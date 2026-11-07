Πολεμική Αεροπορία: Κατέπληξαν τα πλήθη ο «Ζευς» και ο «Δαίδαλος» στον ουρανό της Κρήτης

Snapshot Στις 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ηράκλειο Κρήτης για τον εορτασμό του Προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στην επίδειξη συμμετείχαν οι Ομάδες Αεροπορικών Επιδείξεων με τα αεροσκάφη F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τοπικοί βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτατοι αξιωματικοί και πλήθος κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Μουσική της ΠΑ εκτέλεσε ελληνικά και διεθνή μουσικά κομμάτια. Snapshot powered by AI

Εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο εορτασμού του Προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Καράβολα με τη συμμετοχή των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος» της ΠΑ, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, κ. Μάξιμος Σενετάκης, κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, κα Ελένη Βατσινά και ο κ. Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Ευγένιος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού Ηρακλείου, κ. Γεώργιος Αγριμανάκης, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινού, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού Ηρακλείου, Ανώτατοι Αξιωματικοί, επίτιμοι Αρχηγοί, καθώς και Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Ιδιοκτήτης της SKY Express, κ. Ιωάννης Γρύλος, εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Συλλόγων, καθώς και πλήθος κόσμου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης η Μουσική της ΠΑ εκτέλεσε μουσικά κομμάτια της ελληνικής και διεθνούς σκηνής.

Δείτε φωτογραφίες της αεροπορικής επίδειξης

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