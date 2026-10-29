Απορρίφθηκε η έφεση της Όλγας Κεφαλογιάννη για αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών της

Παραμένει σε ισχύ η συνεπιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα, με ισόχρονη διαμονή στις κατοικίες των δύο γονέων

Ανθή Κουρεντζή

Απορρίφθηκε η έφεση της Όλγας Κεφαλογιάννη για αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση της Όλγας Κεφαλογιάννη για αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών της.
  • Παραμένει σε ισχύ η συνεπιμέλεια με ισόχρονη διαμονή των παιδιών στις κατοικίες και των δύο γονέων.
  • Η απόφαση διατηρεί το πλαίσιο που είχε καθοριστεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών το Νοέμβριο του 2025.
  • Το δικαστήριο έκρινε ότι η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών ανταποκρίνεται στο συμφέρον τους.
  • Δόθηκε έμφαση στους δεσμούς των παιδιών με κάθε γονέα και στη σταθερή παρουσία και των δύο στη ζωή τους.
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Το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση που είχε καταθέσει η Όλγα Κεφαλογιάννη, ζητώντας την αποκλειστική επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Με την υπ' αριθμόν 4793/2026 απόφασή του, το δικαστήριο διατήρησε το καθεστώς συνεπιμέλειας που είχε καθοριστεί πρωτοδίκως, προβλέποντας την ισόχρονη διαμονή των παιδιών στις κατοικίες των δύο γονέων.

Η έφεση είχε συζητηθεί τον Μάρτιο του 2026 και περιλάμβανε δύο αιτήματα: την αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας στην υπουργό και την ανατροπή του μέρους της πρωτόδικης απόφασης που αφορούσε τους λόγους λύσης του γάμου. Και τα δύο αιτήματα απορρίφθηκαν επί της ουσίας.

Παραμένει η συνεπιμέλεια και η εναλλασσόμενη κατοικία

Η απόφαση του Εφετείου διατηρεί το πλαίσιο που είχε καθοριστεί τον Νοέμβριο του 2025 από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Σύμφωνα με εκείνη την απόφαση, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Μίνως Μάτσας ασκούν από κοινού την επιμέλεια των δύο παιδιών τους, ενώ ο χρόνος διαμονής τους κατανέμεται ισότιμα μεταξύ των δύο γονικών κατοικιών.

Το Εφετείο έκρινε ότι η διατήρηση της ουσιαστικής συμμετοχής και των δύο γονέων στην καθημερινότητα και στην ανατροφή των ανηλίκων ανταποκρίνεται στο συμφέρον τους.

Στο σκεπτικό της απόφασης, όπως αυτό παρουσιάζεται στα σχετικά δημοσιεύματα, δόθηκε βαρύτητα στους δεσμούς των παιδιών με κάθε γονέα, καθώς και στη δυνατότητα να συνεχίσουν να έχουν σταθερή παρουσία και των δύο στη ζωή τους.

Τι είχε υποστηρίξει η πλευρά της υπουργού Τουρισμού

Κατά τη συζήτηση της έφεσης, η πλευρά της Όλγας Κεφαλογιάννη είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τις συχνές εναλλαγές κατοικίας των ανήλικων παιδιών.

Ειδικότερα, είχε υποστηρίξει ότι η μετακίνησή τους από το ένα σπίτι στο άλλο τέσσερις φορές την εβδομάδα ήταν επιζήμια για την ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας είχε υποβληθεί επίσης αίτημα να υπάρξει προσωπική επικοινωνία του δικαστηρίου με τα παιδιά, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες που αφορούσαν την καθημερινότητά τους.

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