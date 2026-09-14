Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Με στίχους από τραγούδι του το «αντίο» του Μητροπολίτη

Snapshot Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας παρουσία χιλιάδων κόσμου.

Ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος τόνισε την πολύτιμη προσφορά του Μαζωνάκη στους συνανθρώπους του και την αγάπη του για τη Νίκαια.

Ο επικήδειος περιέλαβε αναφορές στη ζωή, τα τραγούδια και τα μηνύματα αγάπης που άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται αυτή την ώρα η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας.

Από χθες το απόγευμα πλήθος κόσμους συρρέει στη Μητρόπολη, ενώ από το πρωί σήμερα συγγενείς, συνεργάτες, φίλοι και απλοί πολίτες και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκαν για το ύστατο «χαίρε».

Μετά το πέρας της εξόδιου ακολουθίας, ξεκίνησαν οι επικήδειοι, με πρώτη αυτή του Μητροπολίτη Νίκαιας Αλέξιου, που τέλεσε και την κηδεία.

Ο επικήδειος του Μητροπολίτη Νίκαιας Αλέξιου

«Αδελφοί μου αγαπητοί,

Γνωρίζω πως είναι βαρύ το πένθος της οικογενείας του αδελφού Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και όλων ημών, που τον αγαπήσαμε και χαρήκαμε με τα τραγούδια του. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμπεριφορά του, με την αγάπη του στη Νίκαια, σε αυτόν τον χώρο, όπου στον περίβολο του ναού έπαιζε μικρό παιδί, με την πολύτιμη προσφορά του σε αδελφούς που είχαν ανάγκη, με τα λόγια του γεμάτα αγάπη προς όλους.

Η παρουσία χιλιάδων λαού εδώ και χθες και σήμερα στην Εξόδιο Ιερή Ακολουθία, συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του και στη σκέψη έρχεται μια ρήση ενός αρχαίου Ιστορικού πως «Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων». Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από τη ζωή.

Παρακολουθώντας τη ζωή του και τα λόγια του, ανακαλώ στη σκέψη ένα συλλογισμό που τον αφορά: «Ο θάνατος είναι μια πρόσκληση. Μας λέει να μη χάνουμε χρόνο. Μας λέει να πούμε ο ένας στον άλλο, τώρα αμέσως, ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλο».

Αποκτά μια επικαιρότητα το τραγούδι του Γιώργου, που όλοι γνωρίζουμε:

«Παω μια βόλτα στα παλιά, στην Νίκαια, στην Κοκκινιά

θα πιω κρασί και θα μεθύσω

στον Πειραιά θα ξενυχτήσω

Θέλω να γυρίσω στα παλιά,

θέλω την παλιά μου γειτονιά...»

Και γύρισε και είναι ανάμεσά μας, τόσο νέος και τόσο δημιουργικός:

Αναβιώνει τώρα εδώ το έπος του Διγενή Ακρίτα:

Κι επήγαν και παλέψανε στα μαρμαρένια αλώνια,κι όθε χτυπάει ο Διγενής, το αίμα αυλάκι κάνει, κι όθε χτυπάει ο Χάροντας, το αίμα τράφο κάνει».

Αδελφοί μου αγαπητοί,

Πιστεύουμε και κηρύσσουμε ότι προσδοκούμε Ανάσταση και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Με αυτή την πίστη αποχαιρετούμε τον αγαπητό μας Γιώργο, που ευχόμαστε να είναι ήδη στην αγκαλιά του Θεού. Να βρει ανάπαυση η ψυχή του, να παρηγορηθούν οι συγγενείς και οι φίλοι του, και δηλώνουμε με ανθρώπινο πόνο, αλλά και με τη σταθερή ελπίδα ότι «Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλατο, ως τω Κύριω έδοξεν, ούτω και εγένετο, ειη το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας».

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