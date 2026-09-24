Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο Ιατρικός Σύλλογος παρεμβαίνει με υποστήριξη της κατηγορίας

Ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι οι δύο κατηγορούμενοι κατείχαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα δύο ιατρικά μηχανήματα, ενώ αποδίδει στην ανειδίκευτη γιατρό ψευδή ενημέρωση προς τον Σύλλογο

Άγγελος Βουράκης

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο Ιατρικός Σύλλογος παρεμβαίνει με υποστήριξη της κατηγορίας
ΕΛΛΑΔΑ
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Στην ανάκριση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παρεμβαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος κατέθεσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι οι δύο κατηγορούμενοι κατείχαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα δύο ιατρικά μηχανήματα, ενώ αποδίδει στην ανειδίκευτη γιατρό ψευδή ενημέρωση προς τον Σύλλογο σχετικά με την ύπαρξη μηχανήματος οζονοθεραπείας.

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, ο Ιατρικός Σύλλογος φέρεται να προσκόμισε τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη γιατρός, ενώ στην παράσταση γίνεται λόγος για πράξεις και παραλείψεις που «προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα».

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η εξέταση μαρτύρων από τον 32ο τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει ο άνδρας που εμφανίζεται ως υπνοθεραπευτής και στον οποίο η γιατρός είχε στείλει φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, καθώς και η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου.

Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με την εξέταση των μαρτύρων που είχαν καταθέσει κατά την προανακριτική έρευνα, ορισμένοι εκ των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να έχουν υποπέσει σε αντιφάσεις.

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