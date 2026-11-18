Snapshot Ολοκληρώθηκε κοινή συνεκπαίδευση ελληνικής και ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας με έμφαση σε αποστολές μεγάλου βεληνεκούς πάνω από την Ελλάδα.

Η 120ή Μοίρα της ισραηλινής αεροπορίας πραγματοποίησε εναέριο ανεφοδιασμό μαχητικών, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα για αποστολές μεγάλων αποστάσεων.

Η άσκηση διήρκεσε πολλές ώρες και περιελάμβανε συγχρονισμό μεταξύ μαχητικών και αεροσκαφών ανεφοδιασμού στον αέρα.

Οι τακτικές συνεκπαιδεύσεις αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ των δύο αεροποριών.

Η εκπαίδευση ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και προωθεί την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των ελληνικών και ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Η Ισραηλινή και η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα άλλη μία εκτεταμένη κοινή άσκηση πάνω από την Ελλάδα.

Εκεί η 120ή Μοίρα της ισραηλινής αεροπορίας προχώρησε σε εναέριο ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών, εστιάζοντας αυστηρά στην προετοιμασία «για αποστολές μεγάλου βεληνεκούς». Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και αποτελεί βασικό πυλώνα για την προβολή ισχύος σε μεγάλες αποστάσεις, δοκιμάζοντας διαρκώς τα όρια των χειριστών.

Πολύωρες πτήσεις και απαιτητικός συγχρονισμός

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον ισραηλινό στρατό, η όλη διαδικασία κράτησε αρκετά στον αέρα. «Η άσκηση διήρκεσε αρκετές ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων μαχητικά αεροσκάφη ενώθηκαν με αεροσκάφη ανεφοδιασμού και ανεφοδιάστηκαν στον αέρα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τις αποστολές τους», αναφέρουν οι IDF περιγράφοντας την αεροπορική προσέγγιση.

Την ίδια ώρα, είναι γνωστό πως οι δύο αεροπορίες διατηρούν ανοιχτό δίαυλο, καθώς διεξάγουν τακτικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Κι όμως, η σταθερή συχνότητα αυτών των συνεκπαιδεύσεων δείχνει το επίπεδο διαλειτουργικότητας που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στα δύο επιτελεία.

Βάρος στην επιχειρησιακή ετοιμότητα

Οι Ισραηλινοί δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Η επίσημη ανακοίνωση καταλήγει εξηγώντας πως «η άσκηση πραγματοποιήθηκε ως μέρος του ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και επιτρέπει την αμοιβαία μάθηση, ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και βαθαίνει τη συνεργασία μεταξύ των πολεμικών αεροποριών».

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