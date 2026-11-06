Μαθητές της Β΄ Λυκείου πέταξαν με εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι

Snapshot Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 6 Νοεμβρίου 2026, στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος της Σχολής Ικάρων.

Οι μαθητές επιβιβάστηκαν στο εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF και γνώρισαν από κοντά την εκπαίδευση των μελλοντικών Ικάρων.

Ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων, Υποπτέραρχος Ιωάννης Καραμάνης, συνομίλησε με τους μαθητές και τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα.

Η δράση εντάσσεται στον εορτασμό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και στόχο έχει τη γνωριμία των νέων με το έργο της Πολεμικής Αεροπορίας. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Λυκείου, καθώς συμμετείχαν σε πτήσεις με εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν πτήσεις μαθητών και μαθητριών της Β΄ Λυκείου, για το σχολικό έτος 2026-2027, στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος της Σχολής Ικάρων, η οποία βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επιβιβαστούν στο εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF και να βιώσουν από κοντά την εμπειρία μιας πτήσης, γνωρίζοντας παράλληλα καλύτερα τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας και την εκπαίδευση των μελλοντικών Ικάρων.

Μετά την ολοκλήρωση των πτήσεων, ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων, Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης, συνομίλησε με τους μαθητές και τις μαθήτριες, ενώ τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα από τη συμμετοχή τους στη δράση.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προσφέροντας στους νέους μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την αεροπορική ιδέα και να γνωρίσουν από κοντά το έργο και την αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας.