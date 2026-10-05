Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέο υπόμνημα του ΙΣΑ στον ανακριτή για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς

Snapshot Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε νέο υπόμνημα με στοιχεία για τη λειτουργία των ιατρείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου.

Ζητείται περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και συμπληρωματική δίωξη για ψευδή δήλωση.

Τα έγγραφα των γιατρών του 2025 και 2026 αφορούν υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας, σύμφωνα με τον έλεγχο του ΙΣΑ.

Ο ΙΣΑ διαβίβασε στον ανακριτή στοιχεία για τα ιατρεία στην οδό Καρνεάδου και στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. Snapshot powered by AI

Την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος κατέθεσε στον ανακριτή πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα με νέα στοιχεία για τη λειτουργία των ιατρείων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΙΣΑ διαβίβασε έγγραφα που αφορούν τα ιατρεία στην οδό Καρνεάδου και στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, ενώ παράλληλα ζητά να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποστείλει οι γιατροί το 2025 και το 2026 και τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο του ΙΣΑ, αφορούσαν υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

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