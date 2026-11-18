Snapshot Τα πρόσφατα ψηφιακά μπλακ άουτ πιθανώς οφείλονται στην αύξηση των ενημερώσεων λογισμικού που προκύπτουν μετά τον εντοπισμό ευπαθειών ασφαλείας.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επιταχύνει την ανακάλυψη ευπαθειών, αυξάνοντας τον αριθμό των κρίσιμων διορθώσεων που απαιτούνται.

Παρότι οι διακοπές λειτουργίας των τεχνολογικών συστημάτων δεν φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, οι παλαιοί υπολογιστικοί εξοπλισμοί γερνούν πιο γρήγορα λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων.

Οι μεγάλες εταιρείες και τράπεζες αντιμετωπίζουν σημαντικό φόρτο εργασίας για την εφαρμογή των πολλαπλών ενημερώσεων ασφαλείας.

Παρά τις περιστασιακές διακοπές λειτουργίας, δεν αναμένεται σημαντική επίδραση στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών ή στον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων τους. Snapshot powered by AI

Μέχρι στιγμής παραμένουν ασαφή τα αίτια για τα ψηφιακά μπλακ άουτ που δημιούργησαν πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ταξιδεύουν.

Ωστόσο ειδικοί στον τομέα κυβερνοασφάλειας και αξιωματούχοι των ΗΠΑ θεωρούν πιθανό αίτιο τις αυξημένες ενημερώσεις λογισμικού που προέκυψαν μετά από εντοπισμό κενών ασφαλείας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους δημοσιογράφους στη Μανίλα δήλωσε ότι οι προσπάθειες επιδιόρθωσης των εταιρειών «προκαλούν, κατά καιρούς, βραχυπρόθεσμες διαταραχές στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος». Τα λεγόμενα «patches» είναι ενημερώσεις λογισμικού και λειτουργικών συστημάτων που αποσκοπούν στην επιδιόρθωση ευπαθειών ασφαλείας που εντοπίζονται σε ένα πρόγραμμα ή προϊόν.

Ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, δήλωσε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ σχετικά με τις παγκόσμιες απειλές ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διακοπές λειτουργίας των τεχνολογικών συστημάτων συνδέονται μεταξύ τους.

Ωστόσο, ο Κλέιτον ανέφερε ότι η ταχύτητα και το επίπεδο ικανότητας των υπολογιστικών συστημάτων «αυξάνονται σημαντικά», με αποτέλεσμα τα παλαιά υπολογιστικά συστήματα και ο εξοπλισμός που ήταν ήδη παλιοί να «γερνούν» πολύ πιο γρήγορα. Η εμφάνιση εύκολα προσβάσιμων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και γλωσσικών μοντέλων έχει επιταχύνει δραματικά την ανακάλυψη ευπαθειών σε λογισμικά.

Η Microsoft αντιμετώπισε αυτό το μήνα περισσότερες από 1.200 ευπάθειες λογισμικού, αριθμός σχεδόν 20 φορές υψηλότερος από ό,τι τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Qualys.Τουλάχιστον μία μεγάλη τράπεζα έσπευσε να αντιμετωπίσει ένα «κύμα» πρόσφατων ενημερώσεων ασφαλείας και απαιτείται πολύς όγκος εργασίας, ανέφερε πηγή της τράπεζας στο Reuters.

«Η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστήσει την ανίχνευση κρίσιμων ευπαθειών γρήγορη και οικονομική, και ο αριθμός των ελαττωμάτων που απαιτούν άμεση επιδιόρθωση έχει αυξηθεί αντίστοιχα», δήλωσε ο Γιουβάλ Ιτζάκοφ συνιδρυτής της εταιρείας ασφαλείας A Security.Ο Τζος Μπρέσερς, διευθυντής συντονισμένης αποκάλυψης ευπαθειών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας VulnCheck, ανέφερε ότι το 2026 είχαν δημοσιοποιηθεί 100.000 ευπάθειες, οι οποίες καταγράφονται από τον κλάδο ως «Κοινές Ευπάθειες και Εκθέσεις» (Common Vulnerabilities and Exposures, CVEs). Από αυτές, σύμφωνα με τον Μπρέσερς, 1.363 ήταν γνωστό ότι είχαν αξιοποιηθεί στον πραγματικό κόσμο.

Η Άνν Νιούμπεργκερ, γενική εταίρος στην Andreessen Horowitz, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τους επιτιθέμενους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ως όπλα τα τρωτά σημεία, αλλά αποτελεί έναν πιο «πολύτιμο σύμμαχο» για όσους έχουν αναλάβει την υπεράσπιση κρίσιμων δικτύων υπολογιστών.

«Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν 10 φορές περισσότερα τρωτά σημεία», ανέφερε η Νιούμπεργκερ, η οποία ⁠διετέλεσε αναπληρώτρια σύμβουλος εθνικής ασφάλειας υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και ηγήθηκε της αντιμετώπισης σοβαρών εθνικών περιστατικών. «Και όταν γίνονται διορθώσεις σε μεγάλη κλίμακα, ορισμένες από αυτές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα».

Ο Ρόναλντ Γκέστιερ, διευθυντής διαχείρισης περιουσίας στη Luttner Financial, δήλωσε ότι η τεχνολογία έχει καταστήσει τις τραπεζικές συναλλαγές «απίστευτα βολικές, και ενώ οι περιστασιακές διακοπές λειτουργίας μπορεί να είναι ενοχλητικές, δεν πιστεύω ότι θα έχουν σημαντική επίδραση στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών ή θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι διαχειρίζονται τα χρήματά τους».