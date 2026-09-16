Μαζωνάκης: Η ψευδής δήλωση Γάκα - Θεοδωρόπουλου στον ΙΣΑ για τα μηχανημάτα πλασμαφαίρεσης 

Snapshot Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διαψεύδει ότι οι ιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος είχαν δηλώσει νόμιμα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκαν στα ιατρεία τους.

Σε αιφνίδιους ελέγχους το 2025, ο ΙΣΑ εντόπισε μηχάνημα φυγόκεντρου, ζητώντας την απομάκρυνσή του και την προσκόμιση νέας κάτοψης χώρου.

Η Ιωάννα Γάκα υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις και δικαιολογητικά για επικουρικά προσαρτήματα οζονοθεραπείας, ενώ οι επόμενοι έλεγχοι δεν εντόπισαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Snapshot powered by AI

Ένα μηχάνημα φυγόκεντρου είχε εντοπίσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, σε αιφνίδιο έλεγχο που είχε διενεργήσει το 2025, για το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυνσή του. Η Ιωάννα Γάκα είχε προσκομίσει, επίσης, δικαιολογητικά για «επικουρικά προσαρτήματα» σε συσκευή οζονοθεραπείας, όπως ψευδώς είχε δηλώσει στον Σύλλογο. Και αυτά ήταν όλα τα μηχανήματα που είχαν εντοπιστεί ή δηλωθεί στον ΙΣΑ, σύμφωνα με τα αρχεία του Συλλόγου. Ενδείξεις ωστόσο, υπήρξαν, ότι ένα ακόμη μηχάνημα είχε εγκατασταθεί στο ιατρείο, όμως τον έλεγχο που επρόκειτο να γίνει μέσα στον τρέχοντα Σεπτέμβριο, πρόλαβε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με τη διαβεβαίωση ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις δικαστικές αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πηγές του ΙΣΑ χαρακτηρίζουν απόλυτα αναληθείς, τις φερόμενες αναφορές των προσωρινά κρατουμένων, δύο ιατρών, ότι, δήθεν «τα 2 κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, κατείχαν νόμιμα στο χώρο των συστεγαζόμενων ιατρείων τους (οδός Καρνεάδου 11-Αθήνα) επειδή είχαν δηλώσει τη κατοχή τους στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κατά τα έτη 2025 και 2026».

Με βάση τα αρχεία του Συλλόγου, φαίνεται ότι:

«α) Την 17.1.2024 η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, διενήργησε επανέλεγχο -επιτόπια αυτοψία- στα ανωτέρω 2 συστεγαζόμενα ιατρεία και διαπίστωσε τη νόμιμη λειτουργία, χωρίς την ύπαρξη μη νόμιμων μηχανημάτων.

β) Την 25.7.2025, η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, διενήργησε νέο και αιφνίδιο έλεγχο-αυτοψία, στα ίδια ανωτέρω συστεγαζόμενα ιατρεία και διαπίστωσε την ύπαρξη των ήδη δηλωθέντων από το 2018 μηχανημάτων αλλά και μηχανήματος φυγόκεντρου, για το οποίο υπέδειξε στον ιατρό-παθολόγο, κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο, την άμεση απομάκρυνσή του, εντός προθεσμίας.

Επίσης, η άνω Επιτροπή διαπίστωσε τροποποίηση των χώρων λειτουργίας του συστεγαζόμενου αυτού ιατρείου (συνολικού εμβαδού 215 τ.μ. περίπου) και εζήτησε, απ΄τον άνω ιατρό, την άμεση προσκόμιση στον ΙΣΑ, της νέας μορφής κάτοψης του χώρου.

Την 9.9.2025, η ιατρός-άνευ ειδικότητας, Ιωάννα Γάκα απηύθυνε «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», δηλώνοντας στον ΙΣΑ πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου.

Μάλιστα, προσκόμισε και δικαιολογητικά, που κατά ψευδέστατη δήλωσή της αφορούσαν «επικουρικά προσαρτήματα» σε συσκευή οζονοθεραπείας. Επίσης, προσεκόμισε στον ΙΣΑ τη νέα μορφή κάτοψης του χώρου των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων.

γ) Την 17.9.2025, η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, μετέβη, για νέο αφνίδιο έλεγχο-αυτοψία στα άνω 2 συστεγαζόμενα ιατρεία.

Όμως, ο αιφνίδιος αυτός έλεγχος απέβη άκαρπος-ματαιώθηκε, για το λόγο ότι, ο χώρος των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων, ήταν κλειστός».

Νέος έλεγχος έγινε τον Νοέμβριο του 2025: «δ) Την 5.11.2025 η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ διενήργησε νεό αιφνίδιο έλεγχο-αυτοψία, χωρίς να διαπιστωθεί ύπαρξη στο χώρο των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων, προσαρτημάτων της συσκευής οζονοθεραπείας ή άλλου μηχάνηματος, με το οποίο να είναι δυνατή η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, όπως αποδεικνύεται από τις επισυναπτόμενες στην έκθεση φωτογραφίες και

ε) Την 23.7.2026, η άνω ιατρός, άνευ ειδικότητας, Ιωάννα Γάκα απηύθυνε επιστολή της στον ΙΣΑ, με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας» και όχι πλασμαφαίρεσης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΣΑ, το συνημμένο, στην παραπάνω επιστολή, τιμολόγιο (συνολικού ποσού ευρώ 29.509,98) ήταν στην αγγλική γλώσσα και με ημεροχρονολογία εκδόσεως, την 5.6.2026 και προέκυπτε η αγορά μηχανήματος «inuspheresis double Filtration Device».

Για τον λόγο αυτό, προγραμματίστηκε νέος αιφνίδιος έλεγχος-αυτοψία της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, η οποία θα λάμβανε χώρα στον ανωτέρω χώρο των 2 συστεγαζομένων ιατρείων, το μήνα Σεπτέμβριο 2026, προκειμένου να διαπιστώσει την ακριβή φύση του μηχανήματος. Ωστόσο, ο έλεγχος αυτός δεν πρόλαβε να γίνει.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι Επιτροπές Ελέγχου του ΙΣΑ και εκ του νόμου, δεν έχουν διωκτικές ή ανακριτικές αρμοδιότητες, όπως άλλοι κρατικοί φορείς ελέγχου, ενδεικτικά, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ΑΑΔΕ, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κλπ.

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