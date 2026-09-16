Μαζωνάκης: Η ψευδής δήλωση Γάκα - Θεοδωρόπουλου στον ΙΣΑ για τα μηχανημάτα πλασμαφαίρεσης 

Απόλυτα αναληθείς, κατά τον ΙΣΑ, οι φερόμενες αναφορές των δύο ιατρών ότι είχαν δηλώσει τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης 

Διονυσία Προκόπη

Μαζωνάκης: Η ψευδής δήλωση Γάκα - Θεοδωρόπουλου στον ΙΣΑ για τα μηχανημάτα πλασμαφαίρεσης 
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διαψεύδει ότι οι ιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος είχαν δηλώσει νόμιμα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκαν στα ιατρεία τους.
  • Σε αιφνίδιους ελέγχους το 2025, ο ΙΣΑ εντόπισε μηχάνημα φυγόκεντρου, ζητώντας την απομάκρυνσή του και την προσκόμιση νέας κάτοψης χώρου.
  • Η Ιωάννα Γάκα υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις και δικαιολογητικά για επικουρικά προσαρτήματα οζονοθεραπείας, ενώ οι επόμενοι έλεγχοι δεν εντόπισαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
Snapshot powered by AI

Ένα μηχάνημα φυγόκεντρου είχε εντοπίσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, σε αιφνίδιο έλεγχο που είχε διενεργήσει το 2025, για το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυνσή του. Η Ιωάννα Γάκα είχε προσκομίσει, επίσης, δικαιολογητικά για «επικουρικά προσαρτήματα» σε συσκευή οζονοθεραπείας, όπως ψευδώς είχε δηλώσει στον Σύλλογο. Και αυτά ήταν όλα τα μηχανήματα που είχαν εντοπιστεί ή δηλωθεί στον ΙΣΑ, σύμφωνα με τα αρχεία του Συλλόγου. Ενδείξεις ωστόσο, υπήρξαν, ότι ένα ακόμη μηχάνημα είχε εγκατασταθεί στο ιατρείο, όμως τον έλεγχο που επρόκειτο να γίνει μέσα στον τρέχοντα Σεπτέμβριο, πρόλαβε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με τη διαβεβαίωση ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις δικαστικές αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πηγές του ΙΣΑ χαρακτηρίζουν απόλυτα αναληθείς, τις φερόμενες αναφορές των προσωρινά κρατουμένων, δύο ιατρών, ότι, δήθεν «τα 2 κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, κατείχαν νόμιμα στο χώρο των συστεγαζόμενων ιατρείων τους (οδός Καρνεάδου 11-Αθήνα) επειδή είχαν δηλώσει τη κατοχή τους στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κατά τα έτη 2025 και 2026».

Με βάση τα αρχεία του Συλλόγου, φαίνεται ότι:

«α) Την 17.1.2024 η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, διενήργησε επανέλεγχο -επιτόπια αυτοψία- στα ανωτέρω 2 συστεγαζόμενα ιατρεία και διαπίστωσε τη νόμιμη λειτουργία, χωρίς την ύπαρξη μη νόμιμων μηχανημάτων.

β) Την 25.7.2025, η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, διενήργησε νέο και αιφνίδιο έλεγχο-αυτοψία, στα ίδια ανωτέρω συστεγαζόμενα ιατρεία και διαπίστωσε την ύπαρξη των ήδη δηλωθέντων από το 2018 μηχανημάτων αλλά και μηχανήματος φυγόκεντρου, για το οποίο υπέδειξε στον ιατρό-παθολόγο, κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο, την άμεση απομάκρυνσή του, εντός προθεσμίας.

Επίσης, η άνω Επιτροπή διαπίστωσε τροποποίηση των χώρων λειτουργίας του συστεγαζόμενου αυτού ιατρείου (συνολικού εμβαδού 215 τ.μ. περίπου) και εζήτησε, απ΄τον άνω ιατρό, την άμεση προσκόμιση στον ΙΣΑ, της νέας μορφής κάτοψης του χώρου.

Την 9.9.2025, η ιατρός-άνευ ειδικότητας, Ιωάννα Γάκα απηύθυνε «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», δηλώνοντας στον ΙΣΑ πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου.

Μάλιστα, προσκόμισε και δικαιολογητικά, που κατά ψευδέστατη δήλωσή της αφορούσαν «επικουρικά προσαρτήματα» σε συσκευή οζονοθεραπείας. Επίσης, προσεκόμισε στον ΙΣΑ τη νέα μορφή κάτοψης του χώρου των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων.

γ) Την 17.9.2025, η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, μετέβη, για νέο αφνίδιο έλεγχο-αυτοψία στα άνω 2 συστεγαζόμενα ιατρεία.

Όμως, ο αιφνίδιος αυτός έλεγχος απέβη άκαρπος-ματαιώθηκε, για το λόγο ότι, ο χώρος των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων, ήταν κλειστός».

Νέος έλεγχος έγινε τον Νοέμβριο του 2025: «δ) Την 5.11.2025 η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ διενήργησε νεό αιφνίδιο έλεγχο-αυτοψία, χωρίς να διαπιστωθεί ύπαρξη στο χώρο των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων, προσαρτημάτων της συσκευής οζονοθεραπείας ή άλλου μηχάνηματος, με το οποίο να είναι δυνατή η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, όπως αποδεικνύεται από τις επισυναπτόμενες στην έκθεση φωτογραφίες και

ε) Την 23.7.2026, η άνω ιατρός, άνευ ειδικότητας, Ιωάννα Γάκα απηύθυνε επιστολή της στον ΙΣΑ, με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας» και όχι πλασμαφαίρεσης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΣΑ, το συνημμένο, στην παραπάνω επιστολή, τιμολόγιο (συνολικού ποσού ευρώ 29.509,98) ήταν στην αγγλική γλώσσα και με ημεροχρονολογία εκδόσεως, την 5.6.2026 και προέκυπτε η αγορά μηχανήματος «inuspheresis double Filtration Device».

Για τον λόγο αυτό, προγραμματίστηκε νέος αιφνίδιος έλεγχος-αυτοψία της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, η οποία θα λάμβανε χώρα στον ανωτέρω χώρο των 2 συστεγαζομένων ιατρείων, το μήνα Σεπτέμβριο 2026, προκειμένου να διαπιστώσει την ακριβή φύση του μηχανήματος. Ωστόσο, ο έλεγχος αυτός δεν πρόλαβε να γίνει.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι Επιτροπές Ελέγχου του ΙΣΑ και εκ του νόμου, δεν έχουν διωκτικές ή ανακριτικές αρμοδιότητες, όπως άλλοι κρατικοί φορείς ελέγχου, ενδεικτικά, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ΑΑΔΕ, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κλπ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στο Σκαλάνι με τρεις τραυματίες εν μέσω έντονης βροχόπτωσης

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Εγκρίθηκαν με απλή πλειοψηφία οι προτάσεις της κυβέρνησης – Οι απόντες και τα κρίσιμα άρθρα

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Αυξάνονται οι τιμές από και προς τα αεροδρόμια - Στα 20 η χρέωση αναμονής

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που οι Χούθι καταρρίπτουν το υπερσύχρονο F-15 της Σαουδικής Αραβίας - Βίντεο

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Αγνοείται 62χρονη τουρίστρια στην περιοχή του Αλυκανά

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Φρανκφούρτη: Δύο νεκροί από ελονοσία - Σε «κυνήγι» μολυσμένων κουνουπιών

18:48ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Στον πόλεμο με το Ιράν, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με το «χειρότερο δυνατό σενάριο»

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 15χρονος νεκρός σε ισραηλινό διπλό χτύπημα ενώ προσπαθούσε να σώσει διασώστη - Σκληρές εικόνες

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία απελαύνει αξιωματούχο της ιρανικής πρεσβείας – Ο λόγος της απόφασης

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος από άγαλμα κατακόκκινου Χριστού με υποπολυβόλα στα χέρια σε έκθεση στη Μασσαλία

18:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η ακραία επιστολή Αμβρόσιου στην Ιερά Σύνοδο που επέφερε την ακύρωση της βράβευσής του: «Στρατιωτικός ορκίστηκε στον Δία, νύφη ομοφυλόφιλος άνδρας, ο διάβολος χορεύει, η Ιερά Σύνοδος κοιμάται;»

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Μία ασυνήθιστη συνάντηση: Ξιφίας κολυμπά στα ρηχά ανάμεσα σε ανθρώπους

18:14TRAVEL

Σύρος: Αφιέρωμα στην ιταλική δημόσια τηλεόραση για τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την αυθεντικότητα του νησιού

18:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άνοδος με νευρικότητα - Στάση αναμονής

18:07ΕΘΝΙΚΑ

Πολεμική Αεροπορία: Παρέλαβε το 60ο εκσυγχρονισμένο F-16 Viper

18:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ιταλία καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για μικρά και μεσαία αυτοκίνητα και όλες τις μοτοσικλέτες

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι την Παρασκευή (18/9) για τις εκδηλώσεις μνήμης του Παύλου Φύσσα

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Μηχανή παρέσυρε ανδρόγυνο με παιδάκι – 4 τραυματίες

17:50ΥΓΕΙΑ

Η ψευδής δήλωση Γάκα - Θεοδωρόπουλου στον ΙΣΑ για τα μηχανημάτα πλασμαφαίρεσης 

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κανείς μας δεν ακουμπάει το μηχάνημα, μόνο η 56χρονη γιατρός», λέει υπάλληλος του ιατρείου του Θεοδωρόπουλου και της Γάκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ για Θεοδωρόπουλο: «Έκανε ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη με το... ένα χέρι - Αν ακολουθούσαν το πρωτόκολλο ίσως και να επανερχόταν»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται την Πέμπτη Γάκα - Θεοδωρόπουλος - Εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

17:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τις επόμενες μέρες

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Υπνοθεραπευτής: «Σε μένα έστειλε η γιατρός τη φωτογραφία του Μαζωνάκη, με διαβεβαίωσε ότι ήταν ζωντανός - Τη Δευτέρα πάω στον Ανακριτή»

07:38ΕΥ ΖΗΝ

Τι πεντανόστιμο να προσθέσετε στο γιαούρτι για καλή λειτουργία στο έντερο και τα αιμοφόρα αγγεία

18:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η ακραία επιστολή Αμβρόσιου στην Ιερά Σύνοδο που επέφερε την ακύρωση της βράβευσής του: «Στρατιωτικός ορκίστηκε στον Δία, νύφη ομοφυλόφιλος άνδρας, ο διάβολος χορεύει, η Ιερά Σύνοδος κοιμάται;»

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο του εγγονού της Αικατερίνης της Ελλάδος - Νεκρός ο 44χρονος τραπεζίτης με «ένοχο» παρελθόν

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνόπολη: Δεν θα μετατραπεί σε αφιέρωμα η συναυλία Μαζωνάκη - Ακυρώνεται οριστικά

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Μηχανή παρέσυρε ανδρόγυνο με παιδάκι – 4 τραυματίες

17:50ΥΓΕΙΑ

Η ψευδής δήλωση Γάκα - Θεοδωρόπουλου στον ΙΣΑ για τα μηχανημάτα πλασμαφαίρεσης 

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεοδωρόπουλος προς ανακριτή: «Αν με βάλεις φυλακή θα κάνω απεργία πείνας»

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κατερίνη: Διακοπή στη σιδηροδρομική κυκλοφορία και επιστράτευση λεωφορείων

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κανείς μας δεν ακουμπάει το μηχάνημα, μόνο η 56χρονη γιατρός», λέει υπάλληλος του ιατρείου του Θεοδωρόπουλου και της Γάκα

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου: Πρωτοφανείς εικόνες με οδηγούς να ξεκουράζονται στο οδόστρωμα 

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Προσβάλουν το ένταλμα για την προφυλάκισή τους οι γιατροί Γάκα - Θεοδωρόπουλος - «Έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματά μας»

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποιος είναι ο υπνοθεραπευτής που κλήθηκε στον ανακριτή για τη φωτογραφία από το ιατρείο

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Γιαγιά... κομάντο απενεργοποιεί ρωσικό drone και γίνεται viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ