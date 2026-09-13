Live

LIVEBLOG: Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Λαοθάλασσα στη Νίκαια - Τραγούδια στο στερνό αντίο

Το Newsbomb στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για το ύστατο χαίρε στον δημοφιλή τραγουδιστή 

Newsroom

LIVEBLOG: Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Λαοθάλασσα στη Νίκαια - Τραγούδια στο στερνό αντίο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη λαμβάνει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια με μεγάλη συμμετοχή κόσμου.
  • Η σορός του καλλιτέχνη έφτασε στον ναό το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας έντονη συγκίνηση και χειροκροτήματα.
  • Χιλιάδες θαυμαστές κρατούν λευκά λουλούδια και αποχαιρετούν τον Μαζωνάκη τραγουδώντας τα τραγούδια του.
  • Η Νίκαια, η παλιά γειτονιά του, έχει γεμίσει από κόσμο που παρακολουθεί την αγρυπνία και συμμετέχει στον αποχαιρετισμό.
  • Η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη, με δάκρυα και έντονα συναισθήματα να κυριαρχούν στην εκδήλωση.
Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί από νωρίς για να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Από τις 19:30, όταν έφτασε η σορός του στον ναό, η συγκίνηση είναι έντονη. Χιλιάδες άνθρωποι, κρατώντας λευκά λουλούδια, περιμένουν υπομονετικά για να πουν το τελευταίο «αντίο», ενώ έξω από την εκκλησία ακούγονται συνεχώς τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κηδεια Μαζωνακη

Η Νίκαια, η παλιά του γειτονιά όπου μεγάλωσε, έχει πλημμυρίσει από κόσμο. Θαυμαστές κάθε ηλικίας έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους γύρω από την Αγία Τριάδα, ενώ αρκετοί κάτοικοι παρακολουθούν από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους. Σε μια συγκλονιστική εικόνα, τα τραγούδια του καλλιτέχνη ακούγονται μέσα στη νύχτα, με τον κόσμο να τραγουδά μαζί και να τον αποχαιρετά με τον τρόπο που εκείνος ήξερε καλύτερα: μέσα από τη μουσική.

Κατά την άφιξη της σορού, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και φώναξε δυνατά «Αθάνατος», ενώ λουλούδια πετάχτηκαν προς το φέρετρο. Η συγκίνηση κορυφώθηκε, με πολλούς ανθρώπους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Άθυρα Πέλλας

21:57ΕΘΝΙΚΑ

Καταστροφή της Σμύρνης - Κολυδάς: Πώς ο άνεμος έγινε ο αόρατος σκηνοθέτης της τραγωδίας

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό τροχαίο στην Τουρκία: Λεωφορείο πέφτει στα διόδια και τυλίγεται στις φλόγες - 2 νεκροί

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στα διόδια Ελευσίνας λόγω εργασιών

21:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το βίντεο Μητσοτάκη για την επίσκεψη στο Καστελόριζο: Δίπλα στους Ακρίτες με πράξεις

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Ιωάννινα

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανάφη: Απαντά η αγροτική γιατρός για το περιστατικό - «Δεν εξαφανίστηκα, πήγα αμέσως στο ιατρείο»

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο δεν αποκλείει συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ τον Οκτώβριο

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στον Κολωνό: ΙΧ συγκρούεται με μηχανή - Στον αέρα ο 49χρονος αναβάτης

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Βανδάλισαν με κόκκινη μπογιά άγαλμα του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ, λίγο μετά τα αποκαλυπτήρια

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστερας AKTOR – ΑΕΚ 1-1: «Μπλόκο» στην Τρίπολη και νέα «γκέλα»

20:50LIFESTYLE

Η απίστευτη ομοιότητα Nepo baby με τον διάσημο πατέρα του - Ποιος είναι;

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Άγριο ξύλο έξω από το ναό σε επιδειξία

20:36ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης - Λαοθάλασσα στην αγρυπνία στη Νίκαια - Τραγούδια, κλάματα στο στερνό αντίο - Εικόνες και βίντεο Newsbomb

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Η «τυχαία» συνάντηση Ερντογάν με νύφη και γαμπρό στην πόρτα λεωφορείου - Δώρο ένα χρυσό βραχιόλι

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στη Σάμο: Στα χέρια του Λιμενικού 24χρονος - 19 μετανάστες εντοπίστηκαν στην ξηρά

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Μυστική έφοδος των ΗΠΑ στη Βρετανία: Άρπαξαν Αμερικανό διπλωμάτη ύποπτο για παιδική κακοποίηση

20:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καλαμάτα - Βόλος 3-1: Πρώτη νίκη μετά την επιστροφή για τη Μαύρη Θύελλα

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός βουλευτής: Η Ελλάδα ζητάει να μην χτυπηθούν ελληνικά δεξαμενόπλοια με αντάλλαγμα Patriot

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Θέλω σεβασμό», είπε ο εφημέριος του ναού στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος του μήνα

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Άγριο ξύλο έξω από το ναό σε επιδειξία

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Θέλω σεβασμό», είπε ο εφημέριος του ναού στον κόσμο

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρχισε να συγκεντρώνεται ο κόσμος για τη λαϊκή αγρυπνία - Μεγάφωνο παίζει τραγούδια του δίπλα στην εκκλησία

20:36ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης - Λαοθάλασσα στην αγρυπνία στη Νίκαια - Τραγούδια, κλάματα στο στερνό αντίο - Εικόνες και βίντεο Newsbomb

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Ιωάννινα

15:13LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή: «Νοσηρή ανθρωποφαγία» – Η απάντησή στις αντιδράσεις που προκάλεσε η φράση ότι ο «Ρέμος είναι το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη - «Αθάνατος» φώναζε το συγκεντρωμένο πλήθος

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός βουλευτής: Η Ελλάδα ζητάει να μην χτυπηθούν ελληνικά δεξαμενόπλοια με αντάλλαγμα Patriot

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανάφη: Απαντά η αγροτική γιατρός για το περιστατικό - «Δεν εξαφανίστηκα, πήγα αμέσως στο ιατρείο»

16:03ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Τι είναι το «Mediterranean tropical-like cyclone» που κινείται προς την Ελλάδα

17:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

10:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει - «Είδα τον Χριστό φαντάρο»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη - Αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις

18:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολημένος εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο στη γέφυρα της Λυκόβρυσης

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Ο παπά-Στρατής, ο πρώτος βιολιστής του Γιώργου Μαζωνάκη, τον αποχαιρέτησε με το «Μου λείπεις»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα στις 13:00 η εξόδιος ακολουθία - Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή - H διευκρίνιση της οικογένειας

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αφήνει πίσω του τη μουσική, καλοσύνη και ευγένεια»

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γιατρός Γάκα ετοιμαζόταν να γράψει βιβλίο για τα περιστατικά που αντιμετώπισε και τις εμπειρίες της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ