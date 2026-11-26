Όταν ο Sir Patrick Stewart, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Star Trek και τους X-Men, απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου σε ηλικία 86 ετών, η σορός του φέρεται να υποβλήθηκε σε μια ασυνήθιστη διαδικασία στις 3 Νοεμβρίου: την αλκαλική υδρόλυση, γνωστή και ως υδατική αποτέφρωση.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί νερό, θερμότητα και αλκαλικές χημικές ουσίες αντί για φλόγες. Το αποτέλεσμα είναι οστικό υλικό, το οποίο μπορεί να επιστραφεί στην οικογένεια εντός τεφροδόχου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη συμβατική αποτέφρωση.

Τι είναι η αλκαλική υδρόλυση;

Η υδρόλυση είναι μια χημική αντίδραση κατά την οποία το νερό συμβάλλει στη διάσπαση χημικών δεσμών. Σε αλκαλικό περιβάλλον, η διαδικασία αυτή μπορεί να διασπάσει πρωτεΐνες και άλλα οργανικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαντώνται στους ανθρώπινους ιστούς.

Η υδατική αποτέφρωση εφαρμόζει αυτήν τη χημική αρχή σε εξειδικευμένο εξοπλισμό κηδειών. Επιταχύνει τη διάσπαση των ιστών μετά τον θάνατο, χωρίς να τους καίει. Αν και η συγκεκριμένη χημική διαδικασία χρησιμοποιείται εδώ και καιρό σε άλλους τομείς, η εφαρμογή της ως μέθοδος ταφής/αποτέφρωσης είναι σχετικά πρόσφατη.

Σχηματική αναπαράσταση της αλκαλικής υδρόλυσης, του θαλάμου όπου λαμβάνει χώρα και των δύο κύριων προϊόντων της διαδικασίας. Η εικόνα δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)

Τι συμβαίνει στη σορό κατά τη διάρκεια της υδατικής αποτέφρωσης;

Η διαδικασία διαρκεί αρκετές ώρες, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά της σορού.

Η σορός τοποθετείται σε έναν ερμητικά κλειστό θάλαμο από ανοξείδωτο χάλυβα. Προστίθενται νερό και μια αλκαλική ουσία, συνήθως υδροξείδιο του καλίου ή υδροξείδιο του νατρίου. Η θερμότητα επιταχύνει τις αντιδράσεις, ενώ ορισμένα συστήματα χρησιμοποιούν επίσης πίεση. Οι μαλακοί ιστοί διασπώνται σε απλούστερες χημικές ενώσεις, οι οποίες ενσωματώνονται στο υγρό. Το εναπομείναν οστικό υλικό αφαιρείται, ξηραίνεται και αλέθεται, μετατρεπόμενο σε μια λεπτόκοκκη, ανοιχτόχρωμη σκόνη. Το υγρό συλλέγεται και επεξεργάζεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές για τα λύματα.

Σε αντίθεση με την αποτέφρωση μέσω φλόγας, τα μεταλλικά εμφυτεύματα και οι τεχνητές αρθρώσεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άθικτα και μπορούν να ανακτηθούν ξεχωριστά.

Τι απογίνεται το υγρό στη συνέχεια;

Αυτή είναι ίσως η λιγότερο γνωστή πτυχή της υδατικής αποτέφρωσης. Το υγρό που απομένει περιέχει διαλυμένες ουσίες που προέρχονται από το σώμα, όπως αμινοξέα, σάκχαρα, άλατα και λιπαρά οξέα. Όταν η υδρόλυση ολοκληρώνεται σωστά, διασπάται επίσης και το γενετικό υλικό.

Αν και το υγρό μπορεί να είναι αποστειρωμένο, δεν πρόκειται απλώς για καθαρό νερό. Μπορεί να περιέχει σημαντικές ποσότητες οργανικής ύλης και ενδέχεται να απαιτεί ρύθμιση της αλκαλικότητάς του πριν από την απόρριψή του σε εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης λυμάτων.

Βήμα-προς-βήμα αναπαράσταση της αλκαλικής υδρόλυσης, από την τοποθέτηση της σορού εντός του θαλάμου έως την επεξεργασία των οστικών καταλοίπων και τη διάθεση του υγρού που προκύπτει. Η εικόνα δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)

Είναι η υδατική αποτέφρωση καλύτερη για το περιβάλλον;

Έρευνες που εξετάστηκαν από την κυβέρνηση της Σκωτίας υποδεικνύουν, ότι η αλκαλική υδρόλυση ενδέχεται να παρουσιάζει πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής ταφής και της αποτέφρωσης με φλόγα, όσον αφορά την κατανάλωση πόρων, τις επιβλαβείς εκπομπές και τη χρήση γης.

Σε αντίθεση με την αποτέφρωση με φλόγα, η μέθοδος αυτή δεν καίει το σώμα ούτε απελευθερώνει άμεσα αέρια καύσης, που προέρχονται από αυτό. Ωστόσο, ο εξοπλισμός εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια, νερό και χημικές ουσίες, ενώ το υγρό απαιτεί κατάλληλη διαχείριση.

Το συνολικό περιβαλλοντικό όφελος εξαρτάται από την τεχνολογία, την πηγή ενέργειας και τις ρυθμίσεις για την επεξεργασία των λυμάτων. Η διαθέσιμη συγκριτική έρευνα παραμένει περιορισμένη.

Πού είναι διαθέσιμη η υδατική αποτέφρωση;

Η αλκαλική υδρόλυση επιτρέπεται σε διάφορες περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία. Η Σκωτία θέσπισε κανονισμούς που την επιτρέπουν, με ισχύ από τις 2 Μαρτίου 2026, καθιστάμενη η πρώτη περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση. Η νομική έγκριση δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις σε λειτουργία.

Ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ δεν είναι η πρώτη διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα, που συνδέεται με αυτήν την μέθοδο. Ο Νοτιοαφρικανός Αρχιεπίσκοπος Ντέσμοντ Τούτου υποβλήθηκε σε υδατική αποτέφρωση τον Ιανουάριο του 2022.

Είναι τα υπολείμματα ίδια με τη στάχτη της συμβατικής αποτέφρωσης;

Και στις δύο μεθόδους απομένει οστικό υλικό, πλούσιο σε ανόργανα στοιχεία, το οποίο επεξεργάζεται ώστε να μετατραπεί σε σκόνη. Η υδατική αποτέφρωση παράγει συνήθως μια σκόνη πιο ανοιχτόχρωμη, καθώς τα οστά δεν έχουν εκτεθεί σε φλόγες. Οι οικογένειες μπορούν να παραλάβουν τη σκόνη σε τεφροδόχο και να οργανώσουν μια τελετή μνήμης σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και την τοπική νομοθεσία.

Συμπέρασμα

Η αλκαλική υδρόλυση προσφέρει έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο διαχείρισης του σώματος μετά τον θάνατο, επιτρέποντας παράλληλα τη διατήρηση πολλών γνωστών νεκρώσιμων εθίμων.

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