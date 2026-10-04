Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Δεξαμενόπλοιο υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιό του από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ.

Η βρετανική υπηρεσία UKMTO ενημέρωσε για το περιστατικό, χωρίς να διευκρινίζεται ο χρόνος και οι συνθήκες.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλή.

Δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή μετά το γεγονός. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δεξαμενόπλοιο υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιό του έπειτα από πλήγμα που φέρεται να προήλθε από άγνωστο βλήμα.

Την πληροφορία γνωστοποίησε η βρετανική υπηρεσία UKMTO, η οποία είναι αρμόδια για την ενημέρωση σχετικά με ζητήματα ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Παρά τις ζημιές που προκλήθηκαν στο πλοίο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλή.

Παράλληλα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αναφερθεί κάποια περιβαλλοντική ρύπανση, καθώς δεν έχουν καταγραφεί ενδείξεις ότι το περιστατικό προκάλεσε ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή.