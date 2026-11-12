Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

Snapshot Η κυβέρνηση προγραμματίζει να χορηγήσει αναδρομική οικονομική ενίσχυση περίπου 1.000 ευρώ σε 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος πριν τα Χριστούγεννα.

Η μηνιαία ενίσχυση θα είναι κατά μέσο όρο 60 ευρώ και θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Το νέο Market Pass θα αντικαταστήσει το παλιό πρόγραμμα ΤΕΒΑ, προσφέροντας κουπόνια για αγορές σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία και λαϊκές αγορές.

Με το νέο σύστημα καταργούνται οι ουρές και μειώνεται ο κοινωνικός στιγματισμός, δίνοντας στους δικαιούχους μεγαλύτερη ελευθερία και αξιοπρέπεια στην επιλογή προϊόντων.

Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει αναδρομικά ποσά και θα είναι σημαντικά υψηλότερη από τη μηνιαία ενίσχυση. Snapshot powered by AI

Την πρόθεση της κυβέρνησης να χορηγήσει πριν από τα Χριστούγεννα αναδρομική οικονομική ενίσχυση μέσω του νέου Market Pass, ύψους περίπου 1.000 ευρώ κατά μέσο όρο, σε 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, γνωστοποίησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι ο στόχος είναι το νέο πρόγραμμα να ενεργοποιηθεί πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η μηνιαία ενίσχυση εκτιμάται ότι θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 60 ευρώ, με το ακριβές ποσό να διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ωστόσο, η πρώτη πληρωμή αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερη, καθώς θα περιλαμβάνει αναδρομικά ποσά και εκτιμάται ότι θα φτάσει κατά μέσο όρο τα 1.000 ευρώ. Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίστηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Το νέο Market Pass θα αντικαταστήσει τη διανομή προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων, που γινόταν μέσω του πρώην προγράμματος ΤΕΒΑ, με τη χορήγηση κουπονιών (vouchers). Οι δικαιούχοι θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν για αγορές σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία, αλλά και λαϊκές αγορές.

Όπως επισήμανε η υπουργός, με το νέο σύστημα καταργούνται οι ουρές και περιορίζεται ο κοινωνικός στιγματισμός των δικαιούχων, καθώς πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται, με μεγαλύτερη ελευθερία και αξιοπρέπεια.