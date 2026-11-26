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Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ζητώντας να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση που διατήρησε τη συνεπιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Μίνωα Μάτσα.

Η υπουργός είχε προσφύγει στο Εφετείο Αθηνών, επιδιώκοντας να της ανατεθεί αποκλειστικά η επιμέλεια των παιδιών, ωστόσο η έφεσή της απορρίφθηκε. Με την υπ’ αριθμ. 4793/2026 απόφασή του, το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη κρίση, σύμφωνα με την οποία η επιμέλεια ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς, ενώ προβλέπεται ισόχρονη διαμονή των παιδιών στις κατοικίες τους.

Η προσφυγή στον Άρειο Πάγο αφορά, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Όλγα Κεφαλογιάννη, κυρίως τον τρόπο με τον οποίο έχει κατανεμηθεί χρονικά η παραμονή των παιδιών στις δύο κατοικίες. Όπως επισημαίνει, βάσει του προγράμματος που έχει οριστεί, τα ανήλικα παιδιά καλούνται να αλλάξουν σπίτι τρεις φορές μέσα σε τέσσερις ημέρες, από την Τρίτη έως και την Παρασκευή.

Κατά την υπουργό, οι διαδοχικές μετακινήσεις και οι συνεχείς αλλαγές περιβάλλοντος, χωρίς να διασφαλίζεται μία σταθερή βάση κατοικίας, επιβαρύνουν την καθημερινότητα των παιδιών και αποβαίνουν σε βάρος τους. Η αίτηση αναίρεσης αναμένεται να προσδιοριστεί προς συζήτηση το προσεχές διάστημα.

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