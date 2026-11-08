Δένδιας για Πολεμική Αεροπορία: «Στόχος μια δύναμη 200 σύγχρονων μαχητικών και drones»

Ο Νίκος Δένδιας έδωσε το «παρών» στη βάση της Δεκέλειας

Μιχάλης Παπαδάκος

Δένδιας για Πολεμική Αεροπορία: «Στόχος μια δύναμη 200 σύγχρονων μαχητικών και drones»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Πολεμική Αεροπορία στοχεύει στη δημιουργία δύναμης 200 σύγχρονων μαχητικών και drones έως το 2030.
  • Προωθείται η ανάπτυξη ενιαίου αντιαεροπορικού θόλου, δυνατότητες εναέριου ανεφοδιασμού και ενίσχυση του μεταγωγικού στόλου με τα KC-390 Millennium.
  • Η Ελλάδα θα αποκτήσει για πρώτη φορά παρουσία στο διάστημα μέσω της Διοίκησης Διαστήματος και δορυφόρων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
  • Η Πολεμική Αεροπορία παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτρεπτική ισχύ και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας.
  • Τονίστηκε η εκτίμηση προς το προσωπικό της ΠΑ και η τιμή στη μνήμη των πεσόντων αεροπόρων.
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Με αναφορές στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και τον κομβικό ρόλο της Πολεμικής Αεροπορίας στην αποτρεπτική ισχύ της χώρας, τιμήθηκε η σημερινή εορτή του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι παρουσία Δένδια.

Ο εκσυγχρονισμός της Πολεμικής Αεροπορίας με στόχο τη δημιουργία μιας δύναμης 200 σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών και μη επανδρωμένων συστημάτων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, κατά τον εορτασμό του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο Τατόι.

Ο υπουργός έδωσε έμφαση στη δημιουργία ενιαίου αντιαεροπορικού θόλου, στην απόκτηση δυνατοτήτων εναέριου ανεφοδιασμού, στην ενίσχυση των μεταγωγικών αεροσκαφών και στην ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων και Διοίκησης Διαστήματος, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Πολεμικής Αεροπορίας στην αποτρεπτική ισχύ και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό της και τίμησε τη μνήμη των πεσόντων αεροπόρων.

Το μήνυμα στο X για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας

«Χρόνια πολλά στους πιλότους, οι οποίοι προασπίζονται καθημερινά στους αιθέρες την εθνική μας κυριαρχία, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άντρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, για την εορτή του προστάτη τους, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Η Πολεμική Αεροπορία, ισχυρός πυλώνας της εθνικής μας άμυνας, περνά σε μια νέα εποχή, με τα σύγχρονα μαχητικά 5ης γενιάς, τα προηγμένα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα και τα UAV.

Στον εκσυγχρονισμένο μεταγωγικό της στόλο, προστίθενται σύντομα 3 KC – 390 Millennium, που θα της προσφέρουν νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, με τον εναέριο ανεφοδιασμό.

Για πρώτη φορά επίσης, η Ελλάδα θα έχει παρουσία στο διάστημα, με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας της Διοίκησης Διαστήματος και την ένταξη σειράς δορυφόρων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, όπως και στον εθνικό έλεγχο των επικοινωνιών μας.

To πιο πολύτιμο στοιχείο, όμως, της Πολεμικής Αεροπορίας, είναι τα στελέχη της. Αποτελούν ασπίδα της χώρας, αλλά και πολύτιμο στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας, με τις αποστολές αεροδιακομιδών, έρευνας & διάσωσης και αεροπυρόσβεσης, όπου και όποτε απαιτηθεί.

Ιδίως σήμερα, η σκέψη μας στρέφεται με σεβασμό και ευγνωμοσύνη σε εκείνους που απογειώθηκαν για να υπερασπιστούν την Πατρίδα και δεν προσγειώθηκαν.

"Αιέν Υψικρατείν"»

Ο χαιρετισμός του Δένδια στην τελετή εορτασμού

«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη Σχολή Ικάρων, για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής μας Αεροπορίας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Όπως ορθότατα παρατήρησε προηγουμένως ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, η Αεροπορία μας, η Πολεμική μας Αεροπορία, είναι βασικός πυλώνας της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Συνιστά έναν από τους κύριους εγγυητές της κυριαρχίας μας, της δυνατότητας άσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε αυτόβουλοι και αυτεξούσιοι.

Παράλληλα, η καθημερινή προσφορά στην κοινωνία και στον πολίτη επιβεβαιώνει τον δεσμό των Ενόπλων Δυνάμεων με την ελληνική κοινωνία.

Και η «Ατζέντα 2030» είναι η Ατζέντα με την οποία αναμορφώνουμε τα πάντα, σε μια ολιστική προσέγγιση, με μια τελικά αεροπορική δύναμη 200 σύγχρονων μαχητικών πλατφορμών που θα περιβάλλονται και θα κατευθύνουν εκατοντάδες Μη Επανδρωμένα οχήματα.

Με για πρώτη φορά στην ιστορία μας δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού με airtankers, με αναγεννημένο και ενισχυμένο το δυναμικό μας με αεριωθούμενα μεταγωγικά αεροσκάφη, με προσανατολισμό και στο Διάστημα, με σειρά δορυφόρων και Διοίκηση Διαστήματος, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία μας.

Με Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, με δημιουργία ενιαίου Θόλου Αντιαεροπορικής Προστασίας, με πράγματα που η Πατρίδα μας δεν είχε στη διάθεσή της στην προηγούμενη ιστορία της.

Συνολικά, με μια Αεροπορία ικανή που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

Θέλω να εκφράσω, στο ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό, την καθημερινή προσήλωση στο καθήκον.

Θέλω να ευχηθώ στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς, και στις οικογένειες που σας στηρίζουν, υγεία, δύναμη, ευτυχία και κάθε καλό.

Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία, χρόνια πολλά σε όλους.

Ζήτω η Ελλάς!».

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