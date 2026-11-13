Πολεμική Αεροπορία: Εντυπωσιακό βίντεο από το εσωτερικό του πιλοτηρίου Τ-6Α κατά τη διάρκεια ελιγμών

Snapshot Η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε αεροπορική επίδειξη στο Ηράκλειο Κρήτης για τον εορτασμό του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Το βίντεο από το εσωτερικό του πιλοτηρίου του Τ-6Α Texan II δείχνει εντυπωσιακούς ελιγμούς του Σμηναγού Ανδρέα Σταυρόπουλου.

Η επίδειξη περιελάμβανε συμμετοχή των ομάδων αεροπορικών επιδείξεων F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Καράβολα και παρακολουθήθηκε από μεγάλο αριθμό θεατών.

Το βίντεο προσφέρει μοναδική θέα της Κρήτης από ψηλά κατά τη διάρκεια των αεροπορικών ελιγμών. Snapshot powered by AI

Ένα διαφορετικό βίντεο από αεροπορικό θέαμα στο Ηράκλειο Κρήτης έρχεται στη δημοσιότητα μέσα από το πιλοτήριο του Τ-6 Α.

Το βίντεο είναι από την αεροπορική επίδειξη που πραγματοποιήθηκε στον ουρανό του Ηρακλείου Κρήτης, με αφορμή τις εκδηλώσεις εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Πρόκειται για εικόνες από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Τ-6 Α Texan II, το οποίο χειρίζεται ο Σμηναγός Ανδρέας Σταυρόπουλος, εκτελώντας εντυπωσιακούς ελιγμούς με το αεροσκάφος της ομάδας «Δαίδαλος».

https://www.instagram.com/p/Dfp4FNMoGED/

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Instagram δείχνει μία διαφορετική εικόνα από την αεροπορική επίδειξη, με τη θέα της Κρήτης από ψηλά και τους εντυπωσιακούς ελιγμούς του πιλότου.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Καράβολα με τη συμμετοχή των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος» της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

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