Γιώργος Μαζωνάκης: Με το «Ανήκω σε μένα» το σπαρακτικό αντίο του κόσμου στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας

Snapshot Πλήθος κόσμου συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην τελευταία του κατοικία στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας.

Οι θαυμαστές του τραγουδιστή τραγούδησαν τα «Ανήκω σε εμένα» και «Φεύγω για μένα» κατά την ταφή του.

Υπήρξαν γιουχαρίσματα προς τις αδελφές του, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τη στάση της οικογένειας τα τελευταία χρόνια ζωής του Μαζωνάκη.

Οι γονείς του τραγουδιστή συγκινήθηκαν έντονα κατά τη στιγμή που το φέρετρο τοποθετήθηκε στον λάκκο.

Ο κόσμος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη φωνάζοντας «Γεια σου Γιώργο, σ’ αγαπάμε». Snapshot powered by AI

Σε κλίμα οδύνης συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη συνόδευσαν τον γνωστό τραγουδιστή στην τελευταία του κατοικία στο Γ’ Κοιμητήριο Νίκαιας.

Άνθρωποι προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το σημείο ταφής για να πουν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, σκαρφαλώνοντας ακόμη και σε μνήματα. «Ανήκω σε εμένα» και «Φεύγω για μένα» τα δύο τραγούδια που ταύτισαν οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη με τον ιδιο και αυτά με τα οποία τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία.

Δεν έλειψαν και τα γιουχαρίσματα θαυμαστών προς την οικογένεια του τραγουδιστή και συγκεκριμένα στις δύο αδελφές του, φωνάζοντας «Έξω η Βάσω και η Μαρία», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση της οικογένειας τα τελευταία χρόνια ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η στιγμή που το φέρετρο τοποθετήθηκε στον λάκκο ήταν η πιο συγκινητική αφού ξέσπασαν σε κλάματα οι γονείς του τραγουδιστή που ήταν αγκαλιασμένοι καθ’ολη τη διάρκεια της ταφής, ενώ όλος ο κόσμος με μια φωνή αποχαιρετούσε τον τραγουδιστή φωναζοντας «Γεια σου Γιώργο, σ’αγαπαμε».

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