσίες.

Τα ψηφιακά αυτά ίχνη θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύσταση των γεγονότων λεπτό προς λεπτό.

Η επίσκεψη στον δικηγόρο και η αλλαγή ρούχων

Άλλο σημείο που εξετάζεται αφορά τις κινήσεις της γιατρού μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αντί να ακολουθήσει το ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο «Ελπίς», φέρεται να πήγε μαζί με τον σύζυγό της στον δικηγόρο τους, ενώ πριν από την πρώτη τους κατάθεση στην Αστυνομία φέρονται να άλλαξαν ρούχα. Και αυτό το στοιχείο ερευνάται ως μέρος της συνολικής αλληλουχίας των γεγονότων.

Το ραντεβού που διαγράφηκεΣτο επίκεντρο βρίσκεται ακόμη η διαγραφή του ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη από το σύστημα του ιατρείου.

Ο γιατρός είχε εξηγήσει ότι: «Όλα τα ραντεβού διαγράφονται μετά την ολοκλήρωσή τους, όχι αυτόματα, από τη γραμματεία, γιατί όλα τα στοιχεία μπορούμε να τα βρούμε από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και από τα φορολογικά μας στοιχεία».

Οι ερευνητές εξετάζουν αν η διαγραφή αυτή αποτελούσε συνήθη πρακτική ή αν αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του χρόνου και των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε.

Η «επιστροφή αίματος» στις 16:28

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο αφορά τα δεδομένα του μηχανήματος.Σύμφωνα με την αναφορά του, η διαδικασία «επιστροφής αίματος» καταγράφηκε στις 16:28, ώρα κατά την οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ΕΚΑΒ είχε ήδη φτάσει στο ιατρείο και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αποσυνδεδεμένος από το μηχάνημα.

Η γιατρός είχε υποστηρίξει: «Στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος. Στην περίπτωση του Μαζωνάκη το έκανα εγώ πατώντας το κουμπί “επιστροφή αίματος” και μετά “διακοπή θεραπείας”».

Η χρονική αυτή ακολουθία αποτελεί ένα από τα σημεία που οι Αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν με τις καταθέσεις και τα τεχνικά δεδομένα.

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