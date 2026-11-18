Snapshot Στο κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess της Princess Cruises εκδηλώθηκε μυστηριώδης γαστρεντερική ασθένεια με 148 επιβάτες και μέλη πληρώματος να παρουσιάζουν συμπτώματα διάρροιας και εμέτου.

Η επιδημία εμφανίστηκε τέσσερις ημέρες μετά την αναχώρηση από το Φορτ Λόντερντεϊλ κατά τη διάρκεια ταξιδιού 12 διανυκτερεύσεων στην Καραϊβική και τη Διώρυγα του Παναμά.

Το CDC δεν έχει ταυτοποιήσει ακόμη την αιτία της επιδημίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την εταιρεία ως «ήπια γαστρεντερική ασθένεια».

Το πλοίο συνεχίζει το προγραμματισμένο δρομολόγιο και αναμένεται να επιστρέψει στη Φλόριντα στις 23 Νοεμβρίου, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά.

Αυτή είναι η τέταρτη επιδημία γαστρεντερικής ασθένειας σε πλοία της Princess Cruises μέσα στο 2023, αριθμός μεγαλύτερος από κάθε άλλη εταιρεία κρουαζιέρας. Snapshot powered by AI

Δεκάδες επιβάτες και μέλη του πληρώματος ενός κρουαζιερόπλοιου της Princess Cruises στην Καραϊβική παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα, αφού ένας άγνωστος γαστρεντερικός ιός έπληξε το πλοίο μόλις 4 ημέρες μετά την έναρξη ενός ταξιδιού 12 διανυκτερεύσεων.

Το «Caribbean Princess» ανέφερε την εμφάνιση μιας μυστηριώδους ασθένειας που έπληξε το πλοίο την Κυριακή μετά την αναχώρησή του από το Φορτ Λόντερντεϊλ στις 11 Νοεμβρίου.Το CDC ανέφερε ότι η αιτία της επιδημίας δεν είναι ακόμη γνωστή, αλλά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν διάρροια και έμετο.

Η επιδημία εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια μιας κρουαζιέρας 12 διανυκτερεύσεων προς την Καραϊβική, την Κολομβία και τη Διώρυγα του Παναμά, και μέχρι στιγμής έχει αναγκάσει 148 από τους 2.936 επιβάτες και τα 1.132 μέλη του πληρώματος να καταφεύγουν επειγόντως στην τουαλέτα, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Η Princess Cruises επιβεβαίωσε την επιδημία στο NBC News και την περιέγραψε ως «ήπια γαστρεντερική ασθένεια».

«Ενώ οι περισσότεροι επιβάτες δεν έχουν προσβληθεί, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.Το πλοίο παραμένει στην προγραμματισμένη διαδρομή του και αναμένεται να επιστρέψει στη Φλόριντα στις 23 Νοεμβρίου, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πρόκειται για την τέταρτη επιδημία ασθένειας σε κρουαζιερόπλοιο της Princess φέτος, ο μεγαλύτερος αριθμός από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία κρουαζιέρας, σύμφωνα με το NBC.

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