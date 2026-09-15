Αυτοψία Ιατρικού Συλλόγου στην «κλινική» Γάκα-Θεοδωρόπουλου: Τι θα γίνει με την άδεια των δύο ιατρών

Εισήγηση για πειθαρχικές ποινές σε Γάκα-Θεοδωρόπουλο -Το χρονικό των ελέγχων στο ιατρείο του Κολωνακίου

Διονυσία Προκόπη

Αυτοψία Ιατρικού Συλλόγου στην «κλινική» Γάκα-Θεοδωρόπουλου: Τι θα γίνει με την άδεια των δύο ιατρών
ΥΓΕΙΑ
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  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) εισηγείται την αναστολή άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος για δύο ιατρούς, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου γινόταν παράνομη πλασμαφαίρεση.
  • Κατά τους ελέγχους του ΙΣΑ βρέθηκαν στο ιατρείο δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, που απαγορεύεται να λειτουργούν σε πρωτοβάθμιες δομές υγείας.
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Το τεράστιο κενό στη δυνατότητα ελέγχων των δομών υγείας μετά την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου γινόταν παράνομα διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Ο ΙΣΑ κάνει λόγο για συχνά φαινόμενα φαινομένων αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος και της ειδικότητας. Τονίζοντας ότι «η υγεία μας δεν είναι ζήτημα τύχης, είναι υπόθεση ευθύνης», επικαιροποιεί τις προτάσεις του προς την Πολιτεία για την αυστηροποίηση των διαδικασιών ελέγχου και τη ρύθμιση της ιατρικής διαφήμισης.

Το χρονικό των ελέγχων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε διενεργήσει ελέγχους στο ιατρείο των 200 τ.μ., όπου συστεγάζονταν ο παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η ιατρός χωρίς ειδικότητα, Ιωάννα Γάκα. Ο ΙΣΑ είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ιατρείου άνευ ειδικότητας, τα οποία συστεγάζονταν.

Κατά τους δύο πιο πρόσφατους ελέγχους, που έγιναν το 2024 και το 2025, δεν είχε διαπιστωθεί εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Ωστόσο, σε παλαιότερη αυτοψία του ΙΣΑ, στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα είχε βρεθεί μηχάνημα φυγόκεντρου, το οποίο είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, μετά από τις συστάσεις του κλιμακίου του Συλλόγου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη φυγοκέντρηση του αίματος, διαχωρίζονται τα συστατικά του, μεταξύ των οποίων και το πλάσμα.

Τι διαπίστωσε ο ΙΣΑ μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η ειδική Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΙΣΑ βρέθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Κατά την αυτοψία στο χώρο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ΙΣΑ, μεταξύ άλλων, δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να είναι εγκατεστημένα σε ιατρείο.

Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης βρέθηκαν στα δύο εξεταστήρια τα οποία υπήρχαν στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα. Κατά πληροφορίες, το πρώτο είχε τοποθετηθεί το 2021 και το δεύτερο το 2026. Υπήρχαν, επίσης, μηχανήματα παρακολούθησης ζωτικών σημείων. Βρέθηκαν και σκευάσματα φυσιολογικού ορού, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Εντοπίστηκε και το μηχάνημα της φυγόκεντρου μέσα σε μια ντουλάπα, στο ίδιο δωμάτιο με το παλαιότερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Εισήγηση για πειθαρχικές ποινές

Η αρμόδια Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών συνέταξε έκθεση ελέγχου, από την οποία προκύπτει ότι τα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία λειτουργούσαν κατά παράβαση του νόμου περί ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς απαγορεύεται να παρέχονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υπηρεσίες υγείας που παρέχονται αποκλειστικά στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, όπως είναι η πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή εισηγείται την οριστική διακοπή της λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου άνευ ειδικότητας της Ιωάννας Γάκα. Στην περίπτωση του Ηλία Θεοδωρόπουλου, η επιτροπή προτείνει ανάκληση για 6 μήνες της βεβαίωσης λειτουργίας του ιδιωτικού παθολογικού του ιατρείου. Επίσης, εισηγείται την επιβολή διαφορετικών προστίμων σε κάθε έναν γιατρό ξεχωριστά, όπως και τον πειθαρχικό έλεγχό τους από τα αρμόδια όργανα. Κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, η έκθεση κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους ιατρούς και μετά την παρέλευση της προθεσμίας και την αξιολόγηση των απαντήσεών τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ αποφαίνεται για την τυχόν επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Πάντως, σε έκτακτη συνεδρίασή του, το ΔΣ του ΙΣΑ ομόφωνα αποφάσισε να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών και να κινηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία για τυχόν εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, για αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων ιατρών, με έρεισμα την ασκηθείσα ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα. Επίσης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, καθώς πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη των ιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γένει.

Αυστηροποίηση πλαισίου

Ο ΙΣΑ επανέρχεται στις προτάσεις που έχει καταθέσει από το 2020 στην Πολιτεία, για τη θέσπιση αυστηρών διαδικασιών ελέγχου και ρύθμιση της ιατρικής διαφήμισης. Ο Σύλλογος ζητά άμεσα:

- Έλεγχο της διαφήμισης και της παρουσίας στα social media των γιατρών: Κανένας γιατρός δεν μπορεί να τοποθετείται δημόσια ή να διαφημίζει ιατρικές πράξεις, χωρίς την έγκριση και πιστοποίηση του ΙΣΑ.

- Νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροζωίας (Longevity): Ο ΙΣΑ ζητεί άμεσα από την Πολιτεία ένα σύγχρονο, αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από τη μακροζωία, ώστε να μπει τέλος σε ανεξέλεγκτες πρακτικές.

- Εξειδικευμένο Ελεγκτικό Σώμα για το χώρο της υγείας: Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι υπάρχει τεράστιο κενό, μετά την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο πραγματοποιούσε τους ελέγχους στις δομές υγείας, με εξειδικευμένο προσωπικό. Όπως τονίζει, ο ΙΣΑ αφενός δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση και εξειδίκευση και αφετέρου αποτελεί στρέβλωση να φέρει ένας Φορέας, ταυτόχρονα την ευθύνη της αδειοδότησης και του ελέγχου. Τέλος, απαιτείται η επαναφορά ή η θεσμοθέτηση ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού από την Πολιτεία.

Πάντως, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε ένα νέο σύστημα ελέγχου των ιατρείων και των υπηρεσιών για τις οποίες είναι αδειοδοτημένα. Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι εξετάζεται να τοποθετηθεί ένας κωδικός QR στην είσοδο των ιατρείων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρείο.

Κρίσιμος σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια, είναι κατά τον ΙΣΑ, οι πολίτες. Ο Σύλλογος καλεί τους πολίτες, πριν εμπιστευτούν την υγεία τους σε έναν ιατρό, να αναζητήσουν την ειδική ταμπέλα «Νόμιμο Ιατρείο» του Ιατρικού Συλλόγου, σε εμφανές σημείο. Είναι η μόνη επίσημη πιστοποίηση ότι ο χώρος διαθέτει βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Συστήνει να μην παρασύρονται οι πολίτες από εντυπωσιακές διαφημίσεις, αμφίβολους τίτλους και ατεκμηρίωτες υποσχέσεις στα social media, αλλά να ελέγχουν το βιογραφικό του ιατρού. Τέλος, να επιλέγουν αναγνωρισμένες ιατρικές μεθόδους και είναι επιφυλακτικοί με «πρωτοποριακές» τεχνικές που υπόσχονται θαύματα.

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