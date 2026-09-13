LIVEBLOG: Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Λαοθάλασσα στη Νίκαια - Τραγούδια στο στερνό αντίο

Snapshot Η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη λαμβάνει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια με μεγάλη συμμετοχή κόσμου.

Η σορός του καλλιτέχνη έφτασε στον ναό το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας έντονη συγκίνηση και χειροκροτήματα.

Χιλιάδες θαυμαστές κρατούν λευκά λουλούδια και αποχαιρετούν τον Μαζωνάκη τραγουδώντας τα τραγούδια του.

Η Νίκαια, η παλιά γειτονιά του, έχει γεμίσει από κόσμο που παρακολουθεί την αγρυπνία και συμμετέχει στον αποχαιρετισμό.

Η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη, με δάκρυα και έντονα συναισθήματα να κυριαρχούν στην εκδήλωση. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί από νωρίς για να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Από τις 19:30, όταν έφτασε η σορός του στον ναό, η συγκίνηση είναι έντονη. Χιλιάδες άνθρωποι, κρατώντας λευκά λουλούδια, περιμένουν υπομονετικά για να πουν το τελευταίο «αντίο», ενώ έξω από την εκκλησία ακούγονται συνεχώς τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Νίκαια, η παλιά του γειτονιά όπου μεγάλωσε, έχει πλημμυρίσει από κόσμο. Θαυμαστές κάθε ηλικίας έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους γύρω από την Αγία Τριάδα, ενώ αρκετοί κάτοικοι παρακολουθούν από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους. Σε μια συγκλονιστική εικόνα, τα τραγούδια του καλλιτέχνη ακούγονται μέσα στη νύχτα, με τον κόσμο να τραγουδά μαζί και να τον αποχαιρετά με τον τρόπο που εκείνος ήξερε καλύτερα: μέσα από τη μουσική.

Κατά την άφιξη της σορού, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και φώναξε δυνατά «Αθάνατος», ενώ λουλούδια πετάχτηκαν προς το φέρετρο. Η συγκίνηση κορυφώθηκε, με πολλούς ανθρώπους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

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